Пользуетесь ли вы, WEB терминалом МТ5

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Всего проголосовало: 73
 

Пишите о минусах,для меня только плюсы пока....

Комп не тормозит,исполнения моментальные,удобно очень...

Я раньше не пользовался,может чего то не знаю?

 
MakanMosted:

Пишите о минусах,для меня только плюсы пока....

Комп не тормозит,исполнения моментальные,удобно очень...

Я раньше не пользовался,может чего то не знаю?

Веб браузер самое уязвимое и самое не стабильно работающее программное обеспечение в операционной системе...  Для меня этого достаточно..

Масса различных факторов влияют на работу веб браузера, плагины, антивирусы и многое другое может сильно влиять на работу браузера.

В случае проблем брокер всегда может легко обосновать проблемы в торговле и сливы использованием веб браузера...

 
Vladimir Pastushak:

Веб браузер самое уязвимое и самое не стабильно работающее программное обеспечение в операционной системе...  Для меня этого достаточно..

Масса различных факторов влияют на работу веб браузера, плагины, антивирусы и многое другое может сильно влиять на работу браузера.

В случае проблем брокер всегда может легко обосновать проблемы в торговле и сливы использованием веб браузера...

Ну допустим я сделку открыл,по цене 1.23456,и что они могут просто отменить сделку? 

 

Довольно странный опрос - зачем веб-платформа, если есть нормальный терминал ?

Мне не "не нравится" веб-терминал, просто от добра добра не ищут.  А такого ответа нет.

 
Georgiy Merts:

Довольно странный опрос - зачем веб-платформа, если есть нормальный терминал ?

Мне не "не нравится" веб-терминал, просто от добра добра не ищут.  А такого ответа нет.

Как зачем, ну, допустим Вы на работе, а прав ставить софт у Вас нет, или ещё какая ситуация, где нет полноценного доступа к компьютеру.

 
Нравиться, не нравиться это дело вкуса. А вот то что из него довольно просто вытащить параметры запросов на сервер и используя их написать свой терминал (конечно кому это интересно) довольно удобная вещь.
Кстати данной информации ни где так и не встречал (конечно, может и плохо искал ), но почему-бы разработчикам MT не выложить ее в открытый доступ. Все равно по большому счету они получают монету от использования серверной части MT. Клиентская часть, это чисто удобства для пользователей. Так может родиться что-то стоящее у кого-то, и разработчики MT смогут что-то почерпнуть для себя.
 
Для работы есть стационарная версия (в том числе для авто торговли), но бывают случаи когда надо оперативно зайти и глянуть ситуацию. Поэтому вэб терминал необходим и полезен.   
 
MakanMosted:
  • Да(редко)
    20% (8)
  • Да(всегда)
    5% (2)
  • Нет (плохое качество исполнения ордеров)
    8% (3)
  • Нет (просто не нравиться
    55% (22)
  • 50-50
    12% (5)

Пользуюсь 50/50.

Разницы вообще нет никакой между предустановленным терминалом.

 
Vladimir Pastushak:

Веб браузер самое уязвимое и самое не стабильно работающее программное обеспечение в операционной системе...  Для меня этого достаточно..

Масса различных факторов влияют на работу веб браузера, плагины, антивирусы и многое другое может сильно влиять на работу браузера.

В случае проблем брокер всегда может легко обосновать проблемы в торговле и сливы использованием веб браузера...

Точно, после последних обновлений Яндекс Браузер с ума сошел, при 5-6 открытых простых окнах грузит комп на 99%

 
Vitaly Muzichenko:

Пользуюсь 50/50.

Разницы вообще нет никакой между предустановленным терминалом.

я вообще даже не запускал, и что, работают .ex5???

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