Перевести робота с мт4 на мт5 - страница 2
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С чего хоть 30$, может 100$?
Так у меня все готово, ничего не надо придумывать
У вас готово 4 строки с условиями, всё остальное нужно переписать =)
У вас готово 4 строки с условиями, всё остальное нужно переписать =)
Есть же библиотека для перевода (иногда можно обойтись добавлением одной строки) - https://www.mql5.com/ru/code/16006
То есть вписать одну строку и можно тестировать в мт5?
В большинстве случаев - да. Иногда случаются проблемы, но редко. Библиотека повелителя дефайнов fxsaber'а - весьма серьезная вещь.Но, для стоящей вещи - можно вполне договориться во Фрилансе и бесплатно. Представь инвест-пароль на счет, где Эквити ну хотя бы $1К, и продолжительность успешной торговли хотя бы год. Заинтересуются многие, и если будет видно, что твоя ТС реально на этом счету работала - тебе сделают эксперта бесплатно.
В большинстве случаев - да. Иногда случаются проблемы, но редко. Библиотека повелителя дефайнов fxsaber'а - весьма серьезная вещь.Но, для стоящей вещи - можно вполне договориться во Фрилансе и бесплатно. Представь инвест-пароль на счет, где Эквити ну хотя бы $1К, и продолжительность успешной торговли хотя бы год. Заинтересуются многие, и если будет видно, что твоя ТС реально на этом счету работала - тебе сделают эксперта бесплатно.
Вот для этого и нужен тестер мт5 , шобы проверить на бальшем периаде времени. Падскажите ищо пажаласта. Код закрывашки по эквити, ходе можно взять?для мт4
Можно, но нужно писать код корректно. Вам как раз это и сделают, готовых решить эту проблему - не мало)
Можно, но нужно писать код корректно. Вам как раз это и сделают, готовых решить эту проблему - не мало)
Вот для этого и нужен тестер мт5 , шобы проверить на бальшем периаде времени. Падскажите ищо пажаласта. Код закрывашки по эквити, ходе можно взять?для мт4
Да у тебя ж, дружище, был готовый эксперт, который работает на тридцати парах, и дает профит семь процентов с каждой сделки ! С такой удачей - тебе прямая дорога во Фриланс, там все тебе сделают ! Ну или погоди, пока этот бот тебе наработает хорошую историю на реале - тогда, предъявив инвест-пароль - ты и бесплатно договоришься.
И... эта... вот: