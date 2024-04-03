Интерполяция, аппроксимация и иже с ними (пакет alglib) - страница 5
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Ладно. Значит, как тогда правильнее сказать, "аналитически заданная"? Или так - "заданная аналитическим выражением". Так?
Терминологией слабо владею. Тот же модуль - кусочно-заданная функция. Считать ее аналитической или нет - не помню.
we dont care about indicators or something else at this moment, end can use freamwork for any strategy and get the best result that can't be calculated analytically.
Great!!
You mean from raw price data the neural network itself will develop it's own algorithm and function selection for a specific price segment using reinforcement learning and converge itself over time by continuously learning and minimising the error and storing the values in a text file for future use.
Also, if I am not wrong, in this case we don't need any separate MT5 optimisation for this system since it is continuously learning and saving the data to text files. Am I correct?
Great!!
You mean from raw price data the neural network itself will develop it's own algorithm and function selection for a specific price segment using reinforcement learning and converge itself over time by continuously learning and minimising the error and storing the values in a text file for future use.
Also, if I am not wrong, in this case we don't need any separate MT5 optimisation for this system since it is continuously learning and saving the data to text files. Am I correct?
1. yes
2. its next and easy step.. if 1-st step will work good :)
1. yes
2. its next and easy step.. if 1-st step will work good :)
Amazing!!
By the way, I don't know how much time you will take to implement it practically and make it workable in MT5. But once it is done and done correctly, then probably it will take a couple of months of trials and errors to achieve excellence to beat the forex market and forex market will no more be a challenge anymore:))
Your system will be the forex equivalent of "ALPHA GO ZERO" for a game like "GO"...GOOD LUCK:)))
I will be waiting for your next article of machine learning with this implementation.
Amazing!!
By the way, I don't know how much time you will take to implement it practically and make it workable in MT5. But once it is done and done correctly, then probably it will take a couple of months of trials and errors to achieve excellence to beat the forex market and forex market will no more be a challenge anymore:))
Your system will be the forex equivalent of "ALPHA GO ZERO" for a game like "GO"...GOOD LUCK:)))
I will be waiting for your next article of machine learning with this implementation.
when I find a good features transformer the article be done, and then you can test it for different strategies
В цитате выше одно слово выделено красным. Вот это та функция которой интерполируют, а интерполируют ею функцию заданную таблично (то есть ряд данных). Какую функцию более уместно называть функцией, заданную таблично (ряд данных), или математическую формулу типа y=k*x, y=x^2? Мне кажется вторую - математическую. Поэтому выражение типа "интерполяция функции" - выглядит дико.
А вот и причина, наверно - заголовок в авторитетной книге: "Интерполирование и приближение функций". Здесь слово "функций" относится к "приближение", а слово "интерполирование" само по себе. Кто-то разделил заголовок, получилось два заголовка "интерполяция функций" и "приближение функций".
Приближение функций, то есть аппроксимация функций - это нормально. Берут математическую функцию, подбирают ее коэффициенты и таким образом приближают к данным заданным таблично.
Интересные рассуждения.
Действительно, задача "интерполировать функцию y=x^2" выглядит бессмысленно. Ее 1) и упрощать незачем, и, главное, 2) задача интерполяции недопоставлена - область определения не задана, то есть множество пар (x, y) - известных точек, через которые она проходит.
Интуитивно, не задав области определения, имея запись y=x^2, мы думаем, что она справедлива на всей числовой оси x. И искать значение между известными узлами не надо, оно и так известно, мгновенно вычисляется по формуле. Задачи итерполирования нет.
Если же на оси x задано счетное множество точек I, где значения y известны, то между ними найдутся промежутки, на множестве J которых можно ставить задачу поиска значений y для промежуточных значений x. То есть вне области определения заданной функции I - там, где она не определена, на J. Как, собственно, Вы и сами писали. Если границы J на оси x не выходят за границы I, это будет задача интерполяции; если границы J на оси x вне границ I - задача экстраполяции.
Что называть функцией. Конечно, смыслов в русском языке у этого слова много, от дисфункции почек до распределения работ в бригаде. Нас интересует подход, сложившийся в математике. На инженерном уровне на эти вещи внимания не обращают, а у математиков сейчас так https://neerc.ifmo.ru/wiki/index.php?title=%D0%9E%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F:
Отображение состоит из трех объектов: множества A(откуда), множества B(куда) и правила f(как).
Тогда, из 1-го поста:
с Y понятно, а в каком виде задавать X? В алглиб, по обыкновению, справочная информация отсутствует.
Тогда, из 1-го поста:
с Y понятно, а в каком виде задавать X? В алглиб, по обыкновению, справочная информация отсутствует.
Вы же с английским дружите, как написано, так и задавайте: узлы сплайна (точки x, где функция задана) и значения функции в этих узлах. Что-нибудь не так?
Интересные рассуждения.
Действительно, задача "интерполировать функцию y=x^2" выглядит бессмысленно. Ее 1) и упрощать незачем, и, главное, 2) задача интерполяции недопоставлена - область определения не задана, то есть множество пар (x, y) - известных точек, через которые она проходит.
Интуитивно, не задав области определения, имея запись y=x^2, мы думаем, что она справедлива на всей числовой оси x. И искать значение между известными узлами не надо, оно и так известно, мгновенно вычисляется по формуле. Задачи итерполирования нет.
Если же на оси x задано счетное множество точек I, где значения y известны, то между ними найдутся промежутки, на множестве J которых можно ставить задачу поиска значений y для промежуточных значений x. То есть вне области определения заданной функции I - там, где она не определена, на J. Как, собственно, Вы и сами писали. Если границы J на оси x не выходят за границы I, это будет задача интерполяции; если границы J на оси x вне границ I - задача экстраполяции.
Что называть функцией. Конечно, смыслов в русском языке у этого слова много, от дисфункции почек до распределения работ в бригаде. Нас интересует подход, сложившийся в математике. На инженерном уровне на эти вещи внимания не обращают, а у математиков сейчас так https://neerc.ifmo.ru/wiki/index.php?title=%D0%9E%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F:
Кажется, практически задачу интерполяции вам решать не приходилось? Да? При интерполяции об упрощении функции не говорят. Смысл интерполяции не в упрощении. Вот кто-то свалил в учебнике интерполяцию и аппроксимацию под один заголовок и понеслась...
Зачем задавать область определения функции, которая и так задана от минус бесконечности до плюс бесконечности?
Как математические гуру пишут учебники - свалка всего в одной главе, так же по этим учебникам доценты зачитывают лекции и эта же свалка переходит в головы студентов, некоторые из которых в дальнейшем становятся преподавателями и цикл замыкается. Потом еще некоторые, вместо разъяснения смысла устоявшихся определений вводят новые... вместо функции - отображение и вообще труба. Некоторые загружаются всей этой терминологией и думают, что они стали математиками... какая-то болезнь левизны в коммунизме.
Терминологией слабо владею. Тот же модуль - кусочно-заданная функция. Считать ее аналитической или нет - не помню.
Пожалуй наиболее подходящим словом будет "формула". С одной стороны функция заданная таблицей с данными, а с другой - функция заданная формулой.