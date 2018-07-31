Стакан в Quik 50 тиков! В МТ5 - всего 20 :( Нужно ли расширить стакан МТ5?
- Стакан цен,лента заявок , почему нету на платформе?
- Мобильная версия стакана.
- Ошибки, баги, вопросы
Не пользуюсь Квиком, но сегодня, к моему большому сожалению, обнаружил, что размер стакана в Квике = 50 тикам, тогда как в МТ5 = 20 тикам. Очень жаль! Хотелось бы, чтобы разработчики обратили на этот факт внимание и сделали стакан не меньшего размера.
Где-то читал, что в МТ5 максимальный размер стакана 32, но чтобы его увеличить с 20 до 32, нужно обратиться к брокеру.
Очень печально, что в Квике ни к кому ходить не надо за большей глубиной стакана, чтобы работать на разных секциях MOEX не нужны доп. терминалы, есть история ОИ, есть опционы... грусть...
Очень печально, что в Квике ни к кому ходить не надо за большей глубиной стакана, чтобы работать на разных секциях MOEX не нужны доп. терминалы, есть история ОИ, есть опционы... грусть...
Увеличение стакана решит проблему только при автоматизированной торговле. При ручной торговле и 20-то цен не помещаются в экран.
@Renat Fatkhullin, @Rashid Umarov, скажите пожалуйста, может ли быть увеличена глубина стакана? И если да, то когда?
@Renat Fatkhullin, @Rashid Umarov, скажите пожалуйста, может ли быть увеличена глубина стакана? И если да, то когда?
Брокер увеличивает глубину стакана
Увеличение стакана решит проблему только при автоматизированной торговле. При ручной торговле и 20-то цен не помещаются в экран.
Дак для этого и нужно. 20 цен на РТС, BR - еще нормально (если рассматривать относительно дневного движения), но на Si, SBRF и прочих - крайне мало.
Брокер увеличивает глубину стакана
Платно/бесплатно? У Вас в МТ5 какая глубина?
Платно/бесплатно? У Вас в МТ5 какая глубина?
У меня, как у всех - 20, а платно ли -не знаю.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования