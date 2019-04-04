Индикаторы: MA_ATR - иникатор от индикатора для MetaTrader 4

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MA_ATR - иникатор от индикатора для MetaTrader 4:

Шаблон для создания составных индикаторов (индикаторов от индикаторов).

MA_ATR - иникатор от индикатора для MetaTrader 4

Автор: Oleksandr Shmatko

 
Немного доработал код и перезалил файл индикатора. Новая версия 1.10.
 
Вместо IndicatorCounted  используйте prev_calculated.
 
Unicornis:
Вместо IndicatorCounted  используйте prev_calculated.
Спасибо за совет. Исправил. Версия 1.20.
 
Unicornis:
Вместо IndicatorCounted  используйте prev_calculated.

а в чем разница? имеет ли это смысл?

 
Sergey Khokhlov:

а в чем разница? имеет ли это смысл?

Вызов функции и чтение переменной, разные глюки/непонятки с bars и indicatorcounted. Имеет смысл.

 
Значения не совпадают со встроенными индикаторами...
Если взять встроенный ATR и наложить на него MA, значительные расхождения с Вашим индикатором.
Почему ?
Ваш индикатор - в нижнем окне.
 
MikeZv:
Значения не совпадают со встроенными индикаторами...
Если взять встроенный ATR и наложить на него MA, значительные расхождения с Вашим индикатором.
Почему ?
Ваш индикатор - в нижнем окне.
Проверьте пожалуйста настройки индикатора MA при отдельном построении комбинации. По умолчанию метод сглаживания уст. Linear Weighted, в своём примере я использовал Exponential. Скрин прилагаю.
Файлы:
1.png  24 kb
 
Спасибо за ответ.
Про МА понял.
Но там же ведь и значения ATR расходятся ...
А из-за этого и МА отличаются
Файлы:
Screen.png  18 kb
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