Задался вопросом, а почему собственно Алготрейдинг?

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Всем доброго!

Смотрю на сигналы MQL5, в описание "Алготрейдинг", т.е. торговля по алгоритму (Механическая ТС), возникает вопрос, неужели это можно явно выявить по сделкам трейдера и как?

 
Farkhat Guzairov:

Всем доброго!

Смотрю на сигналы MQL5, в описание "Алготрейдинг", т.е. торговля по алгоритму (Механическая ТС), возникает вопрос, неужели это можно явно выявить по сделкам трейдера и как?

Все просто. В терминале фиксируется открыта сделка в ручную или экспертом.

 
Vitalii Ananev:

Все просто. В терминале фиксируется открыта сделка в ручную или экспертом.

Согласен, даже более чем уверен (уверенность возникла от того как, как на поставленный вопрос, отреагировал товарищ (имя удалил) и вообще тему удалили), что как бы вы не пытались скрыть торговлю ботом, Кухня имеет полную информацию о том как и чем именно вы торгуете, быть может и сам бот. Но другое дело, когда я даю инвестиционный счет, неужели так все очевидно или Кухня просто тупо все сливает обо мне по "мастер аккаунту"?
 
Реально, как то ранее не замечал этого ))), всегда было или нововведение?
 
Farkhat Guzairov:
Согласен, даже более чем уверен (уверенность возникла от того как, как на поставленный вопрос, отреагировал товарищ (имя удалил) и вообще тему удалили), что как бы вы не пытались скрыть торговлю ботом, Кухня имеет полную информацию о том как и чем именно вы торгуете, быть может и сам бот. Но другое дело, когда я даю инвестиционный счет, неужели так все очевидно или Кухня просто тупо все сливает обо мне по "мастер аккаунту"?

На этот вопрос я ответить не могу. Просто не торгуйте на "кухне" :).

Главное что бы не возникало конфликтов интересов. У многих известных форекс брокеров есть счета сделки на которых не выводятся на межбанк. Для хеджирования своих рисков ф.брокер выводит только совокупную позицию всех своих трейдеров. Поэтому, я думаю, что на таких счетах быстрые скальперские сделки с очень маленьким временем удержания позиции не выгодны ф.брокеру, так как он не успевает хеджироваться и ему приходится платить (если сделка была в закрыта в пользу трейдера) из своего кармана.

 
Vitalii Ananev:

На это вопрос я ответить не могу. Просто не торгуйте на "кухне" :).

Главное что бы не возникало конфликтов интересов. У многих известных форекс брокеров есть счета сделки на которых не выводятся на межбанк. Для хеджирования своих рисков ф.брокер выводит только совокупную позицию всех своих трейдеров. Поэтому, я думаю, что на таких счетах быстрые скальперские сделки с очень маленьким временем удержания позиции не выгодны ф.брокеру, так как он не успевает хеджироваться и ему приходится платить (если сделка была в закрыта в пользу трейдера) из своего кармана.

Да, да. Это имеет место быть. Еще раз спасибо, за подсказку, можно больше дурью не мается, маскируя бота ))).
 
Farkhat Guzairov:
Да, да. Это имеет место быть. Еще раз спасибо, за подсказку, можно больше дурью не мается, маскируя бота ))).

:) Да брокеру все равно как вы торгуете. Главное что бы вы не забирали его деньги.

 
Vitalii Ananev:

:) Да брокеру все равно как вы торгуете. Главное что бы вы не забирали его деньги.

Тут можно поспорить, так как на днях разговаривал с товарищем, так ему позвонила Кухня, предложила ЗП ))) или что то в этом роде, сказали ваша торговля внушает доверие ))).
 
Farkhat Guzairov:
Тут можно поспорить, так как на дня разговаривал с товарищем, так ему позвонил Кухня, предложила ЗП ))) или что то в этом роде, сказали ваша торговля внушает доверие ))).

Я имел в виду нормального форекс брокера, который давно на рынке и дорожит своей репутацией. А не всякие мошеннические конторы у которых одна цель по быстрому выкачать деньги и слинять в туман.

И звонок этот не понятный зачем им трейдер которому еще и зарплату платить надо. 

 
Vitalii Ananev:

Я имел в виду нормального форекс брокера, который давно на рынке и дорожит своей репутацией. А не всякие мошеннические конторы у которых одна цель по быстрому выкачать деньги и слинять в туман.

И звонок этот не понятный зачем им трейдер которому еще и зарплату платить надо. 

Ответ прост, лично наблюдаю за трейдером от этой Кухни, который в нарушении всех правил ММ, с дикой просадкой, успешно идет к заветному миллиону. :)

Видать им нужен, еще один герой, который хоть как то вписывается в классические требования форекса :).

На счет Кухни, может и не прав, так как для меня ДЦ все еще Кухни, как только потрачу заработанный первый доллар :) и не единожды, тогда быть может "Кухня" по отношению к ДЦ, станет для меня лично историей и буду их величать "Брокером".(шутка)
 
Farkhat Guzairov:

Ответ прост, лично наблюдаю за трейдером от этой Кухни, который в нарушении всех правил ММ, с дикой просадкой, успешно идет к заветному миллиону. :)

Видать им нужен, еще один герой, который хоть как то вписывается в классические требования форекса :).

А понял, он своим красивым графиком привлекает клиентов, потом все быстро перекачивается в карман кухни путем сливания счета.

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