Пользуетесь ли вы, WEB терминалом МТ5
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Пишите о минусах,для меня только плюсы пока....
Комп не тормозит,исполнения моментальные,удобно очень...
Я раньше не пользовался,может чего то не знаю?
Пишите о минусах,для меня только плюсы пока....
Комп не тормозит,исполнения моментальные,удобно очень...
Я раньше не пользовался,может чего то не знаю?
Веб браузер самое уязвимое и самое не стабильно работающее программное обеспечение в операционной системе... Для меня этого достаточно..
Масса различных факторов влияют на работу веб браузера, плагины, антивирусы и многое другое может сильно влиять на работу браузера.
В случае проблем брокер всегда может легко обосновать проблемы в торговле и сливы использованием веб браузера...
Веб браузер самое уязвимое и самое не стабильно работающее программное обеспечение в операционной системе... Для меня этого достаточно..
Масса различных факторов влияют на работу веб браузера, плагины, антивирусы и многое другое может сильно влиять на работу браузера.
В случае проблем брокер всегда может легко обосновать проблемы в торговле и сливы использованием веб браузера...
Ну допустим я сделку открыл,по цене 1.23456,и что они могут просто отменить сделку?
Довольно странный опрос - зачем веб-платформа, если есть нормальный терминал ?
Мне не "не нравится" веб-терминал, просто от добра добра не ищут. А такого ответа нет.
Довольно странный опрос - зачем веб-платформа, если есть нормальный терминал ?
Мне не "не нравится" веб-терминал, просто от добра добра не ищут. А такого ответа нет.
Как зачем, ну, допустим Вы на работе, а прав ставить софт у Вас нет, или ещё какая ситуация, где нет полноценного доступа к компьютеру.
Кстати данной информации ни где так и не встречал (конечно, может и плохо искал ), но почему-бы разработчикам MT не выложить ее в открытый доступ. Все равно по большому счету они получают монету от использования серверной части MT. Клиентская часть, это чисто удобства для пользователей. Так может родиться что-то стоящее у кого-то, и разработчики MT смогут что-то почерпнуть для себя.
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Да(редко)20% (8)
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Да(всегда)5% (2)
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Нет (плохое качество исполнения ордеров)8% (3)
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Нет (просто не нравиться55% (22)
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50-5012% (5)
Пользуюсь 50/50.
Разницы вообще нет никакой между предустановленным терминалом.
Веб браузер самое уязвимое и самое не стабильно работающее программное обеспечение в операционной системе... Для меня этого достаточно..
Масса различных факторов влияют на работу веб браузера, плагины, антивирусы и многое другое может сильно влиять на работу браузера.
В случае проблем брокер всегда может легко обосновать проблемы в торговле и сливы использованием веб браузера...
Точно, после последних обновлений Яндекс Браузер с ума сошел, при 5-6 открытых простых окнах грузит комп на 99%
Пользуюсь 50/50.
Разницы вообще нет никакой между предустановленным терминалом.
я вообще даже не запускал, и что, работают .ex5???
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