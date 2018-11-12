ни как не могу понять ребята Объясните пожалуйста
Iurii Tokman:
если в настройках установить что бы PeriodK стал меньше PeriodD
то будет сел
да так сделано но продажи нет почему не понимаю
#property version "1.00" #property strict extern double Lot=0.01; extern int tp=200; extern int sl=250; extern int slip=50; extern int Magic=1211; extern string ___=" Stochastic Parametr"; extern int PeriodK=30; extern int PeriodD=15; extern int Zamedlenie1=17; int start() { double Stochastic1; Stochastic1=iStochastic(Symbol(),0,PeriodK,PeriodD,Zamedlenie1,0,0,0,0); if(OrdersTotal()==0 && Volume[1]==1) { if(PeriodK>PeriodD) OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lot,Ask,slip,Ask-sl*Point,Ask+tp*Point,NULL,Magic,0,clrNONE); if(PeriodK<PeriodD) OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lot,Bid,slip,Bid+sl*Point,Bid-tp*Point,NULL,Magic,0,clrNONE); } return(0); }
Вставляйте, пожалуйста, код правильно.
Rustam Zabirov:
да так сделано но продажи нет почему не понимаю
Прочитайте еще раз документацию
https://docs.mql4.com/indicators/istochastic
у вас если PeriodK>PeriodD то OP_BUY а PeriodK и PeriodD уже определенны и по умолчание PeriodK больше PeriodD.
iStochastic - Technical Indicators - MQL4 Reference
- docs.mql4.com
iStochastic - Technical Indicators - MQL4 Reference
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
изучаю Язык Mql и для себя подстроил простой советник на основе стохастика комплирировал не дает ошибки но работает в одну сторону на Sell не реагировает объясните в чем причина за ранее благодарен
#property version "1.00"
#property strict
extern double Lot = 0.01;
extern int tp = 200;
extern int sl = 250;
extern int slip = 50;
extern int Magic = 1211;
extern string ___ = " Stochastic Parametr";
extern int PeriodK = 30;
extern int PeriodD = 15;
extern int Zamedlenie1 = 17;
e
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int start() {
double Stochastic1;
Stochastic1=iStochastic(Symbol(),0,PeriodK,PeriodD,Zamedlenie1,0,0,0,0);
//---
if(OrdersTotal()==0&&Volume[1]==1)
{
if (PeriodK>PeriodD) OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lot,Ask,slip,Ask-sl*Point,Ask+tp*Point,NULL,Magic,0,clrNONE);
if (PeriodK<PeriodD) OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lot,Bid,slip,Bid+sl*Point,Bid-tp*Point,NULL,Magic,0,clrNONE);
}
//---
return(0);
}