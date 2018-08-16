Маркет не работает ?
Iurii Tokman:
Автор лишен права продажи продуктов
у всех так ?
У меня не так. Раньше бы в сервисдеск Вас можно было отправить. Но сейчас не понятно...
У меня кнопка купить "живая"
для некоторых других маркет работает:
Нужно о своих продуктах рассказать, есть ли возможность их купить или скачать.
Iurii Tokman:
Автор лишен права продажи продуктов
у всех так ?
Здравствуйте! Ваше право на распространение продуктов было временно ограничено. Сейчас всё должно быть в порядке.
Andrey Gladyshev
:
Нужно о своих продуктах рассказать, есть ли возможность их купить или скачать.
:
Нужно о своих продуктах рассказать, есть ли возможность их купить или скачать.
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Автор лишен права продажи продуктов
у всех так ?