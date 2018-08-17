Не работает оптимизация синтетического инструмента в MT5 - страница 2
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Теперь даже тестирование не работает.
Пишет:
И после этого зависает.
Попробуйте следующее: в дистчере задач Windows 10 убейте все процессы с именем MetaTrader. После этого подключитесь на демо счёт на сервере MetaQuotes, параметры счета: хэдж, валюта доллары. После этого запустите оптимизацию (не в облаке, не в локальной сети) эксперта MACD из стандартной поставки.
Здесь главное в диспетчере задач убить все процессы связанные с MetaTrader
Попробуйте следующее: в дистчере задач Windows 10 убейте все процессы с именем MetaTrader. После этого подключитесь на демо счёт на сервере MetaQuotes, параметры счета: хэдж, валюта доллары. После этого запустите оптимизацию (не в облаке, не в локальной сети) эксперта MACD из стандартной поставки.
Здесь главное в диспетчере задач убить все процессы связанные с MetaTrader
MACD работает нормально. Я так понимаю, что причина в "history data error". Как провести ресинхронизацию моего синтетического инструмента?
Так Вы на синтетическом инструменте тестируете? Если ответ "Да" - скажите, я чуть переименую тему, чтобы было понятно.
Добавлено. Что есть синхронизация синтетика не ведаю.
Так Вы на синтетическом инструменте тестируете? Если ответ "Да" - скажите, я чуть переименую тему, чтобы было понятно.
Добавлено. Что есть синхронизация синтетика не ведаю
Синтетический инструмент используется как индикатор. На основе показаний синтетического инструмента выставляются ордера по реальным инструментам.
Под синхронизацией подразумеваю догрузку/исправление истории что бы не было ошибки history data error.
Сделал второй синтетический инструмент с той же формулой - тестирование начало проходить нормально. Оптимизация по прежнему не работает.
При этом выявилась ошибка в MT5 - новый инструмент с той же формулой показывает другие данные на графике.
Добавлено. Ошибка такая: 2018.08.05 19:20:02.120 Core 8 <Name Instrument>, bad container found, must be resynchronized. Что он хочет что бы я ресинхронизировал мне то же неведомо. MT4 конечно такими возможностями как MT5 не обладал. Но оптимизировал и тестировал стабильно. Хотелось бы что бы MT5 стал столь же надежен.
Синтетический инструмент используется как индикатор. На основе показаний синтетического инструмента выставляются ордера по реальным инструментам.
Под синхронизацией подразумеваю догрузку/исправление истории что бы не было ошибки history data error.
Сделал второй синтетический инструмент с той же формулой - тестирование начало проходить нормально. Оптимизация по прежнему не работает.
При этом выявилась ошибка в MT5 - новый инструмент с той же формулой показывает другие данные на графике.
Добавлено. Ошибка такая: 2018.08.05 19:20:02.120 Core 8 <Name Instrument>, bad container found, must be resynchronized. Что он хочет что бы я ресинхронизировал мне то же неведомо. MT4 конечно такими возможностями как MT5 не обладал. Но оптимизировал и тестировал стабильно. Хотелось бы что бы MT5 стал столь же надежен.
Коллеги, проблема актуально. Почему не работает оптимизация советника на графике синтетического инструмента?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
Anton Ohmat, 2018.07.26 18:11
Подскажите кто сталкивался. билд 1881 мт5. Запускаю обычную оптимизацию. По результату повторно оптимизация запускается, но локальные агенты не запускаются - только коннект и отключение. В логах агентов ничего.
Помогает только перезапуск мт
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
fxsaber, 2018.07.26 21:48
Некуда копать. У меня такая проблема появилась и стабильно воспроизводилась. Разработчики ничего сделать не смогли. По итогу проблема сама исчезла, когда ОС переустановил (по другой причине).
Так что мучайтесь на здоровье...
Доставала эта ситуация очень давно. Раз у меня переустановка ОС повлияла на поведение, значит дело в каких-то настройках ОС. Разработчики не разобрались, т.к. у них это дело не воспроизводится. А если и производится у кого-то - то это редкие случаи, не стоящие в нужном приоритете для разборов.
Либо сами решаете (переустановка ОС, например), либо мучаетесь дальше. Синтетики не при чем.
ЗЫ Кстати, интересно, по какой причине Вы используете синтетики? Например, я только на них (не формульные) тестирую, когда дело касается FOREX.
Доставала эта ситуация очень давно. Раз у меня переустановка ОС повлияла на поведение, значит дело в каких-то настройках ОС. Разработчики не разобрались, т.к. у них это дело не воспроизводится. А если и производится у кого-то - то это редкие случаи, не стоящие в нужном приоритете для разборов.
Либо сами решаете (переустановка ОС, например), либо мучаетесь дальше. Синтетики не при чем.
ЗЫ Кстати, интересно, по какой причине Вы используете синтетики? Например, я только на них (не формульные) тестирую, когда дело касается FOREX.
Самое интересное, что не на синтетиках оптимизация нормально работает.
Синтетики использую - т.к с их помощью можно разрабывать фин.инструменты с нужными мне характеристиками. У меня 1С обсчитывает 1 600 000 вариантов сочетаний валютных пар и сверяет их характеристики с нужными мне)
В тесте стоят 3 робота на трех терминалах. Специально ждал 0:00 что бы на истории от 16.08 потестировать изменения. Во всех терминалах тестер стратегий (без оптимизации) выдает ошибку.
Все таки синтетические инструменты работают весьма не стабильно. Оптимизация не работает. С тестом на истории постоянно проблемы. Эти ошибки планируется исправить?
Вы не сказали самого главного.
"Я тестирую на синтетическом инструменте в режиме реальных тиков"