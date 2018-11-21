Реально ли нанести автономный символ на график советником МТ4
Предположим советник создает offline тобишь автономный график с хрен пойми каким символом и периодом - нестандартные
но создать то это пол дела или даже меньше - советник может ли открыть его сам ? автоматом сразу после создания
на сколько я понял такие команды как
открывают / переоткрывают только символы которые доступны в "обзоре рынка" и стандартные периоды, а автономные графики никак не доступны для советника разве что только читать файл истории
или я что то не понимаю
- www.mql5.com
int chart = -1; int hwnd=WindowHandle(ChartName, curPeriod); if(hwnd==0){ chart=ChartOpen(ChartName, curPeriod); } PostMessageA(hwnd,WM_COMMAND,33324,0); Print(hwnd+" "+chart+" "+ChartName+" "+curPeriod); вывод // : 0 0 USDBTC_Pol 120
Эммм чего то не хватает что ли не пойму , вроде выдает id окна 0 значит в теории открыл, но не открыл жеж
а PostMessageA вообще не понимаю что это такое и нужно ли оно , что с ним что без негоааа нет, 0 значит не открыл GetLastError выдает 4024
Эммм чего то не хватает что ли не пойму , вроде выдает id окна 0 значит в теории открыл, но не открыл жеж
а PostMessageA вообще не понимаю что это такое и нужно ли оно , что с ним что без негоааа нет, 0 значит не открыл GetLastError выдает 4024
Нет времени проверять...На вскидку:
1. USDBTC_Pol - этот символ транслирует ДЦ? Откройте меню "Файл" => "Открыть автономно" , если в списке нет Вашего графика , то Вы его offline скорее всего не откроете.
2. PostMessageA - это функция WinAPI, используется для обновления графика, т.к. offline графики сами по себе не обновляются.
т.к. offline графики сами по себе не обновляются.
проверенно, все работает, обновлять с помощью ChartSetSymbolPeriod()
https://docs.mql4.com/ru/chart_operations/chartsetsymbolperiod
- docs.mql4.com
проверенно, все работает, обновлять с помощью ChartSetSymbolPeriod()
https://docs.mql4.com/ru/chart_operations/chartsetsymbolperiod
Не знал, спасибо, всегда считал что она нужна для другого..
Нет времени проверять...На вскидку:
1. USDBTC_Pol - этот символ транслирует ДЦ? Откройте меню "Файл" => "Открыть автономно" , если в списке нет Вашего графика , то Вы его offline скорее всего не откроете.
2. PostMessageA - это функция WinAPI, используется для обновления графика, т.к. offline графики сами по себе не обновляются.
символ создается советником . открыть его руками возможно, но автомат что то выдает внутреннюю ошибку и ничего более
вот
проверенно, все работает, обновлять с помощью ChartSetSymbolPeriod()
https://docs.mql4.com/ru/chart_operations/chartsetsymbolperiod
верю что работает но у меня почему то нетможет с заголовком что то , кто в них разбирается ?
верю что работает но у меня почему то нетможет с заголовком что то , кто в них разбирается ?
Привет!
не охотав Вашем коде разбираться, в стандартном PeriodConverter должен быть пример вызова ChartSetSymbolPeriod(), я вроде дам подглядел пример и к себе перетянул, для себя сделал обнаружение открытого графика с помощью своей ф-ции:
long CheckChart(string sym,int period) , в качестве параметров передаю имя символа:
int OnInit() { if(symbol=="") { symbol_name=_Symbol; ........ chart_id=0; ......... } // конец OnInit()
и период, у меня это внешняя переменная: input int TimeFrame = 480;
код ф-ции:
//+------------------------------------------------------------------+ long CheckChart(string sym,int period) { long result=0,id=ChartFirst(); while(id>=0) { if(ChartSymbol(id)==sym && ChartPeriod(id)==period && ChartGetInteger(id,CHART_IS_OFFLINE)) { result=id; ChartSetInteger(id,CHART_AUTOSCROLL,true); ChartSetInteger(id,CHART_SHIFT,true); ChartNavigate(id,CHART_END); ChartRedraw(id); PrintFormat("Найдено окно графика: [%s,%d]",sym,period); break; } id=ChartNext(id); } return(result); } //+------------------------------------------------------------------+
все работает как часы, вызываю так:
if(chart_id==0) chart_id=CheckChart(symbol_name,TimeFrame); else ChartSetSymbolPeriod(chart_id,symbol_name,TimeFrame);
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Предположим советник создает offline тобишь автономный график с хрен пойми каким символом и периодом - нестандартные
но создать то это пол дела или даже меньше - советник может ли открыть его сам ? автоматом сразу после создания
на сколько я понял такие команды как
открывают / переоткрывают только символы которые доступны в "обзоре рынка" и стандартные периоды, а автономные графики никак не доступны для советника разве что только читать файл истории
или я что то не понимаю