MetaEditor Build 1946 выделяет красным.

Новый комментарий
 

MetaEditor Build 1946 выделяет красным. На прошлой неделе все было нормально а сегодня редактор много строк выделил красным, наверное было обновление билда. Причину по которой MetaEditor начал выделять данный код не нашел ни в справочнике ни на сайте.


 

Не нравится, настройте по своему вкусу


 
Valerij Alekseev:

Огромное спасибо за внимание, но вопрос не в том почему красным а почему выделяет как ошибку.

Это ваши предрассудки. Красным выделяется не только ошибка. В MQL ошибки никак не выделяются, о них просто сообщается и двойной клик по строке сообщения перекидывает курсор на строку с ошибкой.

 
Valerij Alekseev:

Все это мне давно известно, но ответа на свой вопрос: "почему выделяет?" Я так и не получил. По видимому Вы в этом мне помочь не можете. Но в любом случае спасибо за участие.

Жду ответа от специалистов службы поддержки. А тех кто не может дать правильное объяснение, прошу тихо пройти мимо.

Вам был дан верный ответ. Это не выделение ошибок. Ошибки компиляции показываются в журнале редактора во вкладке "Ошибки", и двойной щелчок по строке с ошибкой переносит курсор на строку с ошибкой. А то, что вы показали на скринах - это просто цветовые настройки в новых билдах редактора. Вам показали где их можно сменить. Можете воспользоваться советом, а можете ждать.

 
Valerij Alekseev:

Как редактор выделяет ошибки я в курсе и вопрос состоял не в этом. Но Вы хоть что то прояснили: "это просто цветовые настройки в новых билдах редактора". Хотя вопрос так и остался открытым. 

Это просто цветовые настройки. 

 
Valerij Alekseev:

Как редактор выделяет ошибки я в курсе и вопрос состоял не в этом. Но Вы хоть что то прояснили: "это просто цветовые настройки в новых билдах редактора". Хотя вопрос так и остался открытым. 

Что осталось не отвеченным на вопрос:

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

MetaEditor Build 1946 выделяет красным.

Valerij Alekseev, 2018.11.18 09:25

MetaEditor Build 1946 выделяет красным. На прошлой неделе все было нормально а сегодня редактор много строк выделил красным, наверное было обновление билда. Причину по которой MetaEditor начал выделять данный код не нашел ни в справочнике ни на сайте.


Вы не поняли причину? Значит билд редактора был обновлён. А на прошлой неделе - ещё старый был.

Что ещё?

Или это троллинг такой? Задаёте вопросы, о которых самостоятельно можете догадаться с первого раза.

 
Artyom Trishkin:

Или это троллинг такой? 

Мне кажется это хуже.... 

 
Valerij Alekseev:


Не понятно что выделено и для чего. Раньше выделялись красным внешние настройки. А при изменении в языке выделялись устаревшие команды. А что на этот раз?

 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

MetaEditor Build 1946 выделяет красным.

Artyom Trishkin, 2018.11.22 05:35

1. Задаёте вопросы, о которых самостоятельно можете догадаться с первого раза.

2. Это просто цветовые настройки.

Отвечаю по прядку;

1. Я на форум не погадать обратился, догадки у меня и свои имеются.

2. Просто цветовые настройки быть не могут, цвет должен что-то выделять.

3. Вопрос был не в том где цвет поменять.

А теперь вопросы; 

1. Что выделено?

2. Где об этом прочитать? (В справочник информация о данном изменении не добавлена).

 

 P.S. В справочнике про макросы дана совершенно другая информация, интернет тоже не помог. Ответ хотелось бы получить от администрации сайта а не администрации форума! То есть от инициаторов этого изменения.

 
Valerij Alekseev:

Отвечаю по прядку;

1. Я на форум не погадать обратился, догадки у меня и свои имеются.

2. Просто цветовые настройки быть не могут, цвет должен что-то выделять.

3. Вопрос был не в том где цвет поменять.

А теперь вопросы; 

1. Что выделено?

2. Где об этом прочитать? (В справочник информация о данном изменении не добавлена).

 

 Ответ хотелось бы получить от администрации сайта а не администрации форума! То есть от инициаторов этого изменения.

на скриншотах жеж видно что выделяет - Макросы

то есть на вопрос "что выделено и где прочитать", ответ - "макросы выделены, читать в окне Настройки" )

пс. а про макросы можете почитать в гугле

 
Taras Slobodyanik:

на скриншотах жеж видно что выделяет - Макросы

то есть на вопрос "что выделено и где прочитать", ответ - "макросы выделены, читать в окне Настройки" )

пс. а про макросы можете почитать в гугле

Информация из справочника MQL4:


И эти макросы MeteEditor Выделяет синим цветом и в окне настроек цвета обзывает их "Ключевые слова".


12
Новый комментарий