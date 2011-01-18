Кто окажется победителем Automated Trading Championship 2010? - страница 3
Возможно, запущу. Завтра будет ясно. Если да, постараюсь побыстрее.
Линейку я и сейчас в принципе посчитать могу, а толку с нее одной :) .
200 руб на bobsley $)
Блин муха в монитор залезла ;(
Это bug
Предварительно запуск назначен на завтра. Это значит, завтра наверное уже утром можно будет ставить.
Все поднимается экстремально быстро, поэтому не исключены проблемы. В случае проблем все ставки будут рассчитаны 1:1.
___________
Это вражеский шпиен :)
Ураа.
Ещё 100 руб. на Buter
А завтра уже запишем