Индикатор прибыли/убытка по валютным парам - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Есть более совершенный индикатор. Там два отдельных списка. В одном списке символы по которым есть открытые ордера. Во втором списке символы по которым открытых ордеров нет. Если по какому то символу график не открыт, достаточно щёлкнуть по этому символу и график откроется. Название символа с открытым или закрытым графиком отображается разным цветом. Если график открыт, но на заднем плане после щелчка по символу выходит на передний план. К сожалению в данное время не торгую и открытых ордеров нет, поэтому список с открытыми ордерами на скрине не отображён, только шапка списка(наименования колонок). Автор Vitaly Muzichenko
Есть более совершенный индикатор. Там два отдельных списка. В одном списке символы по которым есть открытые ордера. Во втором списке символы по которым открытых ордеров нет. Если по какому то символу график не открыт, достаточно щёлкнуть по этому символу и график откроется. Название символа с открытым или закрытым графиком отображается разным цветом. Если график открыт, но на заднем плане после щелчка по символу выходит на передний план. К сожалению в данное время не торгую и открытых ордеров нет, поэтому список с открытыми ордерами на скрине не отображён, только шапка списка(наименования колонок). Автор Vitaly Muzichenko
А возможности опробовать данный продукт вы нам не оставили:(
Обращайтесь к автору.
Обращайтесь к автору.
Это типа за бабло?))
Это типа за бабло?))
Я не знаю, я получил его бесплатно, так как дал идею. Решайте с ним.
Я не знаю, я получил его бесплатно, так как дал идею. Решайте с ним
фиговый индикатор, от слова фига.
А вообще вопрос такой, кто нить подскажите пожалуйста, переделать индикатор МТ4 в МТ5 есть возможность? Или придётся полностью код набирать?
Самое простое начало этой "переделки" - переименовать расширение имени индикатора c .mq4 на .mq5, а далее уже смотреть по тексту-исходнику
Если с общим профитом особых проблем нет то с наведением красоты надо переделывать весь вывод. Вообще код очень старый по идее его надо приводить в соответствие с новыми правилами.
Вообще можно его переписать что бы было красиво но надо время.
Если завтра будет время постараюсь его переписать.
Прошу прощения, ну так, ради любопытства, время не нашлось?
Прошу прощения, ну так, ради любопытства, время не нашлось?
Увы времени не нашлось занимался другой задачей, но в промежутках уже набросал основу. думаю ко вторнику будет готово!
Заодно родилась вот такая инфо панелька отображающая ордера текущего графика