Индикаторы: Мини Графики MiniChart 0.91
Автор: Роман
Shirina_Graficov, Otstup_Sleva
Shirina_Graficov, Otstup_Sleva
Спасибо Виталий, всё исправил и перезалил.
Если есть какие пожелания, увидите что можно сделать лучше или просто Вам что-то не понравилось, пишите . Буду рад любым вашим комментариям. С уважением. Спасибо.
Спасибо Виталий, всё исправил и перезалил.
Если есть какие пожелания, увидите что можно сделать лучше или просто Вам что-то не понравилось, пишите . Буду рад любым вашим комментариям. С уважением. Спасибо.
Хорошая вещь . Можно сделать чтобы отображалось в свечах еще? И пару Скользящих Средних с внешними параметрами , что можно было изменять период,цвет,толщину и стиль?
Можно добавить,перетаскивание мини графика, и изменение таймфрема в окошке мини графика?
Уважаемый 555111888!
Пожалуйста, поясните что Вы имеете ввиду: "перетаскивание мини графика". Куда его перетаскивать и как перетаскивать. Если я правильно понял Вашу идею, то можно ввести кнопки, которые появляются по наведению мыши для перемещение вниз и вверх графика. Такое можно будет сделать.
"изменение таймфрема в окошке мини графика?"
Спасибо огромное за идею. Попробую сделать. Буду пробовать по наведению курсора на мини график выскакивает список доступных таймфреймов. Так же хочу внести весь список таймфреймов включая M2, M3, M6, M20 и т.д. Тех, которых нет в MT4.
Большое Спасибо 555111888. Постараюсь сделать.
Хорошая вещь . Можно сделать чтобы отображалось в свечах еще? И пару Скользящих Средних с внешними параметрами , что можно было изменять период,цвет,толщину и стиль?
Обязательно собираюсь. Планирую сразу до трёх скользящих средних, HMA или TMA по выбору. Сделаю изменение цвета обязательно, а вот насчёт толщины и стиля как-то не уверен. Будет загромождать график.
Да обязательно планирую. Спасибо за пожелание. Буду пробовать сделать.
Поддерживаю profit1000000 сделайте отображение графика в свечах.
Подскажите пожалуйста как можно отключить чаты с индикатором macd? ***
Поддерживаю profit1000000 сделайте отображение графика в свечах.
Подскажите пожалуйста как можно отключить чаты с индикатором macd? ***
Уважаемая Jessy111!
Этот индикатор пробная работа по изучению интереса к индикатору. Его я писал для быстрого поиска дивергенций по MACD, чего успешно и добился. Разработка получилась на все сто по техническим условиям.
Далее я готов внести изменения, такие как разные таймфреймы включая не стандартные M2, M3, M4, и такую экзотику как S5, S10, S15, S20 и S30 с поддержкой этих таймфреймов индикаторами. Согласитесь было бы интересно видеть S10 (десятисекундный график, если Вы любите быструю игру). Конечно, свечи и линии уже в разработке.
Когда же будет новая версия я обещать не могу. Вещь бесплатная и приходится работать над ней больше в качестве развлечения. Если бы был хоть какой-то но маленький бонус от работы над индикатором, я бы мог ускорить процесс написания. Пока работа бесплатная естественно прийдётся долго ждать до появления новой версии. Мне и самому хочется посмотреть что получится. Но опять же, в первую очередь приходится делать то, за что платят. И только лишь, когда остаётся время на отдых, делать то, что хотелось бы видеть.
Подокна с MACD я планирую либо отключать, либо подключать другие индикаторы. Но вот когда это будет сделано, опять же под вопросом. С уважением.
Уважаемая Jessy111!
Этот индикатор пробная работа по изучению интереса к индикатору. Его я писал для быстрого поиска дивергенций по MACD, чего успешно и добился. Разработка получилась на все сто по техническим условиям.
Далее я готов внести изменения, такие как разные таймфреймы включая не стандартные M2, M3, M4, и такую экзотику как S5, S10, S15, S20 и S30 с поддержкой этих таймфреймов индикаторами. Согласитесь было бы интересно видеть S10 (десятисекундный график, если Вы любите быструю игру). Конечно, свечи и линии уже в разработке.
Когда же будет новая версия я обещать не могу. Вещь бесплатная и приходится работать над ней больше в качестве развлечения. Если бы был хоть какой-то но маленький бонус от работы над индикатором, я бы мог ускорить процесс написания. Пока работа бесплатная естественно прийдётся долго ждать до появления новой версии. Мне и самому хочется посмотреть что получится. Но опять же, в первую очередь приходится делать то, за что платят. И только лишь, когда остаётся время на отдых, делать то, что хотелось бы видеть.
Подокна с MACD я планирую либо отключать, либо подключать другие индикаторы. Но вот когда это будет сделано, опять же под вопросом. С уважением.
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Мини Графики MiniChart 0.91:
Мини Графики - удобная вещь для отслеживания старших таймфреймов. :)
Автор: Роман