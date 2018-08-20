Как узнать, что отложенный ордер перешёл в состояние позиции? - страница 5
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1. Не еденичных, а единичных.
Если будут вопросы ко мне - всегда готов.
За ранние спасибо)
Лучше люминий, самый легкий из всех желез.
Вы посмотрите на достижения и вклад Integerа только на этом ресурсе, и сравните со своими. Полагаю, что не нужно спорить.
Да я не спорю. Но уже сколько вопрос мусолиться. Это ж не вариант. Тем более, я не пишу писать за меня. Выложил свои мысли. Гораздо оптимальнее сказать, что конкретное, а не спрашивать что такое глобальная переменная. Можно и не на глобальном уровне, а статической её сделать, если на то пошло. Смотря какая зона видимости необходима.. Это всё понятно. Да и реализация уже понятна. Нужно пойти прогуляться, отдохнуть и допишу позже..
Я просто хотел услышать здравую критику по этому поводу, если у кого есть что сказать. Потому что написать то я напишу. И не такое писал. А вто написал очень гибко и без лишних переменных как в статье, что я привёл, это уже другой уровень.. Я как-то ближе в оптимизации тянуть. Ну не нравится мне километры лишних переменных (глобальных или локальных - не важно).
Так вот именно обсудить и хочется. А к integer'у я отношусь нормально. Я его помню ещё с 4-ки. Вещи интересные попадались. Раньше, по крайне мере, я так думал. Сейчас чужой код не смотрю практически. Кроме чего-то слишком замороченного, что писать нет желания самому.
Да я не спорю. Но уже сколько вопрос мусолиться. Это ж не вариант. Тем более, я не пишу писать за меня. Выложил свои мысли. Гораздо оптимальнее сказать, что конкретное, а не спрашивать что такое глобальная переменная. Можно и не на глобальном уровне, а статической её сделать, если на то пошло. Смотря какая зона видимости необходима.. Это всё понятно. Да и реализация уже понятна. Нужно пойти прогуляться, отдохнуть и допишу позже..
Я просто хотел услышать здравую критику по этому поводу, если у кого есть что сказать. Потому что написать то я напишу. И не такое писал. А вто написал очень гибко и без лишних переменных как в статье, что я привёл, это уже другой уровень.. Я как-то ближе в оптимизации тянуть. Ну не нравится мне километры лишних переменных (глобальных или локальных - не важно).
Так вот именно обсудить и хочется. А к integer'у я отношусь нормально. Я его помню ещё с 4-ки. Вещи интересные попадались. Раньше, по крайне мере, я так думал. Сейчас чужой код не смотрю практически. Кроме чего-то слишком замороченного, что писать нет желания самому.
Вот это иногда помогает.
Удачи!
Глобальная переменная терминала имеется ввиду.
Там где установка ордера добавляем одну строку:
Теперь в OnTick(), известный стандартный цикл по ордерам:
Куда уж меньше кода? Может даже и цикл писать не придется, а влезть в какой-нибудь имеющийся.
Забыл спросить: как узнать, что отложенный ордер сработал?
Зачет! ;)