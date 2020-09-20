Мультивалютный - мультитаймовай советник - страница 2

Новый комментарий
 
Andrey Barinov:

Спасибо. Ткните носом, где взять Spy.ex5 (лучше .mq5)

Так в той же ветке и индикатор есть:

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Анализ результатов тестов и оптимизации в тестере стратегий MetaTrader 5

fxsaber, 2018.01.28 12:25

Индикатор

#property indicator_chart_window
#property indicator_plots 0

input long Chart = 0; // идентификатор графика-получателя события
input int Index = 0;

int OnCalculate( const int rates_total, const int prev_calculated, const int, const double &[] )
{
  if (prev_calculated)
    EventChartCustom(Chart, 0, Index, 0, NULL);
  
  return(rates_total);
}

...


 
Анатолий, вам написал в личку
 
Tango_X:
Анатолий, вам написал в личку

Ответил там.

 
Anatoli Kazharski:

Так в той же ветке и индикатор есть:


Спасибо!

 
Вообщем если кто сможет к этому советнику добавить еще и мультитаймфреймовость и это будет правильно работать - готов заплатить.
 
Tango_X:
Вообщем если кто сможет к этому советнику добавить еще и мультитаймфреймовость и это будет правильно работать - готов заплатить.
//+------------------------------------------------------------------+
//| Обработчик событий на графиках                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnChartEvent(const int id,         // Идентификатор события
                  const long &lparam,   // Параметр события типа long
                  const double &dparam, // Параметр события типа double
                  const string &sparam) // Параметр события типа string
  {
//--- Если это пользовательское событие
   if(id>=CHARTEVENT_CUSTOM)
     {
      //--- Выйти, если запрещено торговать
      if(CheckTradingPermission()>0)
         return;
      //--- Если было событие "тик"
      if(lparam==CHARTEVENT_TICK)
        {
         //--- Проверяет сигналы и торгует по ним
         CheckSignalsAndTrade();
         return;
        }
     }
  }

добавляй еще события перечисленные в spy

 //--- Если было событие "тик"
      if(lparam==CHARTEVENT_TICK)
CHARTEVENT_TICK заменить на M1-M5 и т.д. по списку


в CheckTradingPermission тоже вроде что-то было не так

 
Fast528:

добавляй еще события перечисленные в spy

 //--- Если было событие "тик"
      if(lparam==CHARTEVENT_TICK)
CHARTEVENT_TICK заменить на M1-M5 и т.д. по списку

Зачем добавлять M1-M5 и т.д.? тики ведь идут независимо от тайма... т.е. если был тик, то он был на все таймах, так ведь? если отслеживать новый бар- то другое дело..

 

режим "все тики" самый затратный способ, если у тебя не скальпер и открытие на новом баре, то нет и смысла все тики прогонять по коду

так же это позволяет отвязаться от текущего графика

 

Здравствуйте! Собственно вопрос на рисунке, не могу понять в чем дело. Советник мультитаймовый и мультисимволный, но чтобы не захломлять сигналами, выбрана только пара USDCHF.m с минутным периодом. Прошу понять вопрос и помочь, потому как в тупике!


Пример взят отсюда https://www.mql5.com/ru/articles/648



Рецепты MQL5 - Мультивалютный эксперт: пример простой, точной и быстрой схемы
Рецепты MQL5 - Мультивалютный эксперт: пример простой, точной и быстрой схемы
  • www.mql5.com
В этой статье мы рассмотрим реализацию простой схемы для мультивалютного эксперта. В данном случае имеется в виду, что эксперт можно будет настроить на тестирование/торговлю по одинаковым условиям, но с разными параметрами для каждого символа. В качестве примера создадим схему для двух символов, но сделаем это так, чтобы при необходимости можно...
Файлы:
TestExpert.mq5  14 kb
adxcrossing.mq5  7 kb
eventsspy.ex5  16 kb
 
Может кто знает другой способ получения сигнала с индикатора со всех периодов и нескольких валютных пар в ЭКСПЕРТЕ??
12345678
Новый комментарий