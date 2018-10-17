Перевести робота с мт4 на мт5 - страница 2

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Evgeny Belyaev:

С чего хоть 30$,  может 100$?

Так у меня все готово, ничего не надо придумывать
 
Sprut112:
Так у меня все готово, ничего не надо придумывать

У вас готово 4 строки с условиями, всё остальное нужно переписать =)

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Vitaly Muzichenko:

У вас готово 4 строки с условиями, всё остальное нужно переписать =)

Понятно. Ладно, завтра помучаюсь с граф конструктором, тут нашёл в Статьях. Если не осилю, на ФЛ
 
Есть же библиотека для перевода (иногда можно обойтись добавлением одной строки) - https://www.mql5.com/ru/code/16006
MT4Orders
MT4Orders
  • www.mql5.com
Данная библиотека позволяет работать с ордерами в MQL5 (MT5-hedge) точно так же, как в MQL4. Т.е. ордерная языковая система (ОЯС) становится идентичной MQL4. При этом сохраняется возможность параллельно использовать MQL5-ордерную систему. В частности, стандартная MQL5-библиотека будет продолжать полноценно работать. Выбор между ордерными...
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Stanislav Korotky:
Есть же библиотека для перевода (иногда можно обойтись добавлением одной строки) - https://www.mql5.com/ru/code/16006
То есть вписать одну строку и можно тестировать в мт5?
 
Sprut112:
То есть вписать одну строку и можно тестировать в мт5?

В большинстве случаев - да. Иногда случаются проблемы, но редко. Библиотека повелителя дефайнов fxsaber'а - весьма серьезная вещь.

Но, для стоящей вещи - можно вполне договориться во Фрилансе и бесплатно. Представь инвест-пароль на счет, где Эквити ну хотя бы $1К, и продолжительность успешной торговли хотя бы год. Заинтересуются многие, и если будет видно, что твоя ТС реально на этом счету работала - тебе сделают эксперта бесплатно.
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Georgiy Merts:

В большинстве случаев - да. Иногда случаются проблемы, но редко. Библиотека повелителя дефайнов fxsaber'а - весьма серьезная вещь.

Но, для стоящей вещи - можно вполне договориться во Фрилансе и бесплатно. Представь инвест-пароль на счет, где Эквити ну хотя бы $1К, и продолжительность успешной торговли хотя бы год. Заинтересуются многие, и если будет видно, что твоя ТС реально на этом счету работала - тебе сделают эксперта бесплатно.
Вот для этого и нужен тестер мт5 , шобы проверить на бальшем периаде времени. Падскажите ищо пажаласта. Код закрывашки по эквити, ходе можно взять?для мт4
 
Sprut112:
Вот для этого и нужен тестер мт5 , шобы проверить на бальшем периаде времени. Падскажите ищо пажаласта. Код закрывашки по эквити, ходе можно взять?для мт4

Можно, но нужно писать код корректно. Вам как раз это и сделают, готовых решить эту проблему - не мало)

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Vitaly Muzichenko:

Можно, но нужно писать код корректно. Вам как раз это и сделают, готовых решить эту проблему - не мало)

Я видел на Codebase в открытом доступе. Можно их применить вместе с моим экспертом
 
Sprut112:
Вот для этого и нужен тестер мт5 , шобы проверить на бальшем периаде времени. Падскажите ищо пажаласта. Код закрывашки по эквити, ходе можно взять?для мт4

Да у тебя ж, дружище, был готовый эксперт, который работает на тридцати парах, и дает профит семь процентов с каждой сделки !  С такой удачей - тебе прямая дорога во Фриланс, там все тебе сделают ! Ну или погоди, пока этот бот тебе наработает хорошую историю на реале - тогда, предъявив инвест-пароль - ты и бесплатно договоришься.

И... эта... вот:

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