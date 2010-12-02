Kлючи компилятора MQL5.

Новый комментарий
 

Какие ключи имеются у компилятора MQL5?

Поиск ничего не дал.

 
joo:

Какие ключи имеются у компилятора MQL5?

Поиск ничего не дал.


 
alexey_petrov:

Про эти ключи из справки знаю. А ещё знаю ключ "%f". Какие ещё ключи не показаны в справке?
 
joo:
Какие ещё ключи не показаны в справке?

Это хелп самого компилятора.

Usage: mql564.exe [<flags>] filename.mq5

                /s        - syntax check only

                /i:<path> - set MQL5 directory

Видимо, другие ключи не документированы.

 
joo:
Про эти ключи из справки знаю. А ещё знаю ключ "%f". Какие ещё ключи не показаны в справке?
Какие ключи имеются в виду? Ключи компиляции или форматирования строки?
 
mql5:
Какие ключи имеются в виду? Ключи компиляции или форматирования строки?
Ключи компиляции.
 
joo:
Ключи компиляции.

А что за ключ %f? Вы сказали, что его знаете

 
stringo:

А что за ключ %f? Вы сказали, что его знаете

Этот ключ я использую в SlickEdit при запуске компилятора, позволяет получать сообщения об ошибках и предупреждения компилятора MQL5.
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Коды ошибок и предупреждений / Предупреждения компилятора
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Коды ошибок и предупреждений / Предупреждения компилятора
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Коды ошибок и предупреждений / Предупреждения компилятора - Документация по MQL5
 
Осмелюсь предположить, что этот ключ, это макрос SlickEdit для перенаправляющий вывод в файл?

что-то типа: mql5.exe mycode.mq5 >mycode.log
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о запущенной MQL5-программе
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о запущенной MQL5-программе
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о запущенной MQL5-программе - Документация по MQL5
 
mql5:
Осмелюсь предположить, что этот ключ, это макрос SlickEdit для перенаправляющий вывод в файл?

что-то типа: mql5.exe mycode.mq5 >mycode.log

Хмм. То есть, это не ключ компилятора MQL5, а команда для SlickEdit получать сообщения от компилятора?

Понятно. Думал, что это ключ компилятора, и есть ещё какие нибудь ключи компилятора (плюс к тем, что указаны в справке к MetaEditor), которые могут быть полезны.

 
joo:

... есть ещё какие нибудь ключи компилятора (плюс к тем, что указаны в справке к MetaEditor), которые могут быть полезны.

Нет
12
Новый комментарий