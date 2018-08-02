Сов для ECN
- StopLevel для ЕЦН счетов
- Индикатор RSI
- Любой вопрос новичка, чтоб не захламлять форум. Профи, не проходите мимо. Без вас никуда - 6.
Подскажите, сов для ЕЦН и сов для обычного счета (MQL4) отличаются чом-то в написании? Какие критерии нужно учитывать для ЕЦН счетов?
В написании нет. Только минимальный объём лота.
ECN не меньше 0.1 лот
Стандарт не меньше 0.01 лот
В написании нет. Только минимальный объём лота.
ECN не меньше 0.1 лот
Стандарт не меньше 0.01 лот
Понял, спасибо!
В написании нет. Только минимальный объём лота.
ECN не меньше 0.1 лот
Стандарт не меньше 0.01 лот
Это где таким глупостям учат???
Это где таким глупостям учат???
Блин, так что получается нет никаких отличий? Я просто видел в одном советнике опцию: ECN - true/false; зачем это?
При false можно установить проскальзывание выше которого ордер не сработает, а так же возможность ставить тейкпрофит/стоп вместе с ордером, а не после, ессно счёт должен быть не ecn.
Блин, так что получается нет никаких отличий? Я просто видел в одном советнике опцию: ECN - true/false; зачем это?
Исполнение разное может быть инстанат и маркет. На EСN обычно исполнение по рынку.
Блин, так что получается нет никаких отличий? Я просто видел в одном советнике опцию: ECN - true/false; зачем это?
При типе счете ECN нельзя одновременно с отправкой торгового приказа для маркет ордера установить тейк профит и стоп лосс. Надо сначала открыть позицию, а потом уже путем ее модификации установить тейк и стоп. И как сказали выше исполнение идет по рынку то есть нет реквот.
При типе счете ECN нельзя одновременно с отправкой торгового приказа для маркет ордера установить тейк профит и стоп лосс. Надо сначала открыть позицию, а потом уже путем ее модификации установить тейк и стоп. И как сказали выше исполнение идет по рынку то есть нет реквот.
Понятно, спасибо! Я, в принципе, и так СЛ и ТП после открытия ордера выставляю (OrderModify)... А по поводу исполнения - просто проскальзывание отрегулировать надо...
Понятно, спасибо! Я, в принципе, и так СЛ и ТП после открытия ордера выставляю (OrderModify)... А по поводу исполнения - просто проскальзывание отрегулировать надо...
При типе исполнения Market Execution slippage не работает. Вот тут можно почитать про это [ссылку убрал сразу не увидел, что это сайт какого то брокера, а то решат что это реклама.]
Точное исполнение (Instant Execution)
При данном виде исполнения брокер обязуется исполнить ордер по той цене, которую указал трейдер или не исполнять вовсе. Клиент может обозначить максимально допустимое отклонение цены или slippage, по которой ордер может быть исполнен. Если во время обработки заявки цена изменилась, но осталась в пределах указанного slippage, то ордер исполнится с коррекцией цены. В том случае, если цена вышла за пределы «slippage-коридора» или параметр проскальзывания не был задан, ордер будет отклонен, а трейдер получит сообщение о том, что цена изменилась — requote. В такой ситуации клиент может согласиться с новой ценой, и тогда заявка будет исполнена, или вовсе отказаться от своего ордера.
Очевидным преимуществом Instant Execution является возможность выйти на рынок по точной цене, что очень важно для некоторых торговых стратегий.
Главный недостаток точного исполнения — наличие реквот (requotes), количество которых увеличивается или уменьшается в зависимости от волатильности рынка.
Исполнение по рынку (Market Execution)
При таком виде исполнения практически любой ордер трейдера будет исполнен, причем по цене существующей на рынке в момент обработки ордера. Эта цена может отличаться как в большую, так и в меньшую сторону от той, которую трейдер видит в окне терминала. Как правило, при Market Execution трейдер быстрее входит на рынок.
Основным преимуществом данного вида исполнения является возможность 100%-го входа на рынок.
Недостаток — высокий риск открытия убыточной позиции при высокой волатильности рынка, когда цена может сильно колебаться на коротких промежутках времени.
Привет всем! Подскажите, сов для ЕЦН и сов для обычного счета (MQL4) отличаются чом-то в написании? Какие критерии нужно учитывать для ЕЦН счетов?
Обычный трал на счёте ECN может закрывать убыток, так-же себя будет вести и опция безубытка, так-как не учитывает комиссию, остальные отличия уже описали. Я буквально недавно дополнил свой шаблон для торговли на ECN
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования