MQL5 Cloud Protector - страница 2
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И в чем эта защита выражается? У меня как был виден исходный код, так и остается виден.
Так он на то и исходный, чтоб его можно видеть и редактировать.
В маркет какой код отправляется? А здесь разве есть разница?
Почему на маркет принимается только нативный код?
Я уточню вопрос, почему не принимается код Cloud Protector?
Как же народ переживает за свои поделки, блин...
Давно уже замечаю, если чел реально пишет хорошие и нужные вещи - он никогда не интересуется защитой. Если же чел пишет очереднуют тестерную граалемартышку - первым делом начинаются вопросы по поводу защиты....
Друзья, никому ваши поделки - и даром не сдались ! Беспокоиться надо о том, что реально может пригодиться другим. Считать же свои поделки верхом трейдерско-программерской мысли - по меньшей мере, наивно.
P.S. Если автор начинает много говорить об "авторских правах" - это верный признак, что ничего хорошего этот автор больше не создаст.
Как же народ переживает за свои поделки, блин...
Давно уже замечаю, если чел реально пишет хорошие и нужные вещи - он никогда не интересуется защитой. Если же чел пишет очереднуют тестерную граалемартышку - первым делом начинаются вопросы по поводу защиты....
Друзья, никому ваши поделки - и даром не сдались ! Беспокоиться надо о том, что реально может пригодиться другим. Считать же свои поделки верхом трейдерско-программерской мысли - по меньшей мере, наивно.
P.S. Если автор начинает много говорить об "авторских правах" - это верный признак, что ничего хорошего этот автор больше не создаст.
Нормальные, здравые слова трезвомыслящего человека. Браво !
Почему на маркет принимается только нативный код?
Я уточню вопрос, почему не принимается код Cloud Protector?
В Маркете применяется та же технология, что и в cloud protector. Точнее наоборот - сперва она появилась в Маркете, а потом была представлена в виде отдельного сервиса.
Как же народ переживает за свои поделки, блин...
Давно уже замечаю, если чел реально пишет хорошие и нужные вещи - он никогда не интересуется защитой. Если же чел пишет очереднуют тестерную граалемартышку - первым делом начинаются вопросы по поводу защиты....
Друзья, никому ваши поделки - и даром не сдались ! Беспокоиться надо о том, что реально может пригодиться другим. Считать же свои поделки верхом трейдерско-программерской мысли - по меньшей мере, наивно.
P.S. Если автор начинает много говорить об "авторских правах" - это верный признак, что ничего хорошего этот автор больше не создаст.
С программным обеспечением немножко по другому, достаточно сменить название, а более подвинутые пункты меню переименовывали и вуаля, готов "новый" продукт. Украденный автомобиль на том же самом рынке очень трудно продать, а программу легко. Поэтому рождаются различные способы для защиты программ, один из вариантов реализован на этой платформе. Но защита не является гарантией качественной идеи. До маркета, в эпоху энтузиазма на это было пофиг, потому что был известен автор(ы)/ветка форума реализовавший идею.
Как же народ переживает за свои поделки, блин...
Давно уже замечаю, если чел реально пишет хорошие и нужные вещи - он никогда не интересуется защитой. Если же чел пишет очереднуют тестерную граалемартышку - первым делом начинаются вопросы по поводу защиты....
Друзья, никому ваши поделки - и даром не сдались ! Беспокоиться надо о том, что реально может пригодиться другим. Считать же свои поделки верхом трейдерско-программерской мысли - по меньшей мере, наивно.
P.S. Если автор начинает много говорить об "авторских правах" - это верный признак, что ничего хорошего этот автор больше не создаст.
Вот такие сообщения прилетают:
Тут реально задумаешься стоит ли выкладывать на маркет, так что автору про " поделки - даром не нужны", сильно ошибаешься