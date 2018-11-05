По советнику MACD Sample
- Советники: MACD Sample
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- Советники: MACD Sample
Где можно поменять параметры советника со стандартными (12,26,9) на другие. Код же открытый этого советника. Где они настраиваются?
Для этого существуют входные параметры. Меняете входные параметры - меняется работа советника.
Откройте советник [data floder]\MQL5\Experts\Examples\MACD\MACD Sample.mq5 и посмотрите на блок InitIndicators:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Initialization of the indicators | //+------------------------------------------------------------------+ bool CSampleExpert::InitIndicators(void) { //--- create MACD indicator if(m_handle_macd==INVALID_HANDLE) if((m_handle_macd=iMACD(NULL,0,12,26,9,PRICE_CLOSE))==INVALID_HANDLE) { printf("Error creating MACD indicator"); return(false); } //--- create EMA indicator and add it to collection if(m_handle_ema==INVALID_HANDLE) if((m_handle_ema=iMA(NULL,0,InpMATrendPeriod,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE))==INVALID_HANDLE) { printf("Error creating EMA indicator"); return(false); } //--- succeed return(true); }
Именно здесь создаётся хендл индикатора MACD.
Вы можете вынести параметры MACD во входные параметры и тогда этот советник станет более гибким.
Для этого существуют входные параметры. Меняете входные параметры - меняется работа советника.
Откройте советник [data floder]\MQL5\Experts\Examples\MACD\MACD Sample.mq5 и посмотрите на блок InitIndicators:
Именно здесь создаётся хендл индикатора MACD.
Вы можете вынести параметры MACD во входные параметры и тогда этот советник станет более гибким.
Большое спасибо
Большое спасибо
Кстати, Вы можете сгенерировать советника по сигналам MACD используя Мастер MQL5 - в таком случае параметры индикатора будут сразу вынесены во входные параметры.
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