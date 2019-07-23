нужен эксперт для написания эксперта
собственно все в теме. с меня мониторинг)
freedom0506:
собственно все в теме. с меня мониторинг)
собственно все в теме. с меня мониторинг)
Konstantin Nikitin:
да это понятно.
но я ведь не нарушаю правила обращаясь к программистам на форуме.
freedom0506:
собственно все в теме. с меня мониторинг)
собственно все в теме. с меня мониторинг)
Мониторинг то где?
Evgeny Belyaev:
Мониторинг то где?
мониторинга не бывает до создания эксперта)
freedom0506:на фоне топика "нужен эксперт для создания эксперта" и "с меня мониторинг", это знатный оксюморон :-)
мониторинга не бывает до создания эксперта)
)
Maxim Kuznetsov:
на фоне топика "нужен эксперт для создания эксперта" и "с меня мониторинг", это знатный оксюморон :-)
на фоне топика "нужен эксперт для создания эксперта" и "с меня мониторинг", это знатный оксюморон :-)
Спасибо за оценку)
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