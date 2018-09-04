Как Вы относитесь к Мартингейлу? - страница 3
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И вообще я немного обескуражен, после голосования тут. Я увидел результаты и половина человек хорошо относятся к мартингейлу. А как же качественная стратегия, не работающая на высокорискованном мартингейле?
Мартингейл не система, а инструмент и я допускаю его использование в определенных условиях. А вот, что за хлеб "качественная стратегия"?
Интересно посмотреть на эти "условия".
А "качественная ТС" - это ТС, обеспечивающая высокое качество торговли. Если взять мою Лигу ТС - то не менее 90%. Лучше - больше 100%. Там даны графики - можно посмотреть на "качественную" торговлю.
Интересно посмотреть на эти "условия".
А "качественная ТС" - это ТС, обеспечивающая высокое качество торговли. Если взять мою Лигу ТС - то не менее 90%. Лучше - больше 100%. Там даны графики - можно посмотреть на "качественную" торговлю.
Заходил к вам. Красиво. За 10 лет таких графиков я видел много. А хорошо закончившихся трейдов, только один.
Заходил к вам. Красиво. За 10 лет таких графиков я видел много. А хорошо закончившихся трейдов, только один.
Это графики демо-тороговли, а не тестера, заметил (давай на "ты") ?
Все ТС - постоянно работают на демо-счете, и графики представляют реально совершенные демо-сделки. Когда я выработаю четкие критерии стабильности ТС - будет открыт сперва центовый, а потом и долларовый счета с лучшими ТС.
На мой взгляд - самое важное это стратегия, и тестирую всех роботов своих фикс лотом, и только с одной открытой позицией
На мой взгляд - самое важное это стратегия, и тестирую всех роботов своих фикс лотом, и только с одной открытой позицией