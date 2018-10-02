Индикатор прибыли/убытка по валютным парам

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Привет всем.

Запарился уже искать индикатор для MT4, который в виде таблицы бы выводил на график все валютные пары (где есть открытые ордера)--совокупная прибыль/убыток(желательно в валюте депозита) всех открытых по паре ордеров. Сам долгое время уже не занимался программированием, слишком долго и мучительно будет вспоминать и разбираться в написании индикатора. Вопрос в том, что использую 20 валютных пар, и слишком приходится напрягать глаза в общем списке ордеров. Сводная таблица была бы очень кстати, чтобы сразу видеть проблемные места. Может кто то видел такой? Заранее спасибо.

Как самому создать советника или индикатор - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы - MetaTrader 5
Как самому создать советника или индикатор - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы - MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Для разработки торговых систем в платформу встроен собственный язык программирования MetaQuotes Language 5 (MQL5), среда разработки MetaEditor и инструменты тестирования стратегий. Любую информацию о разработке торговых стратегий на языке MQL5 можно найти на официальном сайте MQL5.community. На этом же сайте в разделе Code Base могут быть...
 
Sergerber:

Привет всем.

Запарился уже искать индикатор для MT4, который в виде таблицы бы выводил на график все валютные пары (где есть открытые ордера)--совокупная прибыль/убыток(желательно в валюте депозита) всех открытых по паре ордеров. Сам долгое время уже не занимался программированием, слишком долго и мучительно будет вспоминать и разбираться в написании индикатора. Вопрос в том, что использую 20 валютных пар, и слишком приходится напрягать глаза в общем списке ордеров. Сводная таблица была бы очень кстати, чтобы сразу видеть проблемные места. Может кто то видел такой? Заранее спасибо.

А iExposure не устраивает?

 
khorosh:

А iExposure не устраивает?

Да, классная штука, но вот как бы это всё из отдельного окна на график вытащить? Да убыток красным бы пометить. Для информативности.
 
Sergerber:
Да, классная штука, но вот как бы это всё из отдельного окна на график вытащить? Да убыток красным бы пометить. Для информативности.

Ок, поправил.


Файлы:
iExposure_2.mq4  17 kb
 
FXwin:

Ок, поправил.


Вауууу, супер. Огромное приогромное спасибооо. То что надо.
 
Sergerber:
Вауууу, супер. Огромное приогромное спасибооо. То что надо.

FreeMargin тут вроде лишний на каждой паре, лучше общ.профит по счёту был бы и Net lots тоже лишний.

 
FXwin:

FreeMargin тут вроде лишний на каждой паре, лучше общ.профит по счёту был бы и Net lots тоже лишний.

Ну если так, то мне всего 4 показателя нужны были, я немного уже тоже лепту внёс.

То, что слева мне не надо, ещё бы знать, как подложку под шрифт сделать, чтобы не сливалось всё(когда сетка включена).

Но общий профит конечно бы не помешал.


 

Если с общим профитом особых проблем нет то с наведением красоты надо переделывать весь вывод. Вообще код очень старый по идее его надо приводить в соответствие с новыми правилами.

Вообще можно его переписать что бы было красиво но надо время.

Если завтра будет время постараюсь его переписать!
 
Vitaly Gorbunov:

Если с общим профитом особых проблем нет то с наведением красоты надо переделывать весь вывод. Вообще код очень старый по идее его надо приводить в соответствие с новыми правилами.

Вообще можно его переписать что бы было красиво но надо время.

Если завтра будет время постараюсь его переписать!
Да в принципе работает же.
 
Sergerber:
Да в принципе работает же.

Ну та нет пределу совершенства :) Вот захотелось фон подложить потом захочеться возможности свернуть развернуть таблицу ну тд и тп.

Вот уже и в личку даже стукнули с конкретным предложением :)

 
Vitaly Gorbunov:

Ну та нет пределу совершенства :) Вот захотелось фон подложить потом захочеться возможности свернуть развернуть таблицу ну тд и тп.

Вот уже и в личку даже стукнули с конкретным предложением :)

Значит я не один такой нуждающийся, рад, что кому то тоже пригодится эта тема.
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