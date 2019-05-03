Московская биржа открывает SMA доступ на срочный рынок
Как это использовать с толком предпологается?
Шлюз Плаза 2
Ни Брокер, ни кто-то другой не может вмешаться в вашу торговлю, только контроль.
Только Вы и Биржа...
Шлюз Плаза 2
Ни Брокер, ни кто-то другой не может вмешаться в вашу торговлю, только контроль.
Только Вы и Биржа...
А так можно подумать брокер только и делает что вмешивается, вмешивается и вмешивается...
Не понятно насчет риск менеджмента. Кто и как будет выставлять требования по довнесению доп. обеспечения например?
А так можно подумать брокер только и делает что вмешивается, вмешивается и вмешивается...
Не понятно насчет риск менеджмента. Кто и как будет выставлять требования по довнесению доп. обеспечения например?
Даже не смешно.
Вы, вероятно, помните о задержках в терминале?
Так, вот, разработчики утверждают, что в сетях и оборудовании Брокера проблема, - вот Вам и вмешивается, вмешивается и вмешивается...
С обеспечением ещё не разобрался, но у брокера есть контроль, вероятно тогда он будет вмешиваться...
Это не удивитиельно. С нэттингом и клирингом не нужен бирже никто. Она и без помощников схавает все бабки трейдера.
Зачем Вы пишите это? Вы выставляете себя не грамотным в биржевой торговле человеком. Почитайте что такое клиринг если не поняли объяснения других людей.
Либо есть другой вариант: Вы по каким-то своим корыстным интересам дискредитируете биржевую торговлю.
Зачем Вы пишите это? Вы выставляете себя не грамотным в биржевой торговле человеком. Почитайте что такое клиринг если не поняли объяснения других людей.
Либо есть другой вариант: Вы по каким-то своим корыстным интересам дискредитируете биржевую торговлю.
Какая вам разница. Бирже не убудет.
У него жупел такой - клиринг.)) Уже не первый раз от Рената это читаю - боится как огня.)
Какая вам разница. Бирже не убудет.
У него жупел такой - клиринг.)) Уже не первый раз от Рената это читаю - боится как огня.)
Мне есть разница. Бирже не убудет - возможно, а вот биржевая торговля на МТ5 без притока новых "игроков" развиваться не будет. А мне хочется, чтобы МТ5 как можно быстрее развивался в эту сторону.
Всё это правильно. НО.
Я не один год убил изучая форекс.
Бросать нельзя, иначе будет засчитан проигрыш.
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Московская биржа предоставила клиентам участников торгов на срочном рынке технологию спонсируемого доступа (Sponsored Market Access, SMA).
Технология SMA позволяет напрямую участвовать в торгах на срочном рынке Московской биржи.
Ранее инвесторы могли получить доступ на срочный рынок только через инфраструктурные решения брокерских компаний и банков.
Подробная информация о SMA на сайте Московской биржи.