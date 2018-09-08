Фриланс - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Разработчикам проще. Они могут увидеть с кем имеют дело ДО нажатия кнопки "Подтвердить Соглашение о работе".
Да?
Да?
Да!
Начните знакомство отсюда
Обалдеть.
Я не понял, подсказки о сервисе фриланс, или о том, как работает платформа, и где, что лежит?
Пост был о том, что если изменяется что либо на сайте, неплохо бы и правила подкорректировать. До актуальности.
Мне приходилось пользоваться сервисом, и не раз. Но сейчас без пузыря не разберёшься.
Обалдеть.
Я не понял, подсказки о сервисе фриланс, или о том, как работает платформа, и где, что лежит?
Пост был о том, что если изменяется что либо на сайте, неплохо бы и правила подкорректировать. До актуальности.
Мне приходилось пользоваться сервисом, и не раз. Но сейчас без пузыря не разберёшься.
Насколько я знаю, то для того, чтобы сделать видео о сервисе новом, надо сделать новый сервис. Наверно просто ещё не доделали сервис, поэтому не могут сделать видео.
Точно.
Кому-то и китайский язык не составит труда выучить
Но офигеть, как непривычно стало.
Начните знакомство отсюда
Вопрос в техподдержку!
А когда меня назначили техподдержкой вы не знаете? Может лучше было этот вопрос писать в той теме?
А когда меня назначили техподдержкой вы не знаете? Может лучше было этот вопрос писать в той теме?
А куда писать, может подскажете. С тех пор как сервисдеск занимается только финансами, я вообще не понимаю с кем решать вопросы.
Вы цитировали моё сообщение в котором есть ссылка. Перейдите по этой ссылке и там задайте этот вопрос.