Назначение модератором - страница 2

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Andrei Novichkov:
Можно еще в коллекторы пойти. В налоговую инспекцию. Много возможностей )

Для коллектора твердый характер нужен, а для налоговой - связи и образование. А для большинства остается один удел - модераторство....

 
Nikolai Semko:

Что, правда что-ли!?

Ну тогда модераторство - это святой альтруизм или диагноз.

Но ведь куда же без них... без модераторов, сдерживателей непристойностей. 
Да нет, я думаю, что-то им перепадает. Кушать-то надо на что-то.

Вот оно. А то некоторые с модераторов что-то требуют, и считают что они что-то и кому-то обязаны. Я модерировал два сайта по web-программированию, но не одновременно, на одном из них до сих пор модератор, но в админку не вхожу уже более 3-х лет - надоело, каждый чего-то требует, своих забот достаточно.

 
Vitaly Muzichenko:

Вот оно. А то некоторые с модераторов что-то требуют, и считают что они что-то и кому-то обязаны. Я модерировал два сайта по web-программированию, но не одновременно, на одном из них до сих пор модератор, но в админку не вхожу уже более 3-х лет - надоело, каждый чего-то требует, своих забот достаточно.

Да уж, зима  на носу, а строительство дома, наверно, ещё не дошло до End? 

 
Вот так и посмотришь на модераторов с другой стороны... Нежное, легко ранимое существо, нуждающееся во внимании и усиленном питании..
 
khorosh:

Да уж, зима  на носу, а строительство дома, наверно, ещё не дошло до End? 

Не, не дошло)

На завтра придём штукатур, а то сам не умею штукатурить, а из-за штукатурки всё остановилось. Двери и прочие вещи купил ещё 3 месяца назад, а поставить некак, нет ни стяжки, ни штукатурки. Так что забот предостаточно. Хочу ещё кабинет сделать, закупить оборудование, и проводить онлайн-консультации для своих.

 
Nikolai Semko:

Что, правда что-ли!?

Ну тогда модераторство - это святой альтруизм или диагноз.

Но ведь куда же без них... без модераторов, сдерживателей непристойностей. 
Да нет, я думаю, что-то им перепадает. Кушать-то надо на что-то.

Всё на общественных началах. 
 
Sergey Savinkin:

Для коллектора твердый характер нужен, а для налоговой - связи и образование. А для большинства остается один удел - модераторство....

Как вы отстали от жизни... Откуда тогда в налоговых так много гастарбайтеров???

 

рынок устроен таким образом, что если делаешь что-то полезное, то это вознаграждается..
прямых материальных вознаграждений не предусмотрено по регламенту, значит за это следует нематериальные сущности.
общественное признание повышение авторитета.

если субъект к этому и стремится - то это его удовлетворяет. Это и есть вознаграждение.

как-бы основы рыночной экономики :-)

 
Nikolai Semko:
Респект!
А я то думал, гугильёны лопатой гребёте :))

Не, не гребём - диагноз же

 
Nikolai Semko:

Не обижайтесь Артём. ))

Святой альтруизм - это больше про Вас. 

Ну если более философски, то у каждого на этой планете свой диагноз. У меня их куча. ))
Вы - мой любимый модератор. Честно.

Жесть... Не знаю что ответить... Альтруизм - точно нет. Власть - тем более мимо... Свои тараканы какие-то наверное...

Благодарю...

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