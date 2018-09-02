Скальпинг торговля в ручную. Счет был почти на "0" , потом используя грамотную торговлю обратно восстановил депозит, и еще взял профит.

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Привет всем! )

Использую обычные тех.индикаторы МТ4.


 

Да где ж "почти ноль" ???

66% - много, конечно, но до "почти нуля", все-таки далековато.

 
Забавно смотрятся рядом "почти на 0" и "грамотная торговля"...)))
 
Yevhenii Levchenko:
Забавно смотрятся рядом "почти на 0" и "грамотная торговля"...)))

Просто сначала была неграмотная торговля))

 
Alexandr Saprykin:

Просто сначала была неграмотная торговля))

Топик стартёр в процессе торговли изучил буквы и научился читать по слогам.)

 

Сигнал ловлю на мобильном МТ4.

Там стандартные индикаторы немного по другому показывают, 

как то сразу видно куда "хочет" пойти цена.

 
По моему анализу, USDJPY пойдет вверх. Купил.
[Удален]  
Alexander Ivanov:
По моему анализу, USDJPY пойдет вверх. Купил.

Бывает и такое. Но... вопрос в том, Как долго будет это счастье длиться:)?

 
Если дальше буду грамотно торговать, то долго.

😂👍
 
Многие ищут грааль и не находят.
А он есть в мобильном МТ4.
👍😂
 
Alexander Ivanov:
Многие ищут грааль и не находят.
А он есть в мобильном МТ4.
👍😂

Ну чтож, просим подробности, раз такие дела

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