Задался вопросом, а почему собственно Алготрейдинг?
Все просто. В терминале фиксируется открыта сделка в ручную или экспертом.
Согласен, даже более чем уверен (уверенность возникла от того как, как на поставленный вопрос, отреагировал товарищ (имя удалил) и вообще тему удалили), что как бы вы не пытались скрыть торговлю ботом, Кухня имеет полную информацию о том как и чем именно вы торгуете, быть может и сам бот. Но другое дело, когда я даю инвестиционный счет, неужели так все очевидно или Кухня просто тупо все сливает обо мне по "мастер аккаунту"?
На этот вопрос я ответить не могу. Просто не торгуйте на "кухне" :).
Главное что бы не возникало конфликтов интересов. У многих известных форекс брокеров есть счета сделки на которых не выводятся на межбанк. Для хеджирования своих рисков ф.брокер выводит только совокупную позицию всех своих трейдеров. Поэтому, я думаю, что на таких счетах быстрые скальперские сделки с очень маленьким временем удержания позиции не выгодны ф.брокеру, так как он не успевает хеджироваться и ему приходится платить (если сделка была в закрыта в пользу трейдера) из своего кармана.
На это вопрос я ответить не могу. Просто не торгуйте на "кухне" :).
Главное что бы не возникало конфликтов интересов. У многих известных форекс брокеров есть счета сделки на которых не выводятся на межбанк. Для хеджирования своих рисков ф.брокер выводит только совокупную позицию всех своих трейдеров. Поэтому, я думаю, что на таких счетах быстрые скальперские сделки с очень маленьким временем удержания позиции не выгодны ф.брокеру, так как он не успевает хеджироваться и ему приходится платить (если сделка была в закрыта в пользу трейдера) из своего кармана.
Да, да. Это имеет место быть. Еще раз спасибо, за подсказку, можно больше дурью не мается, маскируя бота ))).
:) Да брокеру все равно как вы торгуете. Главное что бы вы не забирали его деньги.
:) Да брокеру все равно как вы торгуете. Главное что бы вы не забирали его деньги.
Тут можно поспорить, так как на дня разговаривал с товарищем, так ему позвонил Кухня, предложила ЗП ))) или что то в этом роде, сказали ваша торговля внушает доверие ))).
Я имел в виду нормального форекс брокера, который давно на рынке и дорожит своей репутацией. А не всякие мошеннические конторы у которых одна цель по быстрому выкачать деньги и слинять в туман.
И звонок этот не понятный зачем им трейдер которому еще и зарплату платить надо.
Я имел в виду нормального форекс брокера, который давно на рынке и дорожит своей репутацией. А не всякие мошеннические конторы у которых одна цель по быстрому выкачать деньги и слинять в туман.
И звонок этот не понятный зачем им трейдер которому еще и зарплату платить надо.
Ответ прост, лично наблюдаю за трейдером от этой Кухни, который в нарушении всех правил ММ, с дикой просадкой, успешно идет к заветному миллиону. :)
Видать им нужен, еще один герой, который хоть как то вписывается в классические требования форекса :).
Ответ прост, лично наблюдаю за трейдером от этой Кухни, который в нарушении всех правил ММ, с дикой просадкой, успешно идет к заветному миллиону. :)
Видать им нужен, еще один герой, который хоть как то вписывается в классические требования форекса :).
А понял, он своим красивым графиком привлекает клиентов, потом все быстро перекачивается в карман кухни путем сливания счета.
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Всем доброго!
Смотрю на сигналы MQL5, в описание "Алготрейдинг", т.е. торговля по алгоритму (Механическая ТС), возникает вопрос, неужели это можно явно выявить по сделкам трейдера и как?