Globex
По словам разработчика:
- 1 июня 2010 года была выпущена уже пятая по счету торговая платформа MetaTrader 5. Ее основным отличием является возможность выйти за рамки Форекса. MetaTrader 5 позволяет работать на различных финансовых рынках и биржах.
На данный момент есть определенное количество торговых символов (инструментов). С котировками выводимыми на терминал, точнее с их источниками, тоже понятно.
А если взглянуть за рамки Форекс? Планируют ли разработчики создать доступ в терминале МТ5 к данным электронной системы GLOBEX?
А разработчики то тут при чём? Это зависит от пользователя серверной части (читай ДЦ)...
Вы же когда покупаете телевизор не просите завод-изготовитель добавить Вам канал ОРТ или НТВ
А разработчики то тут при чём? Это зависит от пользователя серверной части (читай ДЦ)...
Вы же когда покупаете телевизор не просите завод-изготовитель добавить Вам канал ОРТ или НТВ
Я полностью с Вами согласен. Но разработчик предоставляет доступ к котировкам (почему только к этим?) у себя на терминале ( иначе бы я задал этот вопрос брокеру или ДЦ). А вот Globex это больше чем Форекс. И как я понял, как раз МТ5 позволяет сделать большее. Поэтому вопрос к разработчикам и адресован в возможности показать эти возможности.
Котировки КАЖДЫЙ ДЦ берёт из своих потайных мест....
Разработчик тут ни при чём... Загрузите терминал скажем Броко и будет Вам счастье
Вот ФИБО:
Возможно это вопрос больше к маркетинговой службе. :)
У разработчика минимально необходимый набор инструментов для ознакомления с платформой без участия какого-либо ДЦ...
Зачем им какой-то ещё геморрой?
Котировки КАЖДЫЙ ДЦ берёт из своих потайных мест....
Разработчик тут ни при чём... Загрузите терминал скажем Броко и будет Вам счастье
Вы что хотите то? Мысли Ваши не понятны....
Возможно, еще нужно понимать, что такое GLOBEX.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
По словам разработчика:
- 1 июня 2010 года была выпущена уже пятая по счету торговая платформа MetaTrader 5. Ее основным отличием является возможность выйти за рамки Форекса. MetaTrader 5 позволяет работать на различных финансовых рынках и биржах.
На данный момент есть определенное количество торговых символов (инструментов). С котировками выводимыми на терминал, точнее с их источниками, тоже понятно.
А если взглянуть за рамки Форекс? Планируют ли разработчики создать доступ в терминале МТ5 к данным электронной системы GLOBEX?