Безиндикаторная торговля и алгоритмы
Что касается микробаров, я могу предложить код для их расчета, но у меня нет времени и возможности
объединять их в массив, чтобы сделать индикатор
Если кто-то может справиться с этой задачей, вот код исчисления микробаров:
#property copyright "robosten" #property version "1.00" #property strict #property link "" //=========================================== extern int Sek=10; static datetime H,t= 0; static double C,F,open,close,high,low; int ctn; void start() { CoutBar();} //======================================== int CoutBar() { F=0.5*(Ask +Bid); if (C!=-1.0) { H = TimeCurrent() - t; ctn++; { if ( H <Sek) high= MathMax(F,C); if ( H <Sek) low= MathMin(F,C); } if (H >=Sek){ open = C; close= F; C = F; t = TimeCurrent();}} else {open = C; close= F; C = F; t = TimeCurrent(); } return(0); }
https://www.mql5.com/ru/search#!keyword=range%20bar&module=mql5_module_codebase
https://www.mql5.com/ru/search#!keyword=renko&module=mql5_module_codebase
Вы ничего не понялиЗдесь речь не об стандартные бары, стандартные графики и стандартны методы
Есть только микробары с длина менее 60 сек и потом если у Вас знание и возможности на базе накопленные в массив информации,сможете построить,хотя и ренко графика, но она будет микро ренко
https://www.mql5.com/en/code/10080
.....
- www.mql5.com
вот такую утилиту мастхев, найдено на просторах форексфактори, вешаете на минутный график и открываете автономный график который будет строиться на н-секундных барах - у автора там и по ренко есть и вообще много интересного
вот как выглядит 10 сек чарт
вот такую утилиту мастхев, найдено на просторах форексфактори, вешаете на минутный график и открываете автономный график который будет строиться на н-секундных барах - у автора там и по ренко есть и вообще много интересного
вот как выглядит 10 сек чарт
Это очен хорошо и я Весма благодарен Вам, но идея не в том, чтобы сделать индикатор, а как можно объединить данными
double open[]; double close[]; double high[]; double low[];
в массивы чтобы потом смог создать Moving Average на уровне микробарах
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есть скрипт чтото типо период конвертёра - позволяет получить бары заданной продолжительности в секундах и получить график на пример из 10 секундных баров
А Вы не подскажете от куда можно забрать этого скрипта
ответил в личку
Парни, учите русский - пригодится.
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Безиндикаторная торговля и алгоритмы
Привет,
Часто раз мы слышали мнение, что надо торговать на чистом графике ,без вмешательства индикатор.
Это не очень верно
Всегда существует некоторое указание для входа или выхода из рынка
Для меня безиндикаторен алгоритм , это тот алгоритм ,который не использовать стандартные индикаторы ТА и Price Action
Цена псевдоаналогова по времени
Только так нам кажется ,что это непрерывный аналоговый сигнал зависещ времени
Цена кроме , от времени зависит и от количество тиков что является еще одним аргументом для функции цены, кроме аргумента времени.
И так , у нас есть два типа зависимостей :
1.Смотрим на цену в качестве зависящей от времени ,собираем ее в баров М1,М5 15 ,М30, М60---- и т др т, и на эти графики строим ТА.Сюда всю теорию
2.Смотрим на цену зависящей от тыков
В этой области нет никакой теории.
Новое неразработанною поле ,белое пятно на карте форекс
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Есть и третий без индикаторны или я для себя его называю микро индикаторны подход:
Это когда его вычислить в микробаре с временной длины под М1.
Длина микробаров является больше или равна 1 сек и естественно, меньше, чем 60 сек
После того, как уже сформировался, и подсчитал нулевой микробар ничто не мешает, чтобы исчислить следующий и т д.
Затем эти данные объединяются в массив
Самое простое из этого массива, чтобы создать Микро - МА,а если у Вас Микро - МА, вы можете воссоздать все методы ТА и Price Action на микроуровне.
Это огромное поле для работы, непосильно для одного человека.
Такой технологии, пожалуйста также можно назвать без индикаторна поскольку не пользоваться стандартные индикаторов
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