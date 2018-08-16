Маркет не работает ? - страница 5
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за 40 дней если быть точным.
так не интересно. :-) Продажи есть - отзывов нет. Продаж нет - отзывов нет.
Говорите так, как будто не знаете как это делается.
Я уже несколько лет об этом тут пишу, как многие шулерством пробираются в топ.
Говорите так, как будто не знаете как это делается.
Я уже несколько лет об этом тут пишу, как многие шулерством пробираются в топ.
я не знаю как это делается. Поэтому спрашиваю! - не для того, чтобы так сделать, а для того, чтобы выяснить действие.
Почему лично я обратил внимание на ваш пост? потому что Вы как ....... на каждый мой вопрос про маркет тут как тут! и всегда с одним намеком. - это заранее подготовленный ответ на Ваш вопрос "Почему Вы реагируете"
Открою Вам секрет - я был много раз в топе и для этого ни занимался никаким шулерством или обманом.!
В этой теме я не про топ, а про то как добиваются столько отзывов за короткий срок.!
я не знаю как это делается. Поэтому спрашиваю!
Если у Вас есть какие то обвинения. Просьба выложить доказательства моей вины или вины другого участника темы.!
Если нет обвинения впредь - просьба не оскорблять мою личность.
Почему лично я обратил внимание на ваш пост? потому что Вы как ....... на каждый мой вопрос про маркет тут как тут! и всегда с одним намеком.
А разве мой ответ к вам ???
Почему именно вы всё время волнуетесь, когда я говорю о шулерах :)
А разве мой ответ к вам ???
Почему именно вы всё время волнуетесь, когда я говорю о шулерах :)
ответ на ваш вопрос я заранее написал выше. - в этой ветке я и Evgeny Belyaev - ВЫ пишите сразу после моего сообщения. Ваши намеки чреваты.
смотрите. Вы даже не дочитали мой пост и нервируете:
Я лично не знаю как попасть в топ. Оно само собой получается.
Прошу обосновать свои намеки в мой адрес или уточнить адрес своих намеков :-)
ответ на ваш вопрос я заранее написал выше. - в этой ветке я и Evgeny Belyaev - ВЫ пишите сразу после моего сообщения. Ваши намеки чреваты.
Я лично не знаю как попасть в топ. Оно само собой получается.
Тут есть кнопка "Ответить". Если конкретно к вам не обращаются, тогда не надо волноваться.
Все прекрасно знают, что обе мои роботы много месяцев были в топе МТ5. Ну и что ?
Вы же не маленький. Вот мой пост:
Тут есть кнопка "Ответить". Если конкретно к вам не обращаются, тогда не надо волноваться.
Все прекрасно знают, что обе мои роботы много месяцев были в топе МТ5. Ну и что ?
Вы же не маленький. Вот мой пост:
без обид.
я лишь хотел выяснить, правильные ли мои рассуждения о накрутке отзывов на этом индикаторе или я просто завидую.
я не знаю как попасть в топ. Нет логической цепочки.
без обид.
я лишь хотел выяснить, правильные ли мои рассуждения о накрутке отзывов на этом индикаторе или я просто завидую.
я не знаю как попасть в топ. Нет логической цепочки.
Как не знаете, когда я всякий раз тут пишу, каким образом многие продвигаются в топе и много раз предложил открыть новый раздел "Роботы", подобно как "Сигналы".
Как не знаете, когда я всякий раз тут пишу, каким образом многие продвигаются в топе и много раз предложил открыть новый раздел "Роботы", подобно как "Сигналы".
может вы меня с кем то спутали.
повторите плиз.
может вы меня с кем то спутали.
повторите плиз.
Плохая память у вас. Даже по этому поводу опрос есть.
У меня нет столько времени, поищите и найдете.