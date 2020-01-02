Наложение графиков.
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В силу своего невежества не понял как это работает! ))
В силу своего невежества не понял как это работает! ))
ну Вы вроде написали фрии, думал Вы самостоятельно программируете, там и пример есть
Друзья на самом деле думал что такая вещь дано существует, и создав тему хотел просто сэкономить время. Но найти что-то вразумительное не удается. Думаю что вместо того чтобы иметь 6 графиков одно пары разных таймфреимов на экране удобнее было бы наложить три таймфрейма друг на друга. Готов рассмотреть покупку.
открываете несколько графиков, переключаете как нужно Вам ТФ-мы и..:
открываете несколько графиков, переключаете как нужно Вам ТФ-мы и..:
)))троллите!? Странно но к наложению графиков разных пар форумчане относятся с большим интересом.
)))троллите!? Странно но к наложению графиков разных пар форумчане относятся с большим интересом.
Как вы собрались привязать время графика М15 и D1 ?
Как вы собрались привязать время графика М15 и D1 ?
Я понимаю есть вопросы к масштабу. Поэтому и советуюсь.
)))троллите!?
Тема изначально такая. Если вы хоть как-то можете представить как это будет выглядеть, то уж соизвольте нарисовать это. Пусть даже криво...
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