Советник не проходит автовалидацию в маркете. - страница 2

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чё? - у меня по трём из четырёх инструментов нет сделок и автовалидацию проходит ))) - может дело в общем количестве сделок?


 
Sergey Deev:

Причем здесь XAUUSDcheck,Daily?

Валидатор прогоняет несколько инструментов с разными временными интервалами.

В вашем случае торговых операций нет вообще.

Учтите, что валидатор использует входные параметры "по-умолчанию".

Почему Вы так думаете?  По остальным парам сделок достаточно.Или тестер МТ4 как то по другому открывает сделки?  Была уже похожая ситуация из за параметров ATR , повсем инструментам работал, а по XAUUSDcheck,Daily нет, т.к. ATR с параметрами по умолчанию отфильтроваывал все сделки. Вопрос решился отправкой модераторам специального сета, где параметры ATR от 0 до 10 ( т.е. весь возможный диапазон) и всё прошло. Самое интересное, что сообщение об ошибке выходило точно такое же как и сейчас, т.е. все те же инструменты с теми же ТФ. Хотя проблема была только в XAUUSDcheck,Daily.
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