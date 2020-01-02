Наложение графиков. - страница 2

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noran919:

)))троллите!? Странно но к наложению графиков разных пар форумчане относятся с большим интересом.

ладно

я писал уже такой индюк, баловался ;)

вот принцип, заказывайте во фриланс, тока не мне ;)


 
Renat Akhtyamov:

ладно

я писал уже такой индюк, баловался ;)

вот принцип, заказывайте во фриланс, тока не мне ;)


Спасибо Ренат. Именно то. Визуализация конечно может быть разная но суть такая. Я например видел это так..

Файлы:
6GBPUSDH1.jpg  590 kb
 
Renat Akhtyamov:

ладно

я писал уже такой индюк, баловался ;)

вот принцип, заказывайте во фриланс, тока не мне ;)


Не жадничайте Ренат)))) Сбросьте на проверку результат баловства)) В личку.

 
noran919:

Не жадничайте Ренат)))) Сбросьте на проверку результат баловства)) В личку.

у меня жесткий диск полетел, там было

думал копию найти, но не нашел

а то что у Вас на скрине, попросите у Лесоруба в ветке прогнозов
 
Что - поиск не работает? Или такое не подходит?
 
Stanislav Korotky:
Что - поиск не работает? Или такое не подходит?

Не могу не согласиться друг! Спасибо. Но у меня 5-ка(( 

 
noran919:

Не могу не согласиться друг! Спасибо. Но у меня 5-ка(( 

Ага, важное уточнение. В принципе, можно относительно просто перенести в МТ5, но это конечно требует некоторого энтузиазма.

 
noran919:

Спасибо Ренат. Именно то. Визуализация конечно может быть разная но суть такая. Я например видел это так..

Это гдето на forexfactory пользователь Stratman для mql4. Для mql5 видел в кодобазе налоложение тогоже ТФ другого символа на подобии https://c.mql5.com/3/235/GBPUSDH1_g92q6yky.png (mql4)

stratman
 
noran919:
Приветствую форумчане. Как наложить графики разных таймфреймов одной валютной пары друг на друга?

А посмотрите пример индикатора по ссылке ArrayMinimum. В этом примере индикатор как раз отображает свечи со старшего таймфрейма на текущем

 

То, что ищите, реализует индикатор Mcandle

Индикатор наложения двух таймфреймов

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