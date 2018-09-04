Как Вы относитесь к Мартингейлу? - страница 3

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Mikhail Mitin:
И вообще я немного обескуражен, после голосования тут. Я увидел результаты и половина человек хорошо относятся к мартингейлу. А как же качественная стратегия, не работающая на высокорискованном мартингейле?
  Мартингейл не система, а инструмент и я допускаю его использование в определенных условиях. А вот, что за хлеб "качественная стратегия"?
 
Galim_V:
  Мартингейл не система, а инструмент и я допускаю его использование в определенных условиях. А вот, что за хлеб "качественная стратегия"?

Интересно посмотреть на эти "условия".

А "качественная ТС" - это ТС, обеспечивающая высокое качество торговли. Если взять мою Лигу ТС - то не менее 90%. Лучше - больше 100%. Там даны графики - можно посмотреть на "качественную" торговлю.

 
Georgiy Merts:

Интересно посмотреть на эти "условия".

А "качественная ТС" - это ТС, обеспечивающая высокое качество торговли. Если взять мою Лигу ТС - то не менее 90%. Лучше - больше 100%. Там даны графики - можно посмотреть на "качественную" торговлю.

Заходил к вам. Красиво. За 10 лет таких графиков я видел много. А хорошо закончившихся трейдов, только один.

 
Galim_V:

Заходил к вам. Красиво. За 10 лет таких графиков я видел много. А хорошо закончившихся трейдов, только один.

Это графики демо-тороговли, а не тестера, заметил (давай на "ты") ?

Все ТС - постоянно работают на демо-счете, и графики представляют реально совершенные демо-сделки.  Когда я выработаю четкие критерии стабильности ТС - будет открыт сперва центовый, а потом и долларовый счета с лучшими ТС.

 
Для крупного счета мартингейл противопоказан, но для разгона небольшого депо можно пробовать.
 
Mikhail Mitin:
На мой взгляд - самое важное это стратегия, и тестирую всех роботов своих фикс лотом, и только с одной открытой позицией
это да.
Mikhail Mitin:
На мой взгляд - самое важное это стратегия, и тестирую всех роботов своих фикс лотом, и только с одной открытой позицией
вопрос к вам: как определить мартингейл на торговом сигнале.
 
Работая с советником, работающим по системе усреднения, трейдер, особенно начинающий, может открывать сделки когда попало, в какую попало сторону. Советник заточен вывести все открытые сделки в профит. Все здорово. Но делается это советником, залазя в карман трейдера. И показание к применению, только если на днях или даже на неделях, короче на очень старшем таймфрейме предполагается флет.  Ну, а для роскошных депозитов, работая разумным стартовым лотом или небольшим, работа превращается в удовольствие. Главные враги советников по системе усреднения, затяжные тренды, порожденные кризисными явлениями, валютными интервенциями, крупными покупками валюты центральными банками стран. Тренды на дневном и выше таймфреймах опасны для советников по усреднению, работающих на младших таймфреймах. Потребуется ручное решение вопроса. Например, локирование, с последствующим ведением этого локирования. И от большой продолжительности сделок и их нарастающего лота суммарного чувствительно растут свопы. Если на кривой доходности сигнала похоже на картинку, то это скорее усреднение. Некоторые запускают на один инструмент несколько одинаковых советников, но с разным шагом, крупным и мелким.
Кривая доходности советника по системе усреднения
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