MetaEditor Build 1946 выделяет красным. - страница 2
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Информация из справочника MQL4:
И эти макросы MeteEditor Выделяет синим цветом и в окне настроек цвета обзывает их "Ключевые слова".
да, это всё меняет, сплошное безобразие)
А теперь вопросы;
1. - ВАШИ макросы (все что через #define пишите) - это НЕ ошибки !!!
2. - Читайте про настройки цветовых схем. - это для удобства определения сделано что бы сразу понимать к чему то или иное ключевое слово относится.
Оффтоп. Подумал сейчас, как программистам дальтоникам живется...)
1. - ВАШИ макросы (все что через #define пишите) - это НЕ ошибки !!!
2. - Читайте про настройки цветовых схем. - это для удобства определения сделано что бы сразу понимать к чему то или иное ключевое слово относится.
Оффтоп. Подумал сейчас, как программистам дальтоникам живется...)
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MetaEditor Build 1946 выделяет красным.
Valerij Alekseev, 2018.11.18 09:25
MetaEditor Build 1946 выделяет красным. На прошлой неделе все было нормально а сегодня редактор много строк выделил красным, наверное было обновление билда. Причину по которой MetaEditor начал выделять данный код не нашел ни в справочнике ни на сайте.
1. Покажите пожалуйста где тут #define есть?
2. Настройки цветовых схем для удобства, несомненно, а для чего же еще. Будьте любезны покажите где там ответ на мой вопрос.
1. Покажите пожалуйста где тут #define есть?
2. Настройки цветовых схем для удобства, несомненно, а для чего же еще. Будьте любезны покажите где там ответ на мой вопрос.
Не внимательно смотрел Ваш скриншот - у Вас свойства (https://www.mql5.com/ru/docs/basis/preprosessor/compilation) но сути это не меняет.
Видимо MetaQuotes решили макроподстановки используемые перепроцессором выделить красным цветом и в меню выбора цвета назвать их "МАКРОСЫ" хотя в документации ни где не сказано что это макросы. А вот пользовательские макросы выделяет синим цветом и в окне настроек цвета обозначает как "КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА".
По моему путаница возникла.