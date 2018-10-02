Индикатор прибыли/убытка по валютным парам - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Увы времени не нашлось занимался другой задачей, но в промежутках уже набросал основу. думаю ко вторнику будет готово!
Заодно родилась вот такая инфо панелька отображающая ордера текущего графика
Блин, хоть заново садись и изучай справочник по MQL
Блин, хоть заново садись и изучай справочник по MQL
Так срочно надо? Просто работы много!
Так срочно надо? Просто работы много!
Нет, это уже просто зависть, жаба давит. А может что то типа ностальгии.
Ко вторнику сделаю там код достаточно простенький можете тогда поковырять его.
Даже не знаю, что и ответить
Почему что то пошло не так? Я вам во вторник отправил в личку!
Почему что то пошло не так? Я вам во вторник отправил в личку!
Вот блин, значит у меня что то пошло не так. Сорри и огромное спасибо.