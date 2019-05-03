Московская биржа открывает SMA доступ на срочный рынок

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Московская биржа предоставила клиентам участников торгов на срочном рынке технологию спонсируемого доступа (Sponsored Market Access, SMA).  

Технология SMA позволяет напрямую участвовать в торгах на срочном рынке Московской биржи.

Ранее инвесторы могли получить доступ на срочный рынок только через инфраструктурные решения брокерских компаний и банков.


Подробная информация о SMA на сайте Московской биржи. 

Московская Биржа - Спонсируемый доступ (SMA)
  • www.moex.com
Спонсируемый доступ – это способ предоставления клиентам Участников торгов технического доступа к соответствующим подсистемам торгово-клиринговой системы Московской Биржи, с помощью которого клиент может подавать поручения Участнику торгов ("спонсирующей" фирме) для исполнения на рынке путем постановки заявок напрямую в ТКС. СПОНСИРУЕМЫЙ ДОСТУП (SMA) КОНЦЕПЦИЯ Спонсируемый доступ – это прямое техническое подключение Брокером своего Клиента к инфраструктуре Биржи Подключение/отключение осуществляется по заявлению Брокера и под его контролем Доступ к ТКС Клиенту Участника предоставляется путем выделения персонального идентификатора (SMA_ID) для зарегистрированного клиента Клиент может подавать поручения Участнику торгов ("спонсирующей" фирме) для исполнения на рынке путем постановки заявок напрямую в ТКС под контролем и ответственностью Брокера Биржа осуществляет pre-trade контроль поручений в ТКС и обеспечивает соблюдение лимитов, установленных...
 
Какой-то бред придумали.
 
Как это использовать с толком предпологается?
 
Aleksey Vyazmikin:
Как это использовать с толком предпологается?

Шлюз Плаза 2

Ни Брокер, ни кто-то другой не может вмешаться в вашу торговлю, только контроль.

Только Вы и Биржа...

 
prostotrader:

Шлюз Плаза 2

Ни Брокер, ни кто-то другой не может вмешаться в вашу торговлю, только контроль.

Только Вы и Биржа...

А так можно подумать брокер только и делает что вмешивается, вмешивается и вмешивается...

Не понятно насчет риск менеджмента. Кто и как будет выставлять требования по довнесению доп. обеспечения например?

 
Vasiliy Sokolov:

А так можно подумать брокер только и делает что вмешивается, вмешивается и вмешивается...

Не понятно насчет риск менеджмента. Кто и как будет выставлять требования по довнесению доп. обеспечения например?

Даже не смешно.

Вы, вероятно, помните о задержках в терминале?

Так, вот, разработчики утверждают, что в сетях и оборудовании Брокера проблема, - вот Вам и вмешивается, вмешивается и вмешивается...

С обеспечением ещё не разобрался, но у брокера есть контроль, вероятно тогда он будет вмешиваться...


 
Это не удивитиельно. С нэттингом и клирингом не нужен бирже никто. Она и без помощников схавает все бабки трейдера.
[Удален]  
Renat Akhtyamov:
Это не удивитиельно. С нэттингом и клирингом не нужен бирже никто. Она и без помощников схавает все бабки трейдера.

Зачем Вы пишите это? Вы выставляете себя не грамотным в биржевой торговле человеком. Почитайте что такое клиринг если не поняли объяснения других людей. 

Либо есть другой вариант: Вы по каким-то своим корыстным интересам дискредитируете биржевую торговлю.

 
Alexey Kozitsyn:

Зачем Вы пишите это? Вы выставляете себя не грамотным в биржевой торговле человеком. Почитайте что такое клиринг если не поняли объяснения других людей. 

Либо есть другой вариант: Вы по каким-то своим корыстным интересам дискредитируете биржевую торговлю.

Какая вам разница. Бирже не убудет.

У него жупел такой - клиринг.)) Уже не первый раз от Рената это читаю - боится как огня.)

[Удален]  
Yuriy Asaulenko:

Какая вам разница. Бирже не убудет.

У него жупел такой - клиринг.)) Уже не первый раз от Рената это читаю - боится как огня.)

Мне есть разница. Бирже не убудет - возможно, а вот биржевая торговля на МТ5 без притока новых "игроков" развиваться не будет. А мне хочется, чтобы МТ5 как можно быстрее развивался в эту сторону.

 

Всё это правильно. НО.

Я не один год убил изучая форекс.

Бросать нельзя, иначе будет засчитан проигрыш.

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