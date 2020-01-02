Наложение графиков. - страница 2
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)))троллите!? Странно но к наложению графиков разных пар форумчане относятся с большим интересом.
ладно
я писал уже такой индюк, баловался ;)
вот принцип, заказывайте во фриланс, тока не мне ;)
ладно
я писал уже такой индюк, баловался ;)
вот принцип, заказывайте во фриланс, тока не мне ;)
Спасибо Ренат. Именно то. Визуализация конечно может быть разная но суть такая. Я например видел это так..
ладно
я писал уже такой индюк, баловался ;)
вот принцип, заказывайте во фриланс, тока не мне ;)
Не жадничайте Ренат)))) Сбросьте на проверку результат баловства)) В личку.
Не жадничайте Ренат)))) Сбросьте на проверку результат баловства)) В личку.
у меня жесткий диск полетел, там было
думал копию найти, но не нашела то что у Вас на скрине, попросите у Лесоруба в ветке прогнозов
Что - поиск не работает? Или такое не подходит?
Не могу не согласиться друг! Спасибо. Но у меня 5-ка((
Не могу не согласиться друг! Спасибо. Но у меня 5-ка((
Ага, важное уточнение. В принципе, можно относительно просто перенести в МТ5, но это конечно требует некоторого энтузиазма.
Спасибо Ренат. Именно то. Визуализация конечно может быть разная но суть такая. Я например видел это так..
Это гдето на forexfactory пользователь Stratman для mql4. Для mql5 видел в кодобазе налоложение тогоже ТФ другого символа на подобии https://c.mql5.com/3/235/GBPUSDH1_g92q6yky.png (mql4)
Приветствую форумчане. Как наложить графики разных таймфреймов одной валютной пары друг на друга?
А посмотрите пример индикатора по ссылке ArrayMinimum. В этом примере индикатор как раз отображает свечи со старшего таймфрейма на текущем
То, что ищите, реализует индикатор Mcandle .