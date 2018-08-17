Не работает оптимизация синтетического инструмента в MT5 - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вы не сказали самого главного.
"Я тестирую на синтетическом инструменте в режиме реальных тиков"
Да, я запускаю исторический тест на истории, рассчитанной на реальных тиках.
Итого. Это ошибка? Или так задумано?
Да, я запускаю исторический тест на истории, рассчитанной на реальных тиках.
Итого. Это ошибка? Или так задумано?
Вы не сообщили важную информацию.
И неважно, что история синтетическая. Важно, что режим моделирования тиков на основе реальных тиков этого самого синтетического инструмента
Вы не сообщили важную информацию.
И неважно, что история синтетическая. Важно, что режим моделирования тиков на основе реальных тиков этого самого синтетического инструмента
Прошу прощения, не сразу сообразил о чем Вы спрашиваете.
1. Предыдущие тесты были в режиме моделирования "все тики".
2. Провел тест в режиме "Каждый тик на основе реальных данных". Получил другую ошибку: