Маркет не работает ?

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Автор лишен права продажи продуктов

у всех так ?


 
 
Iurii Tokman:

Автор лишен права продажи продуктов

у всех так ?


У меня не так. Раньше бы в сервисдеск Вас можно было отправить. Но сейчас не понятно...

 
У меня кнопка купить "живая"
 
для некоторых других маркет работает:

 
 
 
Iurii Tokman
 
Нужно о своих продуктах рассказать, есть ли возможность их купить или скачать.
 
Iurii Tokman:

Автор лишен права продажи продуктов

у всех так ?


Здравствуйте! Ваше право на распространение продуктов было временно ограничено. Сейчас всё должно быть в порядке.

 
Andrey Gladyshev


:
Нужно о своих продуктах рассказать, есть ли возможность их купить или скачать.

продукт

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