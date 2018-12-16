MetaEditor Build 1946 выделяет красным.
Не нравится, настройте по своему вкусу
Огромное спасибо за внимание, но вопрос не в том почему красным а почему выделяет как ошибку.
Это ваши предрассудки. Красным выделяется не только ошибка. В MQL ошибки никак не выделяются, о них просто сообщается и двойной клик по строке сообщения перекидывает курсор на строку с ошибкой.
Все это мне давно известно, но ответа на свой вопрос: "почему выделяет?" Я так и не получил. По видимому Вы в этом мне помочь не можете. Но в любом случае спасибо за участие.
Жду ответа от специалистов службы поддержки. А тех кто не может дать правильное объяснение, прошу тихо пройти мимо.
Вам был дан верный ответ. Это не выделение ошибок. Ошибки компиляции показываются в журнале редактора во вкладке "Ошибки", и двойной щелчок по строке с ошибкой переносит курсор на строку с ошибкой. А то, что вы показали на скринах - это просто цветовые настройки в новых билдах редактора. Вам показали где их можно сменить. Можете воспользоваться советом, а можете ждать.
Как редактор выделяет ошибки я в курсе и вопрос состоял не в этом. Но Вы хоть что то прояснили: "это просто цветовые настройки в новых билдах редактора". Хотя вопрос так и остался открытым.
Это просто цветовые настройки.
Как редактор выделяет ошибки я в курсе и вопрос состоял не в этом. Но Вы хоть что то прояснили: "это просто цветовые настройки в новых билдах редактора". Хотя вопрос так и остался открытым.
Что осталось не отвеченным на вопрос:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
MetaEditor Build 1946 выделяет красным.
Valerij Alekseev, 2018.11.18 09:25
MetaEditor Build 1946 выделяет красным. На прошлой неделе все было нормально а сегодня редактор много строк выделил красным, наверное было обновление билда. Причину по которой MetaEditor начал выделять данный код не нашел ни в справочнике ни на сайте.
Вы не поняли причину? Значит билд редактора был обновлён. А на прошлой неделе - ещё старый был.
Что ещё?
Или это троллинг такой? Задаёте вопросы, о которых самостоятельно можете догадаться с первого раза.
Или это троллинг такой?
Мне кажется это хуже....
Не понятно что выделено и для чего. Раньше выделялись красным внешние настройки. А при изменении в языке выделялись устаревшие команды. А что на этот раз?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
MetaEditor Build 1946 выделяет красным.
Alexey Viktorov, 2018.11.18 10:03
Не нравится, настройте по своему вкусу
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
MetaEditor Build 1946 выделяет красным.
Artyom Trishkin, 2018.11.22 05:35
1. Задаёте вопросы, о которых самостоятельно можете догадаться с первого раза.
2. Это просто цветовые настройки.
Отвечаю по прядку;
1. Я на форум не погадать обратился, догадки у меня и свои имеются.
2. Просто цветовые настройки быть не могут, цвет должен что-то выделять.
3. Вопрос был не в том где цвет поменять.
А теперь вопросы;
1. Что выделено?
2. Где об этом прочитать? (В справочник информация о данном изменении не добавлена).
P.S. В справочнике про макросы дана совершенно другая информация, интернет тоже не помог. Ответ хотелось бы получить от администрации сайта а не администрации форума! То есть от инициаторов этого изменения.
Отвечаю по прядку;
1. Я на форум не погадать обратился, догадки у меня и свои имеются.
2. Просто цветовые настройки быть не могут, цвет должен что-то выделять.
3. Вопрос был не в том где цвет поменять.
А теперь вопросы;
1. Что выделено?
2. Где об этом прочитать? (В справочник информация о данном изменении не добавлена).
Ответ хотелось бы получить от администрации сайта а не администрации форума! То есть от инициаторов этого изменения.
на скриншотах жеж видно что выделяет - Макросы
то есть на вопрос "что выделено и где прочитать", ответ - "макросы выделены, читать в окне Настройки" )
пс. а про макросы можете почитать в гугле
на скриншотах жеж видно что выделяет - Макросы
то есть на вопрос "что выделено и где прочитать", ответ - "макросы выделены, читать в окне Настройки" )
пс. а про макросы можете почитать в гугле
Информация из справочника MQL4:
И эти макросы MeteEditor Выделяет синим цветом и в окне настроек цвета обзывает их "Ключевые слова".
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MetaEditor Build 1946 выделяет красным. На прошлой неделе все было нормально а сегодня редактор много строк выделил красным, наверное было обновление билда. Причину по которой MetaEditor начал выделять данный код не нашел ни в справочнике ни на сайте.