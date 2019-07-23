нужен эксперт для написания эксперта

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собственно все в теме. с меня мониторинг)
 
freedom0506:
собственно все в теме. с меня мониторинг)

Фриланс >>>

 
Konstantin Nikitin:

Фриланс >>>

да это понятно. 

 
но я ведь не нарушаю правила обращаясь к программистам на форуме. 
 
freedom0506:
собственно все в теме. с меня мониторинг)

Мониторинг то где?

 
Evgeny Belyaev:

Мониторинг то где?

мониторинга не бывает до создания эксперта) 

 
freedom0506:

мониторинга не бывает до создания эксперта) 

на фоне топика "нужен эксперт для создания эксперта" и "с меня мониторинг", это знатный оксюморон :-)
 
Maxim Kuznetsov:
на фоне топика "нужен эксперт для создания эксперта" и "с меня мониторинг", это знатный оксюморон :-)

Очередное предложение граальной идеи )))

 

)

Maxim Kuznetsov:
на фоне топика "нужен эксперт для создания эксперта" и "с меня мониторинг", это знатный оксюморон :-)

Спасибо за оценку)

 
Konstantin Nikitin:

Очередное предложение граальной идеи )))

даже мысли не было мою суперидею назвать каким то "граалем".

 
freedom0506:

даже мысли не было мою суперидею назвать каким то "граалем".

Ну вот СУПЕР уже появилось, скоро до грааля дорастет

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