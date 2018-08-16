Маркет не работает ? - страница 5

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Evgeny Belyaev:

за 40 дней если быть точным.


так не интересно. :-)  Продажи есть - отзывов нет. Продаж нет  - отзывов нет. 

 

Говорите так, как будто не знаете как это делается.   

Я уже несколько лет об этом тут пишу, как многие шулерством пробираются в топ.

 
Petros Shatakhtsyan:

Говорите так, как будто не знаете как это делается.   

Я уже несколько лет об этом тут пишу, как многие шулерством пробираются в топ.


я не знаю как это делается. Поэтому спрашиваю! - не для того, чтобы так сделать, а для того, чтобы выяснить действие. 

  1. Если у Вас есть какие то обвинения. Просьба выложить доказательства моей вины или вины другого участника темы.! 
  2. Если нет обвинения впредь - просьба не оскорблять мою личность. Или личность того, кого Вы имеете ввиду. 


Почему лично я обратил внимание на ваш пост? потому что Вы как ....... на каждый мой вопрос про маркет тут как тут! и всегда с одним намеком.  - это заранее подготовленный ответ на Ваш вопрос "Почему Вы реагируете"


Открою Вам секрет - я был много раз в топе и для этого ни занимался никаким шулерством или обманом.! 


В этой теме я  не про топ, а про то как добиваются столько отзывов за короткий срок.! 

 
Vladislav Andruschenko:


я не знаю как это делается. Поэтому спрашиваю!

Если у Вас есть какие то обвинения. Просьба выложить доказательства моей вины или вины другого участника темы.! 

Если нет обвинения впредь - просьба не оскорблять мою личность. 


Почему лично я обратил внимание на ваш пост? потому что Вы как ....... на каждый мой вопрос про маркет тут как тут! и всегда с одним намеком. 

А разве мой ответ к вам ???

Почему именно вы всё время волнуетесь, когда я говорю о шулерах   :)

 
Petros Shatakhtsyan:

А разве мой ответ к вам ???

Почему именно вы всё время волнуетесь, когда я говорю о шулерах   :)


ответ на ваш вопрос я заранее написал выше.  - в этой ветке я и Evgeny Belyaev - ВЫ пишите сразу после моего сообщения. Ваши намеки чреваты. 

смотрите. Вы даже не дочитали мой пост и нервируете:




  • Если Вы кого то имеете ввиду - называйте имена, доказательства. Не надо все время гадить в сообщениях. 
  • Если Вы знаете как попасть в топ и что такое шулерство здесь - теперь я понимаю, как Ваш товар был в топе. :-) 
  • отрицательные отзывы оставляют и мне, но я после них не удаляю свои продукты. 

Я лично не знаю как попасть в топ. Оно само собой получается. 


Прошу обосновать свои намеки в мой адрес или уточнить адрес своих намеков :-) 

 
Vladislav Andruschenko:


ответ на ваш вопрос я заранее написал выше.  - в этой ветке я и Evgeny Belyaev - ВЫ пишите сразу после моего сообщения. Ваши намеки чреваты. 

  • Если Вы кого то имеете ввиду - называйте имена, доказательства. Не надо все время гадить в сообщениях. 
  • Если Вы знаете как попасть в топ и что такое шулерство здесь - теперь я понимаю, как Ваш товар был в топе. :-)


Я лично не знаю как попасть в топ. Оно само собой получается. 

Тут есть кнопка "Ответить".  Если конкретно к вам не обращаются, тогда не надо волноваться.

Все прекрасно знают, что обе мои роботы много месяцев были в топе МТ5. Ну и что ?


Вы же не маленький.  Вот мой пост:



 
Petros Shatakhtsyan:

Тут есть кнопка "Ответить".  Если конкретно к вам не обращаются, тогда не надо волноваться.

Все прекрасно знают, что обе мои роботы много месяцев были в топе МТ5. Ну и что ?


Вы же не маленький.  Вот мой пост:




без обид.

я лишь хотел выяснить, правильные ли мои рассуждения о накрутке отзывов  на этом индикаторе или я просто завидую. 

я не знаю как попасть в топ. Нет логической цепочки.

 
Vladislav Andruschenko:


без обид.

я лишь хотел выяснить, правильные ли мои рассуждения о накрутке отзывов  на этом индикаторе или я просто завидую. 

я не знаю как попасть в топ. Нет логической цепочки.

Как не знаете, когда я всякий раз тут пишу, каким образом многие продвигаются в топе и много раз предложил открыть новый раздел "Роботы", подобно как "Сигналы".

 
Petros Shatakhtsyan:

Как не знаете, когда я всякий раз тут пишу, каким образом многие продвигаются в топе и много раз предложил открыть новый раздел "Роботы", подобно как "Сигналы".

может вы меня с кем то спутали. 

повторите плиз. 

 
Vladislav Andruschenko:

может вы меня с кем то спутали. 

повторите плиз. 

Плохая память у вас.   Даже по этому поводу опрос есть.

У меня нет столько времени, поищите и найдете.

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