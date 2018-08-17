Не работает оптимизация синтетического инструмента в MT5

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Добрый день,


Почему то не проводит оптимизацию. Пишет такую штуку:


Что я делаю не так?

 
SergeyN:

Добрый день,


Почему то не проводит оптимизацию. Пишет такую штуку:


Что я делаю не так?

Перед запуском оптимизации в облаке просто скомпилируйте свой советник.

То есть после компиляции и перед запуском оптимизации в облаке НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ЗАПУСКОВ тестирования данного советника на локальном компьютере.

Тестирование стратегий - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы - MetaTrader 5
Тестирование стратегий - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы - MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Тестер стратегий позволяет тестировать и оптимизировать торговые стратегии (советники) перед началом использования их в реальной торговле. При тестировании советника происходит его однократная прогонка с начальными параметрами на исторических данных. При оптимизации торговая стратегия прогоняется несколько раз с различным набором параметров...
 
Vladimir Karputov:

Перед запуском оптимизации в облаке просто скомпилируйте свой советник.

То есть после компиляции и перед запуском оптимизации в облаке НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ЗАПУСКОВ тестирования данного советника на локальном компьютере.

Советник скомпилирован и уже работает на демо-счете.

Я хочу провести оптимизацию локально. Зачем мне облако?

 
SergeyN:

Советник скомпилирован и уже работает на демо-счете.

Я хочу провести оптимизацию локально. Зачем мне облако?

Я не знаю зачем Вам облако, но в сообщении явно видно, что Вы пытаетесь провести оптимизацию в облаке.

Включите тестер, перейдите во вкладку "Агенты" и проверьте, точно у Вас не включено облако?


 


Только локальные включены.

 
Оптимизации не существует - не парьтесь:₽
 
Martin Cheguevara:
Оптимизации не существует - не парьтесь:₽

она существует, но ничего не дает...

 
SergeyN:


Только локальные включены.

А место на диске есть? Сколько свободного места на системном диске, на котором расположена папка AppData?

 
Alexander Bereznyak:

она существует, но ничего не дает...

Ахах))) а чем это от моей фразы отличается :"В
 
Vladimir Karputov:

А место на диске есть? Сколько свободного места на системном диске, на котором расположена папка AppData?


Да, с местом все ок. 140 Гб доступно на диске C: где установлен MT

 

Теперь даже тестирование не работает.

Пишет:

И после этого зависает.

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