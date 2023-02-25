MQL5 Cloud Protector - страница 2

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Смешная ветка.
Bubah:
И в чем эта защита выражается? У меня как был виден исходный код, так и остается виден.

Так он на то и исходный, чтоб его можно видеть и редактировать.

 
Интересно, на сервер улетает исходник или незашифрованный ex5?
 
Artyom Trishkin:
В маркет какой код отправляется? А здесь разве есть разница? 
Логично 
 
Спасибо.
 

Почему на маркет принимается только нативный код?

Я уточню вопрос, почему не принимается код Cloud Protector?

 

Как же народ переживает за свои поделки, блин...

Давно уже замечаю, если чел реально пишет хорошие и нужные вещи - он никогда не интересуется защитой. Если же чел пишет очереднуют тестерную граалемартышку - первым делом начинаются вопросы по поводу защиты....

Друзья, никому ваши поделки - и даром не сдались ! Беспокоиться надо о том, что реально может пригодиться другим. Считать же свои поделки верхом трейдерско-программерской мысли - по меньшей мере, наивно.

P.S. Если автор начинает много говорить об "авторских правах" - это верный признак, что ничего хорошего этот автор больше не создаст.

 
Georgiy Merts:

Как же народ переживает за свои поделки, блин...

Давно уже замечаю, если чел реально пишет хорошие и нужные вещи - он никогда не интересуется защитой. Если же чел пишет очереднуют тестерную граалемартышку - первым делом начинаются вопросы по поводу защиты....

Друзья, никому ваши поделки - и даром не сдались ! Беспокоиться надо о том, что реально может пригодиться другим. Считать же свои поделки верхом трейдерско-программерской мысли - по меньшей мере, наивно.

P.S. Если автор начинает много говорить об "авторских правах" - это верный признак, что ничего хорошего этот автор больше не создаст.

Нормальные, здравые слова трезвомыслящего человека. Браво !

 
Evgenii Aksenov:

Почему на маркет принимается только нативный код?

Я уточню вопрос, почему не принимается код Cloud Protector?

В Маркете применяется та же технология, что и в cloud protector. Точнее наоборот - сперва она появилась в Маркете, а потом была представлена в виде отдельного сервиса.

 
Georgiy Merts:

Как же народ переживает за свои поделки, блин...

Давно уже замечаю, если чел реально пишет хорошие и нужные вещи - он никогда не интересуется защитой. Если же чел пишет очереднуют тестерную граалемартышку - первым делом начинаются вопросы по поводу защиты....

Друзья, никому ваши поделки - и даром не сдались ! Беспокоиться надо о том, что реально может пригодиться другим. Считать же свои поделки верхом трейдерско-программерской мысли - по меньшей мере, наивно.

P.S. Если автор начинает много говорить об "авторских правах" - это верный признак, что ничего хорошего этот автор больше не создаст.

С программным обеспечением немножко по другому, достаточно сменить название, а более подвинутые пункты меню переименовывали и вуаля, готов "новый" продукт. Украденный автомобиль на том же самом рынке очень трудно продать, а программу легко. Поэтому рождаются различные способы для защиты программ, один из вариантов реализован на этой платформе. Но защита не является гарантией качественной идеи. До маркета, в эпоху энтузиазма на это было пофиг, потому что был известен автор(ы)/ветка форума реализовавший идею.

 
Georgiy Merts:

Как же народ переживает за свои поделки, блин...

Давно уже замечаю, если чел реально пишет хорошие и нужные вещи - он никогда не интересуется защитой. Если же чел пишет очереднуют тестерную граалемартышку - первым делом начинаются вопросы по поводу защиты....

Друзья, никому ваши поделки - и даром не сдались ! Беспокоиться надо о том, что реально может пригодиться другим. Считать же свои поделки верхом трейдерско-программерской мысли - по меньшей мере, наивно.

P.S. Если автор начинает много говорить об "авторских правах" - это верный признак, что ничего хорошего этот автор больше не создаст.

Вот такие сообщения прилетают:


Тут реально задумаешься стоит ли выкладывать на маркет, так что автору про " поделки - даром не нужны", сильно ошибаешься

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