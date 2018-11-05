По советнику MACD Sample

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Где можно поменять параметры советника со стандартными (12,26,9) на другие. Код же открытый этого советника. Где они настраиваются?
 
Sprut112:
Где можно поменять параметры советника со стандартными (12,26,9) на другие. Код же открытый этого советника. Где они настраиваются?

Для этого существуют входные параметры. Меняете входные параметры - меняется работа советника.

Откройте советник [data floder]\MQL5\Experts\Examples\MACD\MACD Sample.mq5 и посмотрите на блок InitIndicators:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Initialization of the indicators                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSampleExpert::InitIndicators(void)
  {
//--- create MACD indicator
   if(m_handle_macd==INVALID_HANDLE)
      if((m_handle_macd=iMACD(NULL,0,12,26,9,PRICE_CLOSE))==INVALID_HANDLE)
        {
         printf("Error creating MACD indicator");
         return(false);
        }
//--- create EMA indicator and add it to collection
   if(m_handle_ema==INVALID_HANDLE)
      if((m_handle_ema=iMA(NULL,0,InpMATrendPeriod,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE))==INVALID_HANDLE)
        {
         printf("Error creating EMA indicator");
         return(false);
        }
//--- succeed
   return(true);
  }

Именно здесь создаётся хендл индикатора MACD.

Вы можете вынести параметры MACD во входные параметры и тогда этот советник станет более гибким.

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Vladimir Karputov:

Для этого существуют входные параметры. Меняете входные параметры - меняется работа советника.

Откройте советник [data floder]\MQL5\Experts\Examples\MACD\MACD Sample.mq5 и посмотрите на блок InitIndicators:

Именно здесь создаётся хендл индикатора MACD.

Вы можете вынести параметры MACD во входные параметры и тогда этот советник станет более гибким.

Большое спасибо

 
Sprut112:

Большое спасибо

Кстати, Вы можете сгенерировать советника по сигналам MACD используя Мастер MQL5 - в таком случае параметры индикатора будут сразу вынесены во входные параметры.

Генерация советника оп-шагам:

Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3

Шаг 4

Шаг 5

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Кстати МасdSample зря недооценивают. По тесту отличные показатели. Есть кто торговал на Реале?
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