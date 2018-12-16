MetaEditor Build 1946 выделяет красным. - страница 2

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Valerij Alekseev:

Информация из справочника MQL4:


И эти макросы MeteEditor Выделяет синим цветом и в окне настроек цвета обзывает их "Ключевые слова".


да, это всё меняет, сплошное безобразие)

 
Valerij Alekseev:


А теперь вопросы; 

1. Что выделено?

2. Где об этом прочитать? (В справочник информация о данном изменении не добавлена).

 

 P.S. В справочнике про макросы дана совершенно другая информация, интернет тоже не помог. Ответ хотелось бы получить от администрации сайта а не администрации форума! То есть от инициаторов этого изменения.

1. - ВАШИ макросы (все что через #define пишите) - это НЕ ошибки !!!

2. - Читайте про настройки цветовых схем. - это для удобства определения сделано что бы сразу понимать к чему то или иное ключевое слово относится.

 

Оффтоп. Подумал сейчас, как программистам дальтоникам живется...)

 
Andrey Azatskiy:

1. - ВАШИ макросы (все что через #define пишите) - это НЕ ошибки !!!

2. - Читайте про настройки цветовых схем. - это для удобства определения сделано что бы сразу понимать к чему то или иное ключевое слово относится.

 

Оффтоп. Подумал сейчас, как программистам дальтоникам живется...)

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MetaEditor Build 1946 выделяет красным.

Valerij Alekseev, 2018.11.18 09:25

MetaEditor Build 1946 выделяет красным. На прошлой неделе все было нормально а сегодня редактор много строк выделил красным, наверное было обновление билда. Причину по которой MetaEditor начал выделять данный код не нашел ни в справочнике ни на сайте.



1. Покажите пожалуйста где тут  #define есть?

2. Настройки цветовых схем для удобства, несомненно, а для чего же еще. Будьте любезны покажите где там ответ на мой вопрос.


 
Valerij Alekseev:

1. Покажите пожалуйста где тут  #define есть?

2. Настройки цветовых схем для удобства, несомненно, а для чего же еще. Будьте любезны покажите где там ответ на мой вопрос.


Не внимательно смотрел Ваш скриншот - у Вас свойства (https://www.mql5.com/ru/docs/basis/preprosessor/compilation) но сути это не меняет.

Документация по MQL5: Основы языка / Препроцессор / Свойства программ (#property)
Документация по MQL5: Основы языка / Препроцессор / Свойства программ (#property)
  • www.mql5.com
Путь к файлу с картинкой, которая будет показываться для программы EX5. Правила указания пути такие же, как и для ресурсов. Свойство должно указываться в главном модуле с исходным кодом MQL5. Файл иконки должен быть в формате ICO. Краткое текстовое описание mql5-программы. Может присутствовать несколько description, каждый из которых...
 

Видимо MetaQuotes решили макроподстановки используемые перепроцессором выделить красным цветом и в меню выбора цвета назвать их "МАКРОСЫ" хотя в документации ни где не сказано что это макросы.  А вот пользовательские макросы выделяет синим цветом и в окне настроек цвета обозначает как "КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА".

По моему путаница возникла.

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