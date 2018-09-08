Фриланс - страница 2

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Andrey Barinov:

Разработчикам проще. Они могут увидеть с кем имеют дело ДО нажатия кнопки "Подтвердить Соглашение о работе".

Да?

 
Galina Bobro:

Да?

Да!

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Alexey Viktorov:
Начните знакомство отсюда

Обалдеть. 

Я не понял, подсказки о сервисе фриланс, или о том, как работает платформа, и где, что лежит?

Пост был о том, что если изменяется что либо на сайте, неплохо бы и правила подкорректировать. До актуальности. 

Мне приходилось пользоваться сервисом, и не раз. Но сейчас без пузыря не разберёшься. 

 
ALEXEY NIKOLAEV:

Обалдеть. 

Я не понял, подсказки о сервисе фриланс, или о том, как работает платформа, и где, что лежит?

Пост был о том, что если изменяется что либо на сайте, неплохо бы и правила подкорректировать. До актуальности. 

Мне приходилось пользоваться сервисом, и не раз. Но сейчас без пузыря не разберёшься. 

Насколько я знаю, то для того, чтобы сделать видео о сервисе новом, надо сделать новый сервис. Наверно просто ещё не доделали сервис, поэтому не могут сделать видео. 

Я вот когда делаю видео,  потом делаю редизайн мне приходится делать новое видео. 

А достаточно сложно. Написать сценарий, снять видео,  начинать текст, потом это все смонтировать. - Это как для серьёзной компании. 

Конечно можно писать в наушник через вебкамеру, направленную в монитор. 
Думаю для "тыжпрограммиста" не составит труда разобраться в сервисе. Как и опытному заказчику. 
 
Vladislav Andruschenko:
Насколько я знаю, то для того, чтобы сделать видео о сервисе новом, надо сделать новый сервис. Наверно просто ещё не доделали сервис, поэтому не могут сделать видео. 

Я вот когда делаю видео,  потом делаю редизайн мне приходится делать новое видео. 

А достаточно сложно. Написать сценарий, снять видео,  начинать текст, потом это все смонтировать. - Это как для серьёзной компании. 

Конечно можно писать в наушник через вебкамеру, направленную в монитор. 
Думаю для "тыжпрограммиста" не составит труда разобраться в сервисе. Как и опытному заказчику. 

Точно.

Кому-то и китайский язык не составит труда выучить

Но офигеть, как непривычно стало. 

 
Alexey Viktorov:
Начните знакомство отсюда
Вопрос в техподдержку!

Заказчик ошибочно поставил низкую оценку за работу. Как он может её изменить?
 
Andrey Kaunov:
Вопрос в техподдержку!

Заказчик ошибочно поставил низкую оценку за работу. Как он может её изменить?

А когда меня назначили техподдержкой вы не знаете? Может лучше было этот вопрос писать в той теме?

 
Не фриланс, а маразм какой-то, бред программиста в страшном сне. Он и изначально был бзыкнутый, еще дальше эвольционирует в сторону повышенной бзыкнутости. 
 
Alexey Viktorov:

А когда меня назначили техподдержкой вы не знаете? Может лучше было этот вопрос писать в той теме?

А куда писать, может подскажете. С тех пор как сервисдеск занимается только финансами, я вообще не понимаю с кем решать вопросы.
 
Andrey Kaunov:
А куда писать, может подскажете. С тех пор как сервисдеск занимается только финансами, я вообще не понимаю с кем решать вопросы.

Вы цитировали моё сообщение в котором есть ссылка. Перейдите по этой ссылке и там задайте этот вопрос.

Пользуйтесь подсказками во Фрилансе!
Пользуйтесь подсказками во Фрилансе!
  • 2018.09.04
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Мы продолжаем улучшать наши сервисы и добавили во Фриланс подсказки по самым частым вопросам Заказчиков...
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