Мультивалютный - мультитаймовай советник - страница 2
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Спасибо. Ткните носом, где взять Spy.ex5 (лучше .mq5)
Так в той же ветке и индикатор есть:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Анализ результатов тестов и оптимизации в тестере стратегий MetaTrader 5
fxsaber, 2018.01.28 12:25
Индикатор
...
Анатолий, вам написал в личку
Ответил там.
Так в той же ветке и индикатор есть:
Спасибо!
Вообщем если кто сможет к этому советнику добавить еще и мультитаймфреймовость и это будет правильно работать - готов заплатить.
добавляй еще события перечисленные в spy
в CheckTradingPermission тоже вроде что-то было не так
добавляй еще события перечисленные в spy
Зачем добавлять M1-M5 и т.д.? тики ведь идут независимо от тайма... т.е. если был тик, то он был на все таймах, так ведь? если отслеживать новый бар- то другое дело..
режим "все тики" самый затратный способ, если у тебя не скальпер и открытие на новом баре, то нет и смысла все тики прогонять по коду
так же это позволяет отвязаться от текущего графика
Здравствуйте! Собственно вопрос на рисунке, не могу понять в чем дело. Советник мультитаймовый и мультисимволный, но чтобы не захломлять сигналами, выбрана только пара USDCHF.m с минутным периодом. Прошу понять вопрос и помочь, потому как в тупике!
Пример взят отсюда https://www.mql5.com/ru/articles/648