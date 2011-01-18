Кто окажется победителем Automated Trading Championship 2010? - страница 3

Новый комментарий
 
TheXpert:

Возможно, запущу. Завтра будет ясно. Если да, постараюсь побыстрее.

Линейку я и сейчас в принципе посчитать могу, а толку с нее одной :) .

Надо ещё учесть , что все кидают разные валюты . В принципе пусть кидают , но курс лучше фиксануть раз и навсегда , что бы с постоянным пересчетом  ещё не заморачиваться
 

 
Mischek:
Возможно, только лишь возможно :) .
 
Jager:
200 руб на bobsley $)
Добавляю  100 руб на Buter
 
 

 

Блин муха в монитор залезла ;(
 

Это bug
 

Предварительно запуск назначен на завтра. Это значит, завтра наверное уже утром можно будет ставить.

Все поднимается экстремально быстро, поэтому не исключены проблемы. В случае проблем все ставки будут рассчитаны 1:1.

___________

Это вражеский шпиен :)

 
TheXpert:

Предварительно запуск назначен на завтра. Это значит, завтра наверное уже утром можно будет ставить.

Все поднимается экстремально быстро, поэтому не исключены проблемы. В случае проблем все ставки будут рассчитаны 1:1.

___________

Это вражеский шпиен :)

Ураа.

Ещё 100 руб. на  Buter

А завтра уже запишем

 

 
реально думал что что-то село на монитор :-)
12345678
Новый комментарий