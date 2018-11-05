Индикаторы: The correlation between symbols

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The correlation between symbols:

Этот индикатор помогает найти закономерности движения цены между двумя символами (корреляция)

The correlation between symbols

Автор: Alexandr Sokolov

 
Интересно, как изменится картинка, если взять для сравнения не EURUSD с GBPUSD, а EURJPY с GBPJPY?
 
aleger:
Интересно, как изменится картинка, если взять для сравнения не EURUSD с GBPUSD, а EURJPY с GBPJPY?

А что интересного? Скачайте код, и проверьте.

 
Vitaly Muzichenko:

А что интересного? Скачайте код, и проверьте.

Вопрос был автору индикатора, хотелось увидеть его обоснование и понимание.

А скачать код и проверить было действительно делом 3-х секунд. 

Кластерные индикаторы в своё время были намного интереснее и перспективнее! 

 
Vitaly Muzichenko:

А что интересного? Скачайте код, и проверьте.

там нечего качать и проверять, автор нашел красивое название в интернете и загрузил в КБ индикатор который считает разницу МАшек вычисленных по  цене закрытия и открытия бара по каждому символу:

Symbol_1[i] = (iMA(symbol_1,PERIOD_CURRENT,1,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,i) - iMA(symbol_1,PERIOD_CURRENT,1,0,MODE_SMA,PRICE_OPEN,i)) * coef_s1;
Symbol_2[i] = (iMA(symbol_2,PERIOD_CURRENT,1,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,i) - iMA(symbol_2,PERIOD_CURRENT,1,0,MODE_SMA,PRICE_OPEN,i)) * coef_s2;

все бы ничего, но МАшка с периодом 1 это просто цена по которой рассчитывается МА, т.е. формула, что выше никак не "The correlation between symbols" , а просто разница МАшек, которую можно заменить на:

iClose(symbol_1,PERIOD_CURRENT,i) - iOpen(symbol_1,PERIOD_CURRENT,i)

PS: расчет коэффициентов, вообще шедевр.... ))) ---> достаточно было возвести в степень кол-во знаков после запятой у каждого символа, сложно сказать зачем такой коэффициент вообще нужен, но ..."если звезды зажигают - значит - это кому-нибудь нужно?..."  (С)

 
Igor Makanu:

там нечего качать и проверять, автор нашел красивое название в интернете и загрузил в КБ индикатор который считает разницу МАшек вычисленных по  цене закрытия и открытия бара по каждому символу:

все бы ничего, но МАшка с периодом 1 это просто цена по которой рассчитывается МА, т.е. формула, что выше никак не "The correlation between symbols" , а просто разница МАшек, которую можно заменить на:

iClose(symbol_1,PERIOD_CURRENT,i) - iOpen(symbol_1,PERIOD_CURRENT,i)

PS: расчет коэффициентов, вообще шедевр.... ))) ---> достаточно было возвести в степень кол-во знаков после запятой у каждого символа, сложно сказать зачем такой коэффициент вообще нужен, но ..."если звезды зажигают - значит - это кому-нибудь нужно?..."  (С)

У меня есть примерно такой индикатор, и там так-же расчёт по разности МА 

Ложных сигналов около 3-5%


 
Vitaly Muzichenko:

У меня есть примерно такой индикатор, и там так-же расчёт по разности МА 

Ложных сигналов около 3-5%


да не МА в этом индикаторе, вообще, вычисляется, там линии это высота свечи без теней умноженная на коэффициент = 10^_Digits

 
Igor Makanu:

да не МА в этом индикаторе, вообще, вычисляется, там линии это высота свечи без теней умноженная на коэффициент = 10^_Digits

Ну да, только заметил, дичь какая-то)

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