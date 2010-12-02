Kлючи компилятора MQL5.
joo:
Поиск ничего не дал.
Какие ключи имеются у компилятора MQL5?
alexey_petrov:Про эти ключи из справки знаю. А ещё знаю ключ "%f". Какие ещё ключи не показаны в справке?
joo:
Это хелп самого компилятора.
Usage: mql564.exe [<flags>] filename.mq5/s - syntax check only
/i:<path> - set MQL5 directory
Видимо, другие ключи не документированы.
joo:Какие ключи имеются в виду? Ключи компиляции или форматирования строки?
mql5:Ключи компиляции.
joo:
А что за ключ %f? Вы сказали, что его знаете
stringo:Этот ключ я использую в SlickEdit при запуске компилятора, позволяет получать сообщения об ошибках и предупреждения компилятора MQL5.
Осмелюсь предположить, что этот ключ, это макрос SlickEdit для перенаправляющий вывод в файл?
что-то типа: mql5.exe mycode.mq5 >mycode.log
mql5:
Осмелюсь предположить, что этот ключ, это макрос SlickEdit для перенаправляющий вывод в файл?
Хмм. То есть, это не ключ компилятора MQL5, а команда для SlickEdit получать сообщения от компилятора?
Понятно. Думал, что это ключ компилятора, и есть ещё какие нибудь ключи компилятора (плюс к тем, что указаны в справке к MetaEditor), которые могут быть полезны.
joo:Нет
... есть ещё какие нибудь ключи компилятора (плюс к тем, что указаны в справке к MetaEditor), которые могут быть полезны.
Какие ключи имеются у компилятора MQL5?
Поиск ничего не дал.