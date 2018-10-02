Индикатор прибыли/убытка по валютным парам
Привет всем.
Запарился уже искать индикатор для MT4, который в виде таблицы бы выводил на график все валютные пары (где есть открытые ордера)--совокупная прибыль/убыток(желательно в валюте депозита) всех открытых по паре ордеров. Сам долгое время уже не занимался программированием, слишком долго и мучительно будет вспоминать и разбираться в написании индикатора. Вопрос в том, что использую 20 валютных пар, и слишком приходится напрягать глаза в общем списке ордеров. Сводная таблица была бы очень кстати, чтобы сразу видеть проблемные места. Может кто то видел такой? Заранее спасибо.
А iExposure не устраивает?
А iExposure не устраивает?
Да, классная штука, но вот как бы это всё из отдельного окна на график вытащить? Да убыток красным бы пометить. Для информативности.
Ок, поправил.
Ок, поправил.
Вауууу, супер. Огромное приогромное спасибооо. То что надо.
FreeMargin тут вроде лишний на каждой паре, лучше общ.профит по счёту был бы и Net lots тоже лишний.
FreeMargin тут вроде лишний на каждой паре, лучше общ.профит по счёту был бы и Net lots тоже лишний.
Ну если так, то мне всего 4 показателя нужны были, я немного уже тоже лепту внёс.
То, что слева мне не надо, ещё бы знать, как подложку под шрифт сделать, чтобы не сливалось всё(когда сетка включена).
Но общий профит конечно бы не помешал.
Если с общим профитом особых проблем нет то с наведением красоты надо переделывать весь вывод. Вообще код очень старый по идее его надо приводить в соответствие с новыми правилами.
Вообще можно его переписать что бы было красиво но надо время.Если завтра будет время постараюсь его переписать!
Если с общим профитом особых проблем нет то с наведением красоты надо переделывать весь вывод. Вообще код очень старый по идее его надо приводить в соответствие с новыми правилами.
Вообще можно его переписать что бы было красиво но надо время.Если завтра будет время постараюсь его переписать!
Да в принципе работает же.
Ну та нет пределу совершенства :) Вот захотелось фон подложить потом захочеться возможности свернуть развернуть таблицу ну тд и тп.
Вот уже и в личку даже стукнули с конкретным предложением :)
Ну та нет пределу совершенства :) Вот захотелось фон подложить потом захочеться возможности свернуть развернуть таблицу ну тд и тп.
Вот уже и в личку даже стукнули с конкретным предложением :)
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Привет всем.
Запарился уже искать индикатор для MT4, который в виде таблицы бы выводил на график все валютные пары (где есть открытые ордера)--совокупная прибыль/убыток(желательно в валюте депозита) всех открытых по паре ордеров. Сам долгое время уже не занимался программированием, слишком долго и мучительно будет вспоминать и разбираться в написании индикатора. Вопрос в том, что использую 20 валютных пар, и слишком приходится напрягать глаза в общем списке ордеров. Сводная таблица была бы очень кстати, чтобы сразу видеть проблемные места. Может кто то видел такой? Заранее спасибо.