Назначение модератором - страница 3
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Жесть... Свои тараканы какие-то наверное...
Жесть... а я-то думаю откуда по монитору тараканы бегают когда в скайпе на твою учётку курсор ставлю... ))))))))))
Не, не гребём - диагноз же
Пошто Зайцева забанили?
Пошто Зайцева забанили?
Мож политику втирал?
Пошто Зайцева забанили?
Он рази владеет Граалем? Если - нет, то - правильно забанили. Ваще выкидывать с форума надо таких...
Жесть... а я-то думаю откуда по монитору тараканы бегают когда в скайпе на твою учётку курсор ставлю... ))))))))))
А когда звонишь, из-под стола не лезут?
Он рази владеет Граалем? Если - нет, то - правильно забанили. Ваще выкидывать с форума надо таких...
А вас оставить?
А вас оставить?
:))) Пока - да. Извиняюсь.
:))) Пока - да. Извиняюсь.
Если грааля нету, то тоже на выход получается... Делитесь с сообществом граалем.
А когда звонишь, из-под стола не лезут?
Нее... только в ушах щекотно. Наверное они ещё маленькие. )))))))
Если грааля нету, то тоже на выход получается... Делитесь с сообществом граалем.
К Новому Году :)))