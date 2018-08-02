1 августа советую не торговать акциями. Московская биржа изменяет шаг цены на фондовом рынке. - страница 2
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Это не критичные значения как таковое. Ведь плечо не меняется постоянно. Поэтому как-то и не напрягаюсь.
Это не критичные значения как таковое. Ведь плечо не меняется постоянно. Поэтому как-то и не напрягаюсь.
Когда-нибудь может выйти боком.
Пошли первые глюки. Ask и Bid начиная с 13:56 вдруг уменьшились в 10 раз. Проблема на многих символов. Появляется в разное время. На графиках все хорошо.
Символ VTRS
Представим ситуацию.
У нас есть акции YRSBP на приличную сумму. Стоит тейкпрофит скажем на 120 рублях. И вдруг терминал в 17:36:36 начинает нам давать котировки увеличенные в 10 раз. Раз есть BID больше 120 рублей. Посылаем лимитку на продажу по 120 рублей. И что получается собираем весь стакан от 790 до 120 ?
У меня такой вопрос, сегодня по татнефти объем контракта увеличили в 10 раз и соответственно цена увеличилась в 10 раз. Вот и вопрос, если у меня была открыта поза 1 лотом, то что с ней будет, ведь теперь объем 1 лота в 10 раз больше?
Платить придется:)
Все поправили. Даже тики в истории нормальные. Но я бы не надеялся, на отсутствии проблемы в будущем. Т.к я знаком с этой проблемой чуть меньше двух лет.
Вывод наверное следующий: Если используете Ask,Bid,Last проверяйте соизмеримы ли они с последним баром.
з.ы Хочу добавить, что почти за два года торговли я не страдал финансово от этой проблемы.
Платить придется:)