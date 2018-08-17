Не работает оптимизация синтетического инструмента в MT5
Добрый день,
Почему то не проводит оптимизацию. Пишет такую штуку:
Что я делаю не так?
Перед запуском оптимизации в облаке просто скомпилируйте свой советник.
То есть после компиляции и перед запуском оптимизации в облаке НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ЗАПУСКОВ тестирования данного советника на локальном компьютере.
- www.metatrader5.com
Перед запуском оптимизации в облаке просто скомпилируйте свой советник.
То есть после компиляции и перед запуском оптимизации в облаке НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ЗАПУСКОВ тестирования данного советника на локальном компьютере.
Советник скомпилирован и уже работает на демо-счете.
Я хочу провести оптимизацию локально. Зачем мне облако?
Советник скомпилирован и уже работает на демо-счете.
Я хочу провести оптимизацию локально. Зачем мне облако?
Я не знаю зачем Вам облако, но в сообщении явно видно, что Вы пытаетесь провести оптимизацию в облаке.
Включите тестер, перейдите во вкладку "Агенты" и проверьте, точно у Вас не включено облако?
Оптимизации не существует - не парьтесь:₽
она существует, но ничего не дает...
Только локальные включены.
А место на диске есть? Сколько свободного места на системном диске, на котором расположена папка AppData?
она существует, но ничего не дает...
А место на диске есть? Сколько свободного места на системном диске, на котором расположена папка AppData?
Да, с местом все ок. 140 Гб доступно на диске C: где установлен MT
Теперь даже тестирование не работает.
Пишет:
И после этого зависает.
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Добрый день,
Почему то не проводит оптимизацию. Пишет такую штуку:
Что я делаю не так?