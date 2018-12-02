Когда появится возможность торговли опционами? в частности на MOEX? - страница 3

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Dmitriy Skub:
Двоих знаю лично.

Дмитрий!

Что это за "еврейские" ответы?

Меня интересует откуда берется Маркет дата и через что отправляются торговые приказы (ордера)?

Вот это


тоже можно назвать терминалом, но таковым не является.

 
prostotrader:

Дмитрий!

Что это за "еврейские" ответы?

Меня интересует откуда берется Маркет дата и через что отправляются торговые приказы (ордера)?

Вот это


тоже можно назвать терминалом, но терминалом не является.

Тогда предложите определение терминала для начала. Только аккуратней, а то МТ5 можете обидеть))
 
Dmitriy Skub:
Тогда предложите определение терминала для начала. Только аккуратней, а то МТ5 можете обидеть))

Ок, Вам виднее...

Остается 2 вопроса:

Откуда берется Маркет дата и через что отправляются торговые приказы (ордера)?

 
prostotrader:

Ок, Вам виднее...

Остается 2 вопроса:

Откуда берется Маркет дата и через что отправляются торговые приказы (ордера)?

Вы лучше скажите где Вы стопы хранить собираетесь, используя Плазу2?
 
Dmitriy Skub:
Вы лучше скажите где Вы стопы хранить собираетесь, используя Плазу2?

Приёмник данных имеет модуль хранения, там и будет хранится.

Так будет ответ на мои вопросы?

Добавлено

У меня нет цели копировать ТМ5 или Квик, моя задача - роботы с моксимально быстрой работой.

Все мои ТС не имееют Стоп-ордеров, поэтому я не озадачивался это проблемой.

Мне не нужен терминал как таковой.

Данные - обработка (частичное хранение) - отправка ордера вот и всё.

 
prostotrader:

Приёмник данных имеет модуль хранения, там и будет хранится.

Так будет ответ на мои вопросы?

Добавлено

У меня нет цели копировать ТМ5 или Квик, моя задача - роботы с моксимально быстрой работой.

Все мои ТС не имееют Стоп-ордеров, поэтому я не озадачивался это проблемой.

Мне не нужен терминал как таковой.

Данные - обработка (частичное хранение) - отправка ордера вот и всё.

Тогда Вам проще, без стопов то))

А потоки данных берутся с сервера брокера, туда же идут и приказы. Была тоже мысль про Плазу2, но до работы без стопов пока не дорос.

Копировать МТ5 или Квик определенно не стоит) ИМХО.

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