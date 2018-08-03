Малодоходные стратегии с низким риском на MOEX
Предлагаю в данной теме обсудить стратегии на бирже, которые можно использовать для получения прибыли незначительно большей чем банковский вклад, но при этом с минимальным шансом потери всех денежных средств.
Речь идет скорей не о чисто спекулятивных операциях, а неких искусственных продуктах. К примеру о покупке гос. облигаций, выраженных в рублях и валюте. Или покупке акций и продаже фьючерсного контракта. Или покупке акций под ГО облигаций с целью получения дивидендов. Берут ли под ГО акции, к примеру для работы на срочном рынке?
Какие ещё есть механизмы?
http://finex-etf.ru/news/napolnen_gosobligatsiyami_ssha_a_vedet_sebya_kak_depozit_v_rublyakh_fxmm_etf/
Тему можно закрывать))
- finex-etf.ru
Предлагаю в данной теме обсудить стратегии на бирже, которые можно использовать для получения прибыли незначительно большей чем банковский вклад, но при этом с минимальным шансом потери всех денежных средств.
Речь идет скорей не о чисто спекулятивных операциях, а неких искусственных продуктах. К примеру о покупке гос. облигаций, выраженных в рублях и валюте. Или покупке акций и продаже фьючерсного контракта. Или покупке акций под ГО облигаций с целью получения дивидендов. Берут ли под ГО акции, к примеру для работы на срочном рынке?
Какие ещё есть механизмы?
Статегия "Календарный спред" - 100% безрисковая, при правильном использовании приносит до 40% годовых.
Два года назад еще работала стратегия "Синтетический Eu", т.е Eu = Si * ED
Добавлено
Как правило, все хеджирующие стратегии - практически безрисковые, НО
они требуют очень быстрого отклика терминала, поэтому у кого есть большие средства
переходят на Plaza 2 (нет сбоев и время отклика очень маленькое ~1 ms, если торговать из дома).
Даже акция-фьючерс может быть очень высокодоходной (при определённых условиях) и 100% безрисковая,
если торговать на ЕБС, но не в МТ5
Даже акция-фьючерс может быть очень высокодоходной (при определённых условиях) и 100% безрисковая,
если торговать на ЕБС, но не в МТ5
А можно поподробнее вот тут?
А можно поподробнее вот тут?
ЕБС - Единый Брокерский Счёт; Квик
ЕБС - Единый Брокерский Счёт; Квик
Ясно. А "не в МТ5" ввиду отсутствия определенных инструментов?
http://finex-etf.ru/news/napolnen_gosobligatsiyami_ssha_a_vedet_sebya_kak_depozit_v_rublyakh_fxmm_etf/
Тему можно закрывать))
Всё это было до поры до времени - сегодня самое сильное падение - источник MOEX.
Кстати в терминале не ищется сей инструмент. Ну не для торговли, а хотя бы для анализа. Почему?
Статегия "Календарный спред" - 100% безрисковая, при правильном использовании приносит до 40% годовых.
Вы сами её опробовали? На сайте опционщика читал, что там такой же риск как везде...
Как правило, все хеджирующие стратегии - практически безрисковые, НО
они требуют очень быстрого отклика терминала, поэтому у кого есть большие средства
переходят на Plaza 2 (нет сбоев и время отклика очень маленькое ~1 ms, если торговать из дома).
Даже акция-фьючерс может быть очень высокодоходной (при определённых условиях) и 100% безрисковая,
если торговать на ЕБС, но не в МТ5
Не совсем понимаю, как скорость влияет на этот процесс? Ну, открыли мы сразу позицию по двум инструментам, а дальше же надо закрываться - это высокочастотный подход?
Если есть рабочая стратегия и нужны средства для её реализации, то почему бы не поискать заинтересованных лиц для реализации? Или там ограничения по объемам, и стратегия не будет окупать затраты на инфраструктуру в силу ликвидности рынка?
Вы сами её опробовали? На сайте опционщика читал, что там такой же риск как везде...
---Торгую до сих пор.
Не совсем понимаю, как скорость влияет на этот процесс? Ну, открыли мы сразу позицию по двум инструментам, а дальше же надо закрываться - это высокочастотный подход?
Если есть рабочая стратегия и нужны средства для её реализации, то почему бы не поискать заинтересованных лиц для реализации? Или там ограничения по объемам, и стратегия не будет окупать затраты на инфраструктуру в силу ликвидности рынка?
--- Вы не должны купить сразу 2 инструмента, потому что порядок в хеджирующих тратегиях такой:
При возникновении профита, покупается один инструмент, при подтверждении покупки 1-го инструмента,
покупается второй. Как правило, стаканы второго инструмента не так наполнены, как первого, поэтому
от скорости покупки второго инструмента зависит Ваша прибыль.
Никого искать не нужно, т.к на МОЕХ нет достаточной ликвидности, Вы не сможете "освоить" (в хеджирующих стратегиях)
более 4-5 млн. руб.
Добавлено
Колоссальный доход приносит покупка Стреддла, перед большими политическими (финансовыми) новостями
такими как Отвязка Франка от Евро, Брекзит, выборы президентов.
Но в МТ5 нет опционов. Только Квик
Ясно. А "не в МТ5" ввиду отсутствия определенных инструментов?
Да
Два года назад еще работала стратегия "Синтетический Eu", т.е Eu = Si * ED
А сейчас почему не работает?
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Предлагаю в данной теме обсудить стратегии на бирже, которые можно использовать для получения прибыли незначительно большей чем банковский вклад, но при этом с минимальным шансом потери всех денежных средств.
Речь идет скорей не о чисто спекулятивных операциях, а неких искусственных продуктах. К примеру о покупке гос. облигаций, выраженных в рублях и валюте. Или покупке акций и продаже фьючерсного контракта. Или покупке акций под ГО облигаций с целью получения дивидендов. Берут ли под ГО акции, к примеру для работы на срочном рынке?
Какие ещё есть механизмы?