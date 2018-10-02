Индикатор прибыли/убытка по валютным парам - страница 2

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Есть более совершенный индикатор. Там два отдельных списка. В одном списке символы по которым есть открытые ордера. Во втором списке символы по которым открытых ордеров нет. Если по какому то символу график не открыт, достаточно щёлкнуть по этому символу и график откроется. Название символа с открытым или закрытым графиком отображается разным цветом. Если график открыт, но на заднем плане после щелчка по символу выходит на передний план. К сожалению в данное время не торгую и открытых ордеров нет, поэтому список с открытыми ордерами на скрине не отображён, только шапка списка(наименования колонок). Автор Vitaly Muzichenko 


 
khorosh:

Есть более совершенный индикатор. Там два отдельных списка. В одном списке символы по которым есть открытые ордера. Во втором списке символы по которым открытых ордеров нет. Если по какому то символу график не открыт, достаточно щёлкнуть по этому символу и график откроется. Название символа с открытым или закрытым графиком отображается разным цветом. Если график открыт, но на заднем плане после щелчка по символу выходит на передний план. К сожалению в данное время не торгую и открытых ордеров нет, поэтому список с открытыми ордерами на скрине не отображён, только шапка списка(наименования колонок). Автор Vitaly Muzichenko 


А возможности опробовать данный продукт вы нам не оставили:(
 
Sergerber:
А возможности опробовать данный продукт вы нам не оставили:(

Обращайтесь к автору.

 
khorosh:

Обращайтесь к автору.

Это типа за бабло?))

 
FXwin:

Это типа за бабло?))

Я не знаю, я получил его бесплатно, так как дал идею. Решайте с ним.

 
khorosh:

Я не знаю, я получил его бесплатно, так как дал идею. Решайте с ним

фиговый индикатор, от слова фига.

 
А вообще вопрос такой, кто нить подскажите пожалуйста, переделать индикатор МТ4 в МТ5 есть возможность? Или придётся полностью код набирать?
 
Sergerber:
А вообще вопрос такой, кто нить подскажите пожалуйста, переделать индикатор МТ4 в МТ5 есть возможность? Или придётся полностью код набирать?

Самое простое начало этой "переделки" - переименовать расширение имени индикатора c .mq4 на .mq5, а далее уже смотреть по тексту-исходнику 

 
Vitaly Gorbunov:

Если с общим профитом особых проблем нет то с наведением красоты надо переделывать весь вывод. Вообще код очень старый по идее его надо приводить в соответствие с новыми правилами.

Вообще можно его переписать что бы было красиво но надо время.

Если завтра будет время постараюсь его переписать.

Прошу прощения, ну так, ради любопытства, время не нашлось?

 
Sergerber:

Прошу прощения, ну так, ради любопытства, время не нашлось?

Увы времени не нашлось занимался другой задачей, но в промежутках уже набросал основу. думаю ко вторнику будет готово!

Заодно родилась вот такая инфо панелька  отображающая ордера текущего графика

Инфопанелька

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