Не работает оптимизация синтетического инструмента в MT5 - страница 3

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Slava:

Вы не сказали самого главного.

"Я тестирую на синтетическом инструменте в режиме реальных тиков"

Да, я запускаю исторический тест на истории, рассчитанной на реальных тиках.

Итого. Это ошибка? Или так задумано?

 
SergeyN:

Да, я запускаю исторический тест на истории, рассчитанной на реальных тиках.

Итого. Это ошибка? Или так задумано?

Вы не сообщили важную информацию.

И неважно, что история синтетическая. Важно, что режим моделирования тиков на основе реальных тиков этого самого синтетического инструмента

 
Slava:

Вы не сообщили важную информацию.

И неважно, что история синтетическая. Важно, что режим моделирования тиков на основе реальных тиков этого самого синтетического инструмента

Прошу прощения, не сразу сообразил о чем Вы спрашиваете. 

1. Предыдущие тесты были в режиме моделирования "все тики".

2. Провел тест в режиме "Каждый тик на основе реальных данных". Получил другую ошибку:


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