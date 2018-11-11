Назначение модератором - страница 2
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Можно еще в коллекторы пойти. В налоговую инспекцию. Много возможностей )
Для коллектора твердый характер нужен, а для налоговой - связи и образование. А для большинства остается один удел - модераторство....
Что, правда что-ли!?
Ну тогда модераторство - это святой альтруизм или диагноз.
Но ведь куда же без них... без модераторов, сдерживателей непристойностей.
Да нет, я думаю, что-то им перепадает. Кушать-то надо на что-то.
Вот оно. А то некоторые с модераторов что-то требуют, и считают что они что-то и кому-то обязаны. Я модерировал два сайта по web-программированию, но не одновременно, на одном из них до сих пор модератор, но в админку не вхожу уже более 3-х лет - надоело, каждый чего-то требует, своих забот достаточно.
Вот оно. А то некоторые с модераторов что-то требуют, и считают что они что-то и кому-то обязаны. Я модерировал два сайта по web-программированию, но не одновременно, на одном из них до сих пор модератор, но в админку не вхожу уже более 3-х лет - надоело, каждый чего-то требует, своих забот достаточно.
Да уж, зима на носу, а строительство дома, наверно, ещё не дошло до End?
Да уж, зима на носу, а строительство дома, наверно, ещё не дошло до End?
Не, не дошло)
На завтра придём штукатур, а то сам не умею штукатурить, а из-за штукатурки всё остановилось. Двери и прочие вещи купил ещё 3 месяца назад, а поставить некак, нет ни стяжки, ни штукатурки. Так что забот предостаточно. Хочу ещё кабинет сделать, закупить оборудование, и проводить онлайн-консультации для своих.
Что, правда что-ли!?
Ну тогда модераторство - это святой альтруизм или диагноз.
Но ведь куда же без них... без модераторов, сдерживателей непристойностей.
Да нет, я думаю, что-то им перепадает. Кушать-то надо на что-то.
Для коллектора твердый характер нужен, а для налоговой - связи и образование. А для большинства остается один удел - модераторство....
Как вы отстали от жизни... Откуда тогда в налоговых так много гастарбайтеров???
рынок устроен таким образом, что если делаешь что-то полезное, то это вознаграждается..
прямых материальных вознаграждений не предусмотрено по регламенту, значит за это следует нематериальные сущности.
общественное признание повышение авторитета.
если субъект к этому и стремится - то это его удовлетворяет. Это и есть вознаграждение.
как-бы основы рыночной экономики :-)
Респект!
Не, не гребём - диагноз же
Не обижайтесь Артём. ))
Святой альтруизм - это больше про Вас.
Ну если более философски, то у каждого на этой планете свой диагноз. У меня их куча. ))
Вы - мой любимый модератор. Честно.
Жесть... Не знаю что ответить... Альтруизм - точно нет. Власть - тем более мимо... Свои тараканы какие-то наверное...
Благодарю...