Индикаторы: The correlation between symbols
Интересно, как изменится картинка, если взять для сравнения не EURUSD с GBPUSD, а EURJPY с GBPJPY?
А что интересного? Скачайте код, и проверьте.
А что интересного? Скачайте код, и проверьте.
Вопрос был автору индикатора, хотелось увидеть его обоснование и понимание.
А скачать код и проверить было действительно делом 3-х секунд.
Кластерные индикаторы в своё время были намного интереснее и перспективнее!
А что интересного? Скачайте код, и проверьте.
там нечего качать и проверять, автор нашел красивое название в интернете и загрузил в КБ индикатор который считает разницу МАшек вычисленных по цене закрытия и открытия бара по каждому символу:
Symbol_1[i] = (iMA(symbol_1,PERIOD_CURRENT,1,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,i) - iMA(symbol_1,PERIOD_CURRENT,1,0,MODE_SMA,PRICE_OPEN,i)) * coef_s1; Symbol_2[i] = (iMA(symbol_2,PERIOD_CURRENT,1,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,i) - iMA(symbol_2,PERIOD_CURRENT,1,0,MODE_SMA,PRICE_OPEN,i)) * coef_s2;
все бы ничего, но МАшка с периодом 1 это просто цена по которой рассчитывается МА, т.е. формула, что выше никак не "The correlation between symbols" , а просто разница МАшек, которую можно заменить на:
iClose(symbol_1,PERIOD_CURRENT,i) - iOpen(symbol_1,PERIOD_CURRENT,i)
PS: расчет коэффициентов, вообще шедевр.... ))) ---> достаточно было возвести в степень кол-во знаков после запятой у каждого символа, сложно сказать зачем такой коэффициент вообще нужен, но ..."если звезды зажигают - значит - это кому-нибудь нужно?..." (С)
там нечего качать и проверять, автор нашел красивое название в интернете и загрузил в КБ индикатор который считает разницу МАшек вычисленных по цене закрытия и открытия бара по каждому символу:
все бы ничего, но МАшка с периодом 1 это просто цена по которой рассчитывается МА, т.е. формула, что выше никак не "The correlation between symbols" , а просто разница МАшек, которую можно заменить на:
iClose(symbol_1,PERIOD_CURRENT,i) - iOpen(symbol_1,PERIOD_CURRENT,i)
PS: расчет коэффициентов, вообще шедевр.... ))) ---> достаточно было возвести в степень кол-во знаков после запятой у каждого символа, сложно сказать зачем такой коэффициент вообще нужен, но ..."если звезды зажигают - значит - это кому-нибудь нужно?..." (С)
У меня есть примерно такой индикатор, и там так-же расчёт по разности МА
Ложных сигналов около 3-5%
У меня есть примерно такой индикатор, и там так-же расчёт по разности МА
Ложных сигналов около 3-5%
да не МА в этом индикаторе, вообще, вычисляется, там линии это высота свечи без теней умноженная на коэффициент = 10^_Digits
да не МА в этом индикаторе, вообще, вычисляется, там линии это высота свечи без теней умноженная на коэффициент = 10^_Digits
Ну да, только заметил, дичь какая-то)
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The correlation between symbols:
Этот индикатор помогает найти закономерности движения цены между двумя символами (корреляция)
Автор: Alexandr Sokolov