Когда появится возможность торговли опционами? в частности на MOEX? - страница 3
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Двоих знаю лично.
Дмитрий!
Что это за "еврейские" ответы?
Меня интересует откуда берется Маркет дата и через что отправляются торговые приказы (ордера)?
Вот это
тоже можно назвать терминалом, но таковым не является.
Дмитрий!
Что это за "еврейские" ответы?
Меня интересует откуда берется Маркет дата и через что отправляются торговые приказы (ордера)?
Вот это
тоже можно назвать терминалом, но терминалом не является.
Тогда предложите определение терминала для начала. Только аккуратней, а то МТ5 можете обидеть))
Ок, Вам виднее...
Остается 2 вопроса:
Откуда берется Маркет дата и через что отправляются торговые приказы (ордера)?
Ок, Вам виднее...
Остается 2 вопроса:
Откуда берется Маркет дата и через что отправляются торговые приказы (ордера)?
Вы лучше скажите где Вы стопы хранить собираетесь, используя Плазу2?
Приёмник данных имеет модуль хранения, там и будет хранится.
Так будет ответ на мои вопросы?
Добавлено
У меня нет цели копировать ТМ5 или Квик, моя задача - роботы с моксимально быстрой работой.
Все мои ТС не имееют Стоп-ордеров, поэтому я не озадачивался это проблемой.
Мне не нужен терминал как таковой.
Данные - обработка (частичное хранение) - отправка ордера вот и всё.
Приёмник данных имеет модуль хранения, там и будет хранится.
Так будет ответ на мои вопросы?
Добавлено
У меня нет цели копировать ТМ5 или Квик, моя задача - роботы с моксимально быстрой работой.
Все мои ТС не имееют Стоп-ордеров, поэтому я не озадачивался это проблемой.
Мне не нужен терминал как таковой.
Данные - обработка (частичное хранение) - отправка ордера вот и всё.
Тогда Вам проще, без стопов то))
А потоки данных берутся с сервера брокера, туда же идут и приказы. Была тоже мысль про Плазу2, но до работы без стопов пока не дорос.
Копировать МТ5 или Квик определенно не стоит) ИМХО.