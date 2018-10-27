Советники: Gravity expert - страница 2

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Расскажу, какие ещё есть мысли по продолжению этой идеи:

- Цена, подходя к целому уровню, не всегда готова его сразу пробить и уйти дальше. На некоторых символах она чаще отражается. Т.е. тут нужно открывать встречные ордера.

- Иногда около целого уровня начинается флет, заходящий как выше уровня, так и ниже. В этом случае нужно переходить с трендовой на флетовую стратегию.

- Зависимые символы иногда дублируют движение друг-друга. И если цена на одном символе реагирует на целый уровень, то на втором получается такое же движение, но со сдвигом от его целого уровня. Т.е. целые уровни могут быть сдвинуты.

- есть и другие идеи...

 
Evgeniy Inkov:
Я тоже хотел бы быстрее получать такую доходность... Но две-три "фигуры" цена за день почему-то не проходит...)

Реальная доходность определяется применяемой технологией. Чтобы получить нужную доходность (близкую к максимальной возможной, соизмеримой с внутридневной волатильностью),

надо переориентироваться на преимущественно трендследящие технологии, перейти в следующий (более доходный) таймфрейм M5 и сменить режим работы (свой и эксперта) на внутринедельный. 

 
aleger:

Реальная доходность определяется применяемой технологией. Чтобы получить нужную доходность (близкую к максимальной возможной, соизмеримой с внутридневной волатильностью),

надо переориентироваться на преимущественно трендследящие технологии, перейти в следующий (более доходный) таймфрейм M5 и сменить режим работы (свой и эксперта) на внутринедельный. 

Это всё общие слова... Настоящий эксперт нацелен только на первое пересечение с целым уровнем. Дальнейшие пересечения с этим уровнем он не учитывает. Чтобы советник снова открыл ордер нужно цене подойти к следующему целому уровню. А это происходит не так часто, поэтому советник торгует достаточно редко. Тайм-фрейм М1 в советнике используется только, чтобы найти точное время последнего пересечения с целым уровнем. Так что переход на М5 и больший ТФ только ухудшит его точность.

Чтобы советник открывал больше ордеров около целых уровней, возможно нужно использовать идеи, указанные в предыдущем моём комментарии #11.

 
Evgeniy Inkov:

Это всё общие слова... Настоящий эксперт нацелен только на первое пересечение с целым уровнем. Дальнейшие пересечения с этим уровнем он не учитывает. Чтобы советник снова открыл ордер нужно цене подойти к следующему целому уровню. А это происходит не так часто, поэтому советник торгует достаточно редко. Тайм-фрейм М1 в советнике используется только, чтобы найти точное время последнего пересечения с целым уровнем. Так что переход на М5 и больший ТФ только ухудшит его точность.

Чтобы советник открывал больше ордеров около целых уровней, возможно нужно использовать идеи, указанные в предыдущем моём комментарии #11.

В настоящее время минимальная доходность трендследящей технологии при работе единичным лотом не менее $____ за рабочий день, от $____ до $____ за неделю и от $_____ до $_____ за 8 месяцев. 

При этом не надо путаться в уровнях, надо просто идти по тренду (предыдущему, текущему и следующему). И это не только слова, но и достаточно строгий порядок и правила. 

Впрочем, выбор того или иного варианта - конечно же за вами, о реально существующей возможности я вас "уведомил", свою помощь больше не предлагаю.


 
aleger:

... о реально существующей возможности я вас "уведомил", если понадобится какая-то помощь - обращайтесь. 


Ненавязчивая реклама своего продукта...)
 

А вот так выглядит тест на чуть большем периоде времени. 2016-2017 года депозит был практически слит.

тест

 
Stanislav Dray:

А вот так выглядит тест на чуть большем периоде времени. 2016-2017 года депозит был практически слит.


Вы, наверно, слышали, что рынок постоянно меняется, и советники нужно постоянно тестировать последние полгода-год. А требовать от советника постоянной прибыли в течение 100 лет...) ...тогда это Грааль... которого нет...
 

Люди!... Повторяю, это просто идея, чтобы посмотреть на рынок другими глазами. Кто-нибудь выдвигал подобную идею ? Я не слышал...

Рассмотрите её под разными углами. Если она никуда не годится, ок.... А если в ней есть что-то дельное, тоже ок

 
Evgeniy Inkov:
А требовать от советника постоянной прибыли в течение 100 лет...) ...тогда это Грааль... которого нет...

А никто постоянную прибыль и не требует.Главное в советнике просадка.Пусть он не зарабатывает какоё-то период,главное чтобы не терял деньги.

Вы, наверно, слышали, что рынок постоянно меняется, и советники нужно постоянно тестировать последние полгода-год. 

Это полнейший бред.Подгонка на истории вам ничего не даст,кроме красивых картинок для форума.

Рассмотрите её под разными углами.

Ну так мы и рассматриваем.

 
Подлегаю доработать советника и установить трейлинг стоп это позволит снизить количество убыточных ордеров.  
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