Советник не проходит автовалидацию в маркете. - страница 2
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чё? - у меня по трём из четырёх инструментов нет сделок и автовалидацию проходит ))) - может дело в общем количестве сделок?
Причем здесь XAUUSDcheck,Daily?
Валидатор прогоняет несколько инструментов с разными временными интервалами.
В вашем случае торговых операций нет вообще.
Учтите, что валидатор использует входные параметры "по-умолчанию".