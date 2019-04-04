Индикаторы: MA_ATR - иникатор от индикатора для MetaTrader 4
Немного доработал код и перезалил файл индикатора. Новая версия 1.10.
Вместо IndicatorCounted используйте prev_calculated.
Unicornis:Спасибо за совет. Исправил. Версия 1.20.
Вместо IndicatorCounted используйте prev_calculated.
Вместо IndicatorCounted используйте prev_calculated.
Unicornis:
Вместо IndicatorCounted используйте prev_calculated.
Вместо IndicatorCounted используйте prev_calculated.
а в чем разница? имеет ли это смысл?
Sergey Khokhlov:
а в чем разница? имеет ли это смысл?
Вызов функции и чтение переменной, разные глюки/непонятки с bars и indicatorcounted. Имеет смысл.
MikeZv:Проверьте пожалуйста настройки индикатора MA при отдельном построении комбинации. По умолчанию метод сглаживания уст. Linear Weighted, в своём примере я использовал Exponential. Скрин прилагаю.
Значения не совпадают со встроенными индикаторами...
Если взять встроенный ATR и наложить на него MA, значительные расхождения с Вашим индикатором.
Почему ?
Ваш индикатор - в нижнем окне.
Значения не совпадают со встроенными индикаторами...
Если взять встроенный ATR и наложить на него MA, значительные расхождения с Вашим индикатором.
Почему ?
Ваш индикатор - в нижнем окне.
Файлы:
1.png 24 kb
Спасибо за ответ.
Про МА понял.
Но там же ведь и значения ATR расходятся ...
А из-за этого и МА отличаются
Про МА понял.
Но там же ведь и значения ATR расходятся ...
А из-за этого и МА отличаются
Файлы:
Screen.png 18 kb
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MA_ATR - иникатор от индикатора для MetaTrader 4:
Шаблон для создания составных индикаторов (индикаторов от индикаторов).
Автор: Oleksandr Shmatko