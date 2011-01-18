Кто окажется победителем Automated Trading Championship 2010? - страница 4
Надо б отдельно где-то на сервере поставить страницу, нарисовать так сказать пхп туда влепить - проголосовал поставил ждешь. а то так все ставят, а проиграют и фиг кто реально поставит свою ставку.
ИМХО.
не на тех ставки делаете :)))
Такой вариант событий более вероятен....
А Вам надо просто поставить на себя , а посмотрим сумму и сделаем выводы и ломанемся
По спец заявкам могу выделять народ из "кто-то другой" :) чтобы можно было ставить персонально.
Предварительно :
Bobsley Winner :3.09
Any Other :1.17
Buter Winner :2.60
Any Other :1.26
Forez Winner :7.96
ShurikAn Winner :17.31
avoitenko Winner :10.16
ttauzo Winner :42.46
rho2010 Winner :35.47
Manov Winner :155.50
WildLion Winner :39.90
__________________
FireFree Winner :200.00
Kurl Winner :37.84
LongtraderEUR Winner :200.00
Vigor Winner :200.00
Yedelkin Winner :41.04
snq247 Winner :200.00
joybook Winner :200.00
Golden_rain Winner :200.00
n_i_c_k Winner :37.26
kgo Winner :200.00
pavivas Winner :200.00
Завтра можно будет ставить, готовьте ваши вебмани :) .
На всякий случай предупрежу -- оплачивать выигрыши из своих я не буду -- не тот размах, чтобы тягаться с крупными букмекерскими конторами.
Поэтому в случае перевеса выигрыша коэффициенты будут пропорционально скорректированы. Так что если мне не доверяете, не ставьте, пожалуйста.
Со своей стороны я постараюсь провести все максимально грамотно и честно.
Беглый взгляд по второй двадцатке потенциальных победителей не дал. Но тем не менее предлагайте, если таковые имеются.
Если есть предложения, предлагайте, пока не поздно.
Подумываю добавить еще серию "кто выше" попарно, но пока под вопросом.
Я это всё не знаю , это как набор идет или можно отдельно на Бобслея поставить ?
Bobsley Winner :3.09
Any Other :1.17
Что тут не так . Не понятно чей риск. Допустим я сейчас ставлю миллион руб на бобслей , допустим ставок больше нет , допустим бобслей победил .
И из каких таких взносов ты выплатишь мне сверх моего , ещё два лимона с мелочью ?