Что на самом деле показывают осцилляторы? - страница 2
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Я взял для примера DeMarker, ROC и CCI. Период надо поставить 26. А на графике поставить или Ишимоку или МА (26). И потом посмотрите, когда осцилляторы показывают наивысшие/наименьшие значения - правильно, когда цена далеко от средней линии; а когда на осцилляторе проходится отметка 50%, на основном графике пересекается средняя линия и самой ценой.
Я это к тому написал, что надоело читать, что покупайте когда выходит из зоны перепроданности. Нет никакой зоны, только расстоятие до средней линии
В идеале - производная цены по времени, т.е. ускорение или замедление цены. Практическая ценность осцилляторов в том, что они могут давать сигнал дивергенции, а это уже опережающий сигнал.
На самом деле все осцилляторы показывают одно и тоже. Нет там никаких зон перекупленности и перепроданности. Все что они показывают - это расстояние от средней линии в процентах , вот и все. Именно поэтому полагаться на т.н. сигналы индикаторов не стоит. Они показывают только одно
Приходит покупатель на базар за яблоками. В ценах совсем не ориентируется, покупает в первом ларьке за 400 руб/кг. Встречает через какое-то время старого приятеля, который знает что средняя цена яблок на базаре 200 руб/кг. Старый приятель сообщает: "Ну ты и переплатил".
От чего он отталкивается для такого вывода? От средней цены.
Не понимаю, чем не нравится выражение перекупености/перепроданности по некоторым из осциляторов.
Осциляторы разные бывают. Да, практически все используют средние в формулах. Или как ATR - просто сам по себе средняя максимальных значений. Но интерпретировать их можно по разному. Поставьте большой период, вот вам отчасти трендовый индикатор. Более мелкий период и уже дивергенции/конвергенции отслеживать легче. Где-то как перекупленность/перепроданность можно оценивать, где-то как скорость изменения цены, где-то, как Вы пишите, отклонение от средних значений. Тут нужно в формулы вникать и для себя выяснить, как он в твоей стратегии будет полезен, какой примерный период использовать и как лучше интерпретировать.
Я взял для примера
Приходит покупатель на базар за яблоками. В ценах совсем не ориентируется, покупает в первом ларьке за 400 руб/кг. Встречает через какое-то время старого приятеля, который знает что средняя цена яблок на базаре 200 руб/кг. Старый приятель сообщает: "Ну ты и переплатил".
От чего он отталкивается для такого вывода? От средней цены.
Не понимаю, чем не нравится выражение перекупености/перепроданности по некоторым из осциляторов.
Осциляторы разные бывают. Да, практически все используют средние в формулах. Или как ATR - просто сам по себе средняя максимальных значений. Но интерпретировать их можно по разному. Поставьте большой период, вот вам отчасти трендовый индикатор. Более мелкий период и уже дивергенции/конвергенции отслеживать легче. Где-то как перекупленность/перепроданность можно оценивать, где-то как скорость изменения цены, где-то, как Вы пишите, отклонение от средних значений. Тут нужно в формулы вникать и для себя выяснить, как он в твоей стратегии будет полезен, какой примерный период использовать и как лучше интерпретировать.
тем, что с точки зрения форекс
правильнее купить по 100, а продать по 300
А вот по средней, по 200 тобишь - можно как купить, так и продать. Если цена клиента будет 300 - это одно, а если 100 - это уже совсем другое.
То есть и одно, и другое - это либо убыток, либо прибыль. В зависимости от того, какая была совершена сделка по 200, т.е. покупка или продажа.
Подведем итог:
торговля по средней - это уже не торговля, а игра на удачу, казино одним словом.
тем, что с точки зрения форекс
правильнее купить по 100, а продать по 300
А вот по средней, по 200 тобишь - можно как купить, так и продать. Если цена клиента будет 300 - это одно, а если 100 - это уже совсем другое.
То есть и одно, и другое - это либо убыток, либо прибыль. В зависимости от того, какая была совершена сделка по 200, т.е. покупка или продажа.
Подведем итог:
торговля по средней - это уже не торговля, а игра на удачу, казино одним словом.
Я и не говорю, торговать по средней. Но, например, MACD это разница между двумя средними. По нему можно видеть изменение скорости цены за разные периоды. Если цена растет, а показатели индикатора падают, это показывает, что на коротком периоде средняя цена идет больше к понижению по отношению к средней большего периода. Т.е. актив продолжают покупать, хотя он уже долгое время рос и в своих средних значениях показывает падение. Чего не называть это перекупленностью?
Vladimir Baskakov:
На самом деле все осцилляторы показывают одно и тоже. Нет там никаких зон перекупленности и перепроданности...
Есть там зоны перекупленности и перепроданности. Например, осцилляторы стохастик прекрасно показывают зону перекупленности, когда после подьёма не идут вниз, а тянутся вверху (или тянутся внизу при перепроданности). И на любом таймфрейме выход из такой зоны (как и вход в неё) можно рассматривать как сигнал к перемене тренда на данном таймфрейме.
Vladimir Baskakov:
На самом деле все осцилляторы показывают одно и тоже. Нет там никаких зон перекупленности и перепроданности...
Есть там зоны перекупленности и перепроданности. Например, осцилляторы стохастик прекрасно показывают зону перекупленности, когда после подьёма не идут вниз, а тянутся вверху (или тянутся внизу при перепроданности). И на любом таймфрейме выход из такой зоны (как и вход в неё) можно рассматривать как сигнал к перемене тренда на данном таймфрейме.
И много наторговали на своем Стохастике и дивергенциях?))))) Есть отличный индюк, FX5 Macd, показывает все возможные дивергенции и даже скрытые, и что, летят все точки входя к чертям
И много наторговали на своем Стохастике и дивергенциях?))))) Есть отличный индюк, FX5 Macd, показывает все возможные дивергенции и даже скрытые, и что, летят все точки входя к чертям
А Вы думаете, скачаете бесплатный индикатор со стрелочкой и уже миллионер через год? Кто-то может торговать на волнах Эллиота, кто-то на пробойных системах, кто-то на отбойных, там, по каналам, по треугольникам и пр. Мое мнение, зарабатывать можно любым из этим способов, если не один год копал в этом направлении, пропустил чью-то систему "через себя", привнес в нее что-то свое, нащупал грамотный манименеджмент.
Я например, много лет возле дивергенций кручусь, нравятся они мне. Вот сигнал из архива, за 2017 год. Брокер уже закрылся, сигнал нерабочий, не сочтите за рекламу. Полгода торговал робот, входы в нем были по стохастику (при выходе из зон перекупленности/перепроданости), через полгода начал торговать на нем вручную по дивергенциям/конвергенциям OsMA и MACD-подобных индикаторов. К ним использовал усреднение и увеличение лотов, но входы за 13 месяцев определялись довольно успешно. Депозит увеличен почти в 20 раз. Так что, и Стохастик, и дивергенции, вполне себе рабочие инструменты. Нужно учиться ими пользоваться.