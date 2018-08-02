1 августа советую не торговать акциями. Московская биржа изменяет шаг цены на фондовом рынке. - страница 2

Новый комментарий
 
Alexey Kozitsyn:

Если Вы такое замечаете - пишите в СД, пусть разбираются. Тем более, если такие события часто происходят.

Это не критичные значения как таковое. Ведь плечо не меняется постоянно. Поэтому как-то и не напрягаюсь.

[Удален]  
Konstantin Nikitin:

Это не критичные значения как таковое. Ведь плечо не меняется постоянно. Поэтому как-то и не напрягаюсь.

Когда-нибудь может выйти боком.

 

Пошли первые глюки. Ask и Bid начиная с 13:56 вдруг уменьшились в 10 раз. Проблема на многих символов. Появляется  в разное время. На графиках все хорошо.

Символ VTRS


 

Представим ситуацию.

У нас есть акции YRSBP на приличную сумму. Стоит тейкпрофит скажем на 120 рублях. И вдруг терминал в 17:36:36 начинает нам давать котировки увеличенные в 10 раз. Раз есть BID больше 120 рублей. Посылаем лимитку на продажу по 120 рублей. И что получается собираем весь стакан от 790 до 120 ?


 
У меня такой вопрос, сегодня по татнефти объем контракта увеличили в 10 раз и соответственно цена увеличилась в 10 раз. Вот и вопрос, если у меня была открыта поза 1 лотом, то что с ней будет, ведь теперь объем 1 лота в 10 раз больше?
 
Maxim Romanov:
У меня такой вопрос, сегодня по татнефти объем контракта увеличили в 10 раз и соответственно цена увеличилась в 10 раз. Вот и вопрос, если у меня была открыта поза 1 лотом, то что с ней будет, ведь теперь объем 1 лота в 10 раз больше?

Платить придется:)   

 

Все поправили. Даже тики в истории нормальные. Но я бы не надеялся, на отсутствии проблемы в будущем. Т.к я знаком с этой проблемой чуть меньше двух лет.

Вывод наверное следующий: Если используете Ask,Bid,Last проверяйте соизмеримы ли они с последним баром. 

з.ы Хочу добавить, что почти за два года торговли я не страдал финансово от этой проблемы. 

 
Алексей Тарабанов:

Платить придется:)   

То есть автоматически докупятися нужный объем по текущей цене?
12
Новый комментарий