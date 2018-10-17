Перевести робота с мт4 на мт5

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У меня есть робот , прошедший валидацию на маркете. Он мультивалютный. Сейчас узнал, что на мт5 есть мультитестер. Хотелось бы его там проверить. Есть тут добрые люди?
 
Sprut112:
У меня есть робот , прошедший валидацию на маркете. Он мультивалютный. Сейчас узнал, что на мт5 есть мультитестер. Хотелось бы его там проверить. Есть тут добрые люди?

Да, добрые здесь: Фриланс.

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Vladimir Karputov:

Да, добрые здесь: Фриланс.

Спасибо, я так и понял
 
Sprut112:
Спасибо, я так и понял

В маркете валидация пройдена = на продажу. А сделать под МТ5 = добрые альтруисты?

Странно... 

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Artyom Trishkin:

В маркете валидация пройдена = на продажу. А сделать под МТ5 = добрые альтруисты?

Странно... 

Ладна пайду на фриланс
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Artyom Trishkin:

В маркете валидация пройдена = на продажу. А сделать под МТ5 = добрые альтруисты?

Странно... 

Да не целиком, просто условие как правильно прописать, чтобы на тестере попробовать
 
Sprut112:
Да не целиком, просто условие как правильно прописать, чтобы на тестере попробовать

Если по уму, то нужно делать мультивалютный, со всеми вытекающими.

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Vitaly Muzichenko:

Если по уму, то нужно делать мультивалютный, со всеми вытекающими.

Жаль нет конвертера для профанов
 
Sprut112:
Жаль нет конвертера для профанов

Вам руками не любой прогер переведёт, а вы о конвертере))) 

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Vitaly Muzichenko:

Вам руками не любой прогер переведёт, а вы о конвертере))) 

Даже так! Прощайте 30$ 
 
Sprut112:
Даже так! Прощайте 30$ 

С чего хоть 30$,  может 100$?

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