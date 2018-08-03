Малодоходные стратегии с низким риском на MOEX - страница 2

Новый комментарий
 
GoVegas:

А сейчас почему не работает?

Спред очень маленький и сместился от нуля, да и скорость покупки 3-х инструментов маленькая из-за задержек в МТ5


Добавлено

Можете сами посмотреть (подшаманил старый индикатор)

Добавлено

Смотреть нужно на реале!

Файлы:
BookCount.mqh  4 kb
Eu_ED_Si.mq5  22 kb
 

В предыдущем индикаторе были ошибки.

В новом индикаторе - теоритическая (идеальная) модель ТС "Синтетический Eu"

Комисии биржи и брокера для этой ТС составляют ~8 руб., следовательно входить в рынок (Синтетический Eu значительно выше реального Eu)

нужно когда Bid (синяя сплошная линия) поднимается на уровень  +15 и выше, а выходить, когда

Ask (красная сплошная линия) опускается на уровень +5 и ниже.

Соответсвенно наоборот (Синтетический Eu значительно ниже реального Eu)

Т.е разница между входом и выходом должна быть не менее 10 пунктов.

Эта ТС, сейчас,  не работает :(


Добавлено

Может быть будет работать, если в качестве реального Eu (фьючерса) использовать СПОТ Евро (EURRUB_TOD), но

при такой торговле нужно иметь EБC и конечно же робота для КВИК


Добавлено

Индикатор оптимизорован

Файлы:
Eu_ED_Si.mq5  26 kb
 

Покупка стреддла перед новостями не особенно полезна. Она будет полезна только тогда, когда этих новостей никто не ждал и волатильность на предполагаемом минимуме последних недель\месяцев. В противном случае перед новостями или даже задолго до них волатильность уже будет повышена, и рассчитывать останется только на длительное направленное движение базового актива, потому что если оно не произойдет, то упавшая обратно сразу после события волатильность введет позицию в убыток не смотря на то, что вы "угадали" эту новость.

ПС. если календарный спред применительно к опционам, то там тоже риск по той же волатильности, т.е. схождение спреда, на который вы рассчитываете, может не произойти, и можно начать получать неограниченный убыток по расширяющемуся спреду волатильностей. В обратной операции будет как с купленным стреддлом.

 
ottenand:

Покупка стреддла перед новостями не особенно полезна. Она будет полезна только тогда, когда этих новостей никто не ждал и волатильность на предполагаемом минимуме последних недель\месяцев. В противном случае перед новостями или даже задолго до них волатильность уже будет повышена, и рассчитывать останется только на длительное направленное движение базового актива, потому что если оно не произойдет, то упавшая обратно сразу после события волатильность введет позицию в убыток не смотря на то, что вы "угадали" эту новость.

ПС. если календарный спред применительно к опционам, то там тоже риск по той же волатильности, т.е. схождение спреда, на который вы рассчитываете, может не произойти, и можно начать получать неограниченный убыток по расширяющемуся спреду волатильностей. В обратной операции будет как с купленным стреддлом.

Читаю и "диву даюсь"!

Я реально торгую тем, про что пишу и Стреддл и Календарный спред и Синтетический Eu, Парный трейдинг.

И на Беркзите и на Отрязке Франка от Евро я заработал очень много, с Мари леПЕн не много, но заработал на Стреддле! 

А Вы пишите НА ОСНОВАНИИ ЧЕГО?

 
prostotrader:

Читаю и "диву даюсь"!

Я реально торгую тем, про что пишу и Стреддл и Календарный спред и Синтетический Eu, Парный трейдинг.

И на Беркзите и на Отрязке Франка от Евро я заработал очень много, с Мари леПЕн не много, но заработал на Стреддле! 

А Вы пишите НА ОСНОВАНИИ ЧЕГО?

Вас что-то смущает из написанного мной?) Я кажется об этом и сказал, что много заработать, или вообще заработать, на покупках волатильности можно не часто, в определенных условиях и в основном на событиях, которые случаются раз в год. В остальное время результат будет не сильно отличаться от нуля за минусом издержек, и то при условии постоянного дельта-рехеджа. 


\\\  Я реально торгую 


Успехов в торговле!

12
Новый комментарий