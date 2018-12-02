Когда появится возможность торговли опционами? в частности на MOEX? - страница 2
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Возможность торговли опционами в МТ5 есть с 2014 года, см пост https://www.mql5.com/ru/forum/35072/page3#comment_1014238
Дело за тем, чтобы написать шлюз из соответствующей секции MOEX в МТ. Но начиная с 2016 года, мы приняли решение сфокусироваться на функционале основной платформы, передав функции интеграции МТ5 со сторонними площадками специализированным компаниям-разработчикам. Результаты этого подхода налицо - мы запустили хеджинг и синтетические инструменты, на подходе реализация нового функционала.
Если брокер заинтересован в развитии, он может интегрировать опционы с MOEX в МТ5 силами своих разработчиков или заказать разработку у компаний, которые на этом специализируются.
Но к сожалению, брокеры в РФ привыкли, что им всё должно доставаться без усилий.
В мире же брокеры подключают МТ5 к различным площадкам (включая крипто), используя свои решения либо сторонних разработчиков. Мы сделали для брокеров маркетплейс, в котором представлены несколько десятков (!) шлюзов сторонних разработчиков к различным мировым площадкам.
Мы несколько лет назад серьезно вложились в популяризацию МТ5 для торговли на MOEX, предоставив брокерам возможность нативного подключения МТ5 к нескольким секциям МОЕХ, но сейчас у нас другие приоритеты - развивать саму платформу.
А какова стоимость реализации по примерным подсчетам? И что для этого нужно? Сам сторонний разработчик может самостоятельно разработать такой шлюз или нужно разрешение биржи для этого?
А какова стоимость реализации по примерным подсчетам? И что для этого нужно? Сам сторонний разработчик может самостоятельно разработать такой шлюз или нужно разрешение биржи для этого?
Любой программист может написать коннектор шлюза Плаза 2, но код поддежит
обязательной сертификации на бирже.
Любой программист может написать коннектор шлюза Плаза 2, но код поддежит
обязательной сертификации на бирже.
Так проблема пройти сертификацию?
Так проблема пройти сертификацию?
Нет, проблема в написании. У меня, например, не хватает опыта в подобной работе,
но пишу потихонечку...
Возможность торговли опционами в МТ5 есть с 2014 года, см пост https://www.mql5.com/ru/forum/35072/page3#comment_1014238
Дело за тем, чтобы написать шлюз из соответствующей секции MOEX в МТ. Но начиная с 2016 года, мы приняли решение сфокусироваться на функционале основной платформы, передав функции интеграции МТ5 со сторонними площадками специализированным компаниям-разработчикам. Результаты этого подхода налицо - мы запустили хеджинг и синтетические инструменты, на подходе реализация нового функционала.
Если брокер заинтересован в развитии, он может интегрировать опционы с MOEX в МТ5 силами своих разработчиков или заказать разработку у компаний, которые на этом специализируются.
Но к сожалению, брокеры в РФ привыкли, что им всё должно доставаться без усилий.
В мире же брокеры подключают МТ5 к различным площадкам (включая крипто), используя свои решения либо сторонних разработчиков. Мы сделали для брокеров маркетплейс, в котором
Брокерам пофиг на торговые платформы, у них другие интересы.
Мы несколько лет назад серьезно вложились в популяризацию МТ5 для торговли на MOEX, предоставив брокерам возможность нативного подключения МТ5 к нескольким секциям МОЕХ, но сейчас у нас другие приоритеты - развивать саму платформу.
Может уже пора отбивать свои вложения?
Брокерам пофиг на торговые платформы, у них другие интересы.
Может уже пора отбивать свои вложения?
Нудно, неохотно, но "переползаю" на Квик
Нудно, неохотно, но "переползаю" на Квик
С текущей скоростью развития МТ5 раньше или позже, но все (биржевики) там будем...
С текущей скоростью развития МТ5 раньше или позже, но все (биржевики) там будем...
Не все - некоторые за это время уже свои терминалы написали)
"Некоторые" это кто?
"Некоторые" это кто?