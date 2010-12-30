Globex

- 1 июня 2010 года была выпущена уже пятая по счету торговая платформа MetaTrader 5. Ее основным отличием является возможность выйти за рамки Форекса. MetaTrader 5 позволяет работать на различных финансовых рынках и биржах.

 

На данный момент есть определенное количество торговых символов (инструментов). С котировками выводимыми на терминал, точнее с их источниками, тоже понятно. 

А если взглянуть за рамки Форекс? Планируют ли разработчики создать доступ в терминале МТ5 к данным электронной системы GLOBEX?

maloyz:

А разработчики то тут при чём? Это зависит от пользователя серверной части (читай ДЦ)...

Вы же когда покупаете телевизор не просите завод-изготовитель добавить Вам канал ОРТ или НТВ

 
AlexSTAL:

Я полностью с Вами согласен. Но разработчик предоставляет доступ к котировкам (почему только к этим?) у себя на терминале ( иначе бы я задал этот вопрос брокеру или ДЦ). А вот Globex это больше чем Форекс. И как я понял, как раз МТ5 позволяет сделать большее. Поэтому вопрос к разработчикам и адресован в возможности показать эти возможности.
 
Котировки КАЖДЫЙ ДЦ берёт из своих потайных мест....

Разработчик тут ни при чём... Загрузите терминал скажем Броко и будет Вам счастье

Вот ФИБО:


 
Возможно это вопрос больше к маркетинговой службе. :)
 
У разработчика минимально необходимый набор инструментов для ознакомления с платформой без участия какого-либо ДЦ...

Зачем им какой-то ещё геморрой?

 
Мы уходим от основного диалога. Для чего мне пользоваться МТ5, если есть ОАНДА или TOS?  (можно читать : МТ5- майбах, ОАНДА- лада калина) Броко или еще кто-то это пользователь инструментом. А разработчик должен заинтересовать меня купить этот инструмент. А дальше пользователь должен заинтересовать Вас как клиента, что я могу предоставить в окне данных.
 
Возможно, еще нужно понимать, что такое GLOBEX.
 

Вы что хотите то? Мысли Ваши не понятны....

 
maloyz:
Возможно, еще нужно понимать, что такое GLOBEX.
Куда вам до GLOBEX ? Вам бы разобраться что такое разработчик ПО, брокер, агрегатор и пр.  Вообщем до аббревиатур, да еще и на вражеском языке вам еще очень далеко...
