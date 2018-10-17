Перевести робота с мт4 на мт5
У меня есть робот , прошедший валидацию на маркете. Он мультивалютный. Сейчас узнал, что на мт5 есть мультитестер. Хотелось бы его там проверить. Есть тут добрые люди?
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Sprut112:
Спасибо, я так и понял
Спасибо, я так и понял
В маркете валидация пройдена = на продажу. А сделать под МТ5 = добрые альтруисты?
Странно...
Artyom Trishkin:Ладна пайду на фриланс
Странно...
В маркете валидация пройдена = на продажу. А сделать под МТ5 = добрые альтруисты?
Странно...
Artyom Trishkin:Да не целиком, просто условие как правильно прописать, чтобы на тестере попробовать
Странно...
В маркете валидация пройдена = на продажу. А сделать под МТ5 = добрые альтруисты?
Странно...
Sprut112:
Да не целиком, просто условие как правильно прописать, чтобы на тестере попробовать
Да не целиком, просто условие как правильно прописать, чтобы на тестере попробовать
Если по уму, то нужно делать мультивалютный, со всеми вытекающими.
Vitaly Muzichenko:Жаль нет конвертера для профанов
Если по уму, то нужно делать мультивалютный, со всеми вытекающими.
Sprut112:
Жаль нет конвертера для профанов
Жаль нет конвертера для профанов
Вам руками не любой прогер переведёт, а вы о конвертере)))
Vitaly Muzichenko:Даже так! Прощайте 30$
Вам руками не любой прогер переведёт, а вы о конвертере)))
Sprut112:
Даже так! Прощайте 30$
Даже так! Прощайте 30$
С чего хоть 30$, может 100$?
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