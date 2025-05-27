Не могу отправить на проверку Cоветник. Ошибка валидации: no trading operations. - страница 6
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Выбрать тип - Утилита. Проверяться на торговлю не должен.
Выбран тип "Утилита". Ошибка "no trading operations" присутствует.
У меня все советники и утилиты, с графическим интерфейсом и платные и бесплатные - проходят проверку без проблем.
Даже если это утилита и она не торгует автоматически.
Но иногда возникает глюк и автовалидатор ругается. На один и тот же код. Повторная попытка все решает.
Кстати можно без проблем проверить утилиту в тестере через графический интерфейс.
и Зачем выгружать советник, если не нарисована графика? Пусть рисуется не в oninit
Вероятнее всего в вашем советнике используется проверка маржи торговых ордеров а не отложенных. Поэтому нужно произвести расчет маржи по ЦЕНЕ и ОБЪЁМЕ открываемого отложенного ордера. И если маржи не хватает в тестер то обязательно об этом должно быть выдано сообщение, например такое как рекомендует МетаКвотс. Вот моя функция решения этой проблемы которая работает для подсчета маржи как отложенных ордеров так и торговых. Сразу уточню 5 пипсов для расчета добавил от себя, так сказать запас...
Вероятнее всего в вашем советнике используется проверка маржи торговых ордеров а не отложенных. Поэтому нужно произвести расчет маржи по ЦЕНЕ и ОБЪЁМЕ открываемого отложенного ордера. И если маржи не хватает в тестер то обязательно об этом должно быть выдано сообщение, например такое как рекомендует МетаКвотс. Вот моя функция решения этой проблемы которая работает для подсчета маржи как отложенных ордеров так и торговых. Сразу уточню 5 пипсов для расчета добавил от себя, так сказать запас...
А это ничего, что в качестве примера приведен узкоспецифический способ подсчета маржи (по моим понятиям - SYMBOL_CALC_MODE_CFDLEVERAGE (4), т.е. не форекс), который подойдет не для всех инструментов?
А это ничего, что в качестве примера приведен узкоспецифический способ подсчета маржи (по моим понятиям - SYMBOL_CALC_MODE_CFDLEVERAGE (4), т.е. не форекс), который подойдет не для всех инструментов?
Да возможно вы правы, но во-первых, этой функцией я избавляюсь от ошибки NO TRADE OPERATIONS, во вторых у ДЦ на которых я тестирую свои советники включая MQ Demo у всех расчет маржи происходит по формуле CFD а в информации о символе стоит расчет маржи форекс. Вот и возникает вопрос как научить советник приспосабливаться к таким не точностям.
Всем привет. Может кто сталкивался с таким? В чем может быть причина?
Еще пару дней назад все было хорошо, а теперь это...
Сломался валидатор. Такое случается иногда. У меня то же самое.
Ждём когда починят.
А не подскажете, что в данном случае не устраивает проверку:
Видимо, в процессе тестирования не должно возникать стоп-аута. Попробуйте отслеживать уход позиции в убыток, закрывая ее до стоп-аута. А далее советник не должен открывать новые позиции по причине нехватки средств. Или же добавить условие, что при близости стоп-аута не вести торговлю.
в процессе тестирования не должно возникать стоп-аута. Попробуйте отслеживать уход позиции в убыток, закрывая ее до стоп-аута. А далее советник не должен открывать новые позиции по причине нехватки средств. Или же добавить условие, что при близости стоп-аута не вести торговлю.
проблему решил, но дальше новая проблема
test on EURUSD,H1 (hedging) strategy tester report 889 total trades test on XAUUSD,D1 (hedging) strategy tester report 87 total trades test on GBPUSD,M30 (hedging) strategy tester report 933 total trades test on EURUSD,M1 (hedging) disconnected there are no trading operations
на тестере у меня все открывается на М1, я даже прописал в коде на тестере и паре EURUSD M1 принудительно открывать ордер, но выдает вот это