Скальпинг торговля в ручную. Счет был почти на "0" , потом используя грамотную торговлю обратно восстановил депозит, и еще взял профит.
Да где ж "почти ноль" ???
66% - много, конечно, но до "почти нуля", все-таки далековато.
Забавно смотрятся рядом "почти на 0" и "грамотная торговля"...)))
Yevhenii Levchenko:
Забавно смотрятся рядом "почти на 0" и "грамотная торговля"...)))
Забавно смотрятся рядом "почти на 0" и "грамотная торговля"...)))
Просто сначала была неграмотная торговля))
Alexandr Saprykin:
Просто сначала была неграмотная торговля))
Топик стартёр в процессе торговли изучил буквы и научился читать по слогам.)
Сигнал ловлю на мобильном МТ4.
Там стандартные индикаторы немного по другому показывают,
как то сразу видно куда "хочет" пойти цена.
Если дальше буду грамотно торговать, то долго.
😂👍
Alexander Ivanov:
Многие ищут грааль и не находят.
Многие ищут грааль и не находят.
А он есть в мобильном МТ4.
👍😂
Ну чтож, просим подробности, раз такие дела
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Привет всем! )
Использую обычные тех.индикаторы МТ4.