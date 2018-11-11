Назначение модератором - страница 3

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Artyom Trishkin:

Жесть...  Свои тараканы какие-то наверное...

Жесть... а я-то думаю откуда по монитору тараканы бегают когда в скайпе на твою учётку курсор ставлю... ))))))))))

 
Artyom Trishkin:

Не, не гребём - диагноз же

Пошто Зайцева забанили?

 
Yuriy Asaulenko:

Пошто Зайцева забанили?

Мож политику втирал?

 
Yuriy Asaulenko:

Пошто Зайцева забанили?

Он рази владеет Граалем? Если - нет, то - правильно забанили. Ваще выкидывать с форума надо таких...

 
Alexey Viktorov:

Жесть... а я-то думаю откуда по монитору тараканы бегают когда в скайпе на твою учётку курсор ставлю... ))))))))))

А когда звонишь, из-под стола не лезут?

 
Alexander_K:

Он рази владеет Граалем? Если - нет, то - правильно забанили. Ваще выкидывать с форума надо таких...

А вас оставить?

 
Artyom Trishkin:

А вас оставить?

:))) Пока - да. Извиняюсь.

 
Alexander_K:

:))) Пока - да. Извиняюсь.

Если грааля нету, то тоже на выход получается... Делитесь с сообществом граалем.

 
Artyom Trishkin:

А когда звонишь, из-под стола не лезут?

Нее... только в ушах щекотно. Наверное они ещё маленькие. )))))))

 
Artyom Trishkin:

Если грааля нету, то тоже на выход получается... Делитесь с сообществом граалем.

К Новому Году :)))

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