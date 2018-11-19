Мониторинг MT5 счета

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В истории сделок MT5 счета, отсутствуют SL и TP. Можно ли это как то исправить или это такая данность?Подскажите пожалуйста знающие люди!
 

SL/TP с 1881 можно было увидеть во вкладке Позиции, но они не доступны через MQL до сих пор.

Если через MT4Orders делать торговые операции, то MT4Orders увидит SL/TP в истории торгов.

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MT5 versus MT4 Terminal Screens - Disappointed with changes in MT 5

fxsaber, 2017.07.07 08:46

First run this script

#include <MT4Orders.mqh> // https://www.mql5.com/en/code/16006

#define Ask SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK)
#define SLIPPAGE 100
#define OFFSET (SLIPPAGE * _Point)

void OnStart()
{
  if (OrderSelect(OrderSend(_Symbol, OP_BUY, 1, Ask, SLIPPAGE, 0, 0), SELECT_BY_TICKET))
  {
    OrderModify(OrderTicket(), OrderOpenPrice(), OrderOpenPrice() - OFFSET, OrderOpenPrice() + OFFSET, 0);
    
    if (OrderSelect(OrderTicket(), SELECT_BY_TICKET))
      OrderClose(OrderTicket(), OrderLots(), OrderClosePrice(), SLIPPAGE);
  }
}

Result:

'6145767': instant buy 1.00 EURUSD at 1.14156 (deviation: 100)
'6145767': accepted instant buy 1.00 EURUSD at 1.14156 (deviation: 100)
'6145767': deal #140159795 buy 1.00 EURUSD at 1.14156 done (based on order #156755661)
'6145767': order #156755661 buy 1.00 / 1.00 EURUSD at 1.14156 done in 252.283 ms
'6145767': modify #156755661 buy 1.00 EURUSD sl: 0.00000, tp: 0.00000 -> sl: 1.14056, tp: 1.14256
'6145767': accepted modify #156755661 buy 1.00 EURUSD sl: 0.00000, tp: 0.00000 -> sl: 1.14056, tp: 1.14256
'6145767': modify #156755661 buy 1.00 EURUSD -> sl: 1.14056, tp: 1.14256 done in 109.586 ms
'6145767': instant sell 1.00 EURUSD at 1.14147, close #156755661 buy 1.00 EURUSD 1.14156 (deviation: 100)
'6145767': accepted instant sell 1.00 EURUSD at 1.14147, close #156755661 buy 1.00 EURUSD 1.14156 (deviation: 100)
'6145767': deal #140159796 sell 1.00 EURUSD at 1.14147 done (based on order #156755662)
'6145767': order #156755662 sell 1.00 / 1.00 EURUSD at 1.14147 done in 219.817 ms


Then run this

#include <MT4Orders.mqh> // https://www.mql5.com/en/code/16006

void OnStart()
{
  if (OrderSelect(OrdersHistoryTotal() - 1, SELECT_BY_POS, MODE_HISTORY))
    OrderPrint();
}

Result

#140159796 2017.07.07 09:38:31 buy 1.00 EURUSD 1.14156 1.14056 1.14256 2017.07.07 09:38:32 1.14147 0.00 0.00 -7.88 0


In this way it is possible to learn the SL/TP of closed positions.

 
Andrey Sorokin:

В истории сделок MT5 счета ?

Правильно будет: В истории позиций MT5 счета !

 
Правильный заголовок - ИСТОРИЯ ПОЗИЦИЙ в мониторинге мт5, так как идет запись позиций даже на счетах с хеджированием, не как в мт4.
Что интересно в разделе СТАТИСТИКА учитываются сделки.
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