Наложение графиков.

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Приветствую форумчане. Как наложить графики разных таймфреймов одной валютной пары друг на друга?
 
Уточнее. Для МТ5. И Free. Нагло конечно но кто его знает, может имеется)))
 
https://www.mql5.com/ru/docs/constants/objectconstants/enum_object/obj_chart
Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Типы объектов / OBJ_CHART
Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Типы объектов / OBJ_CHART
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//| Создает объект "График"                                          |               chart_ID=0,                               sub_window=0,                             x=0,                                      y=0,                                      width=300,                                height=200,               ...
 
Igor Makanu:
https://www.mql5.com/ru/docs/constants/objectconstants/enum_object/obj_chart

В силу своего невежества не понял как это работает! ))

 
noran919:

В силу своего невежества не понял как это работает! ))

ну Вы вроде написали фрии, думал Вы самостоятельно программируете, там и пример есть

 
Друзья на самом деле думал что такая вещь дано существует, и создав тему хотел просто сэкономить время. Но найти что-то вразумительное не удается. Думаю что вместо того чтобы иметь 6 графиков одно пары разных таймфреимов на экране удобнее было бы наложить три таймфрейма друг на друга. Готов рассмотреть покупку.  
 
noran919:
Друзья на самом деле думал что такая вещь дано существует, и создав тему хотел просто сэкономить время. Но найти что-то вразумительное не удается. Думаю что вместо того чтобы иметь 6 графиков одно пары разных таймфреимов на экране удобнее было бы наложить три таймфрейма друг на друга. Готов рассмотреть покупку.  

открываете несколько графиков, переключаете как нужно Вам ТФ-мы и..:


 
Renat Akhtyamov:

открываете несколько графиков, переключаете как нужно Вам ТФ-мы и..:


)))троллите!? Странно но к наложению графиков разных пар форумчане относятся с большим интересом.

 
noran919:

)))троллите!? Странно но к наложению графиков разных пар форумчане относятся с большим интересом.

Как вы собрались привязать время графика М15  и D1 ?

 
Vitaly Muzichenko:

Как вы собрались привязать время графика М15  и D1 ?

Я понимаю есть вопросы к масштабу. Поэтому и советуюсь. 

 
noran919:

)))троллите!?

Тема изначально такая. Если вы хоть как-то можете представить как это будет выглядеть, то уж соизвольте нарисовать это. Пусть даже криво...

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