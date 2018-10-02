Индикатор прибыли/убытка по валютным парам - страница 3

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Vitaly Gorbunov:

Увы времени не нашлось занимался другой задачей, но в промежутках уже набросал основу. думаю ко вторнику будет готово!

Заодно родилась вот такая инфо панелька  отображающая ордера текущего графика


Блин, хоть заново садись и изучай справочник по MQL 

 
Sergerber:

Блин, хоть заново садись и изучай справочник по MQL 

Так срочно надо? Просто работы много!

 
Vitaly Gorbunov:

Так срочно надо? Просто работы много!

Нет, это уже просто зависть, жаба давит. А может что то типа ностальгии.

 
Ко вторнику сделаю там код достаточно простенький можете тогда поковырять его.
 
Vitaly Gorbunov:
Ко вторнику сделаю там код достаточно простенький можете тогда поковырять его.

Даже не знаю, что и ответить

 
Наверно что то пошло не так
 

Почему что то пошло не так?  Я вам во вторник отправил в личку!

Во!

 
Vitaly Gorbunov:

Почему что то пошло не так?  Я вам во вторник отправил в личку!


Вот блин, значит у меня что то пошло не так. Сорри и огромное спасибо.

 
Кстати, красиво получилось. Сейчас только буду искать, где подсчитываются лоты, хочу, чтобы показывался итоговый размер лота
 
Будут вопросы обращайтесь подскажу. И кстати в последнем столбце выводится предупреждение в случае локирования по инструменту.
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